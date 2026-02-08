Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

08. februára 2026

Z učňa a robotníka olympijským šampiónom. Po Franjovi von Allmenovi pomenovali klobásu – FOTO


>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 Keď sa Franjo von Allmen vrhol zo ...



8.2.2026 (SITA.sk) -

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026




Keď sa Franjo von Allmen vrhol zo svahu v olympijskom zjazde v Bormiu, išiel naplno. Bez kalkulovania, bez brzdenia, presne tak, ako žije. Dvadsaťštyriročný Švajčiar si v sobotu vybojoval vôbec prvé zlato tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo a okamžite sa zaradil medzi najvýraznejšie mená alpského lyžovania.

Von Allmen triumfoval v jednej z najprestížnejších disciplín ZOH, k eď bol rýchlejší ako duo Talianov Giovanni Franzoni a Dominik Paris. Zatienil tiež tímového kolegu Marca Odermatta, ktorý je vo výbornej forme, no v pretekoch v Bormiu skončil „až“ štvrtý.

Lyžovanie pre radosť, nie pre slávu


Víťazstvo Von Allmena nebolo úplný šok. Už vlani získal nečakané zlato na majstrovstvách sveta v rakúskom Saalbachu-Hinterglemme. V tom čase ešte nemal ani vlastnú anglickú verziu na Wikipédii. Dnes je z neho olympijský šampión.

V detstve bol preňho dôležitejší pocit slobody než medaily. Súťažil síce už ako junior, no často vynechával slávnostné vyhlásenia, len aby mohol zostať na svahu. Na rozdiel od mnohých súperov neprešiel elitnou lyžiarskou akadémiou.

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026 – medaily majú Franjo von Allmen, Giovanni Franzoni a Dominik Paris (fotografie)

Namiesto toho fanatik do motokrosu absolvoval štvorročné učňovské štúdium stolárstva a dodnes trávi časť leta na stavbách. Jeho cesta na vrchol bola všetko, len nie priamočiara.

Zlom po rodinnej tragédii


Keď mal 17 rokov, zomrel mu otec. Rodina sa ocitla v ťažkej finančnej situácii a budúcnosť nádejného lyžiara visela na vlásku. „Navrhli nám spustiť crowdfundingovú kampaň. Tá vyzbierala dosť peňazí na financovanie ďalšej sezóny. A potom som sa dostal do švajčiarskeho tímu,“ objasnil Von Allmen.



V národných farbách rýchlo zažiaril. V roku 2022 získal tri strieborné medaily na juniorských majstrovstvách sveta, pričom v zjazde skončil práve za Franzonim. „Stáť s Franjom na pódiu po juniorských majstrovstvách sveta, to je skvelé. Je to úžasný chlap,“ povedal Franzoni.

Napriek sláve zostáva Von Allmen skromný. Býva s bratom a každú stredu ich príde navštíviť stará mama, aby im pomohla upratať dom. Mediálny lesk ho neláka. „Vôbec nežiarlim na pozornosť, ktorú Marco dostáva. Pre mňa platí - čím menej, tým lepšie,“ hovorí o Odermattovi.

Klobása ako symbol slávy


V jeho rodnej dedine Boltigen, juhozápadne od Bernu, však jeho úspechy neunikli pozornosti tamojších obyvateľov. Miestny mäsiar po ňom pomenoval klobásu – „Franjo's Wurst“, ktorej 100 gramov sa predáva za 2,60 švajčiarskeho franku.



Prvýkrát sa dostal do najlepšej desiatky Svetového pohára v decembri 2023. O mesiac neskôr stál na pódiu v super-G v Garmisch-Partenkirchene a o rok neskôr vyhral super-G vo Wengene. Sám však úspech pripisuje tímu. „Veľa sa rozprávame. Všetko spolu analyzujeme. Snažíme sa pomáhať si navzájom, takže sme naozaj dobrí kamaráti,“ povedal o ňom Odermatt.

Ten ho zároveň vystihol jednou vetou: „Je to blázon. Veľa nerozmýšľa, ide vždy naplno a keď všetko vychádza, môže vyhrať každé preteky.“ A po sobote v Bormiu je jasné, že to nebol len kompliment.




Zdroj: SITA.sk

Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zimné olympijské hry
