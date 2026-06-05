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05. júna 2026
Silácke reči nikomu nepomôžu, reaguje Fico na prejav Magyara a hovorí o medzinárodnom zlyhaní
Tagy: Maďarský premiér Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky
Potrebujeme zdravý rozum a pragmatizmus, komentoval premiér. Maďarsko susedí so suverénnym Slovenskom a silné reči na tom nič nezmenia. Povedal to premiér
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5.6.2026 (SITA.sk) - Potrebujeme zdravý rozum a pragmatizmus, komentoval premiér.
Maďarsko susedí so suverénnym Slovenskom a silné reči na tom nič nezmenia. Povedal to premiér Robert Fico v reakcii na prejav nového maďarského predsedu vlády Pétera Magyara pri príležitosti Dňa národnej jednoty na Kossuthovom námestí, v ktorom zaznelo, že "Maďarsko je možno jedinou krajinou na svete, ktorá je svojím vlastným susedom".
"Neviem ako je to inde, ale na severe Maďarsko susedí so suverénnym Slovenskom, hrdými Slovenkami a Slovákmi, hrdou vládou a premiérom hrdým Slovákom. Silné reči na tomto nič nezmenia," uviedol Fico s dodatkom, že silácke reči dnes nikomu nepomôžu, len zvyšujú napätie.
"Potrebujeme zdravý rozum a pragmatizmus. Vždy som si želal, aby zdravý rozum dominoval vládnej domácej aj zahraničnej politike," dodal Fico. Za silné reči svojho kancelára zaplatilo podľa jeho slov aj Nemecko, keď nezískalo miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. "Takéto medzinárodné zlyhanie takej obrovskej a silnej krajiny sa nedá vysvetliť," komentoval premiér.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil vyjadrenia Magyara za "absurdné a históriu popierajúce", pričom zdôraznil, že takéto videnie histórie odmieta.
"Nie, vážený pán predseda vlády Maďarska. Vaše a teda aj naše hranice sú jasne určené vďaka mierovým rokovaniam v Trianone po prvej svetovej vojne a opätovne potvrdené po tej druhej svetovej, kde stálo mimochodom Maďarsko na strane porazených. Aj z úcty k hrdinom Slovenského národného povstania, čím sa naša vlasť definitívne postavila na stranu protifašistickej koalície, odmietame akékoľvek spochybňovanie hraníc, územnej celistvosti či suverenity Slovenskej republiky," vyjadril sa Blanár.
Na záver zdôraznil, že ak majú pretrvať priateľské a konštruktívne vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, tak potom to má byť "bez falošných tónov iredenty a spochybňovania histórie".
Maďarský premiér Péter Magyar pri príležitosti Dňa národnej spolupatričnosti vyhlásil, že všetci Maďari bez ohľadu na miesto bydliska patria k jednému národu. Vo svojom prejave na Kossuthovom námestí v Budapešti zdôraznil význam národnej spolupatričnosti a postavenie maďarských komunít za hranicami krajiny. Informoval o tom server Daily News Hungary.
Magyar zdôraznil, že národná identita nie je viazaná na štátne hranice. Vo vystúpení zároveň uviedol, že medzi Maďarmi neexistujú rozdiely podľa miesta pobytu či politických názorov. "Neexistujú lepší alebo horší Maďari, existujú len Maďari," vyhlásil. Magyar tiež použil formuláciu, že Maďarsko je "možno jedinou krajinou na svete, ktorá susedí sama so sebou", čím poukázal na početné maďarské komunity žijúce v susedných štátoch.
Deň národnej spolupatričnosti si Maďarsko pripomína každoročne 4. júna na výročie podpisu Trianonskej zmluvy z roku 1920, po ktorej sa milióny etnických Maďarov ocitli mimo hraníc Maďarska.
Zdroj: SITA.sk - Silácke reči nikomu nepomôžu, reaguje Fico na prejav Magyara a hovorí o medzinárodnom zlyhaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarsko susedí so suverénnym Slovenskom a silné reči na tom nič nezmenia. Povedal to premiér Robert Fico v reakcii na prejav nového maďarského predsedu vlády Pétera Magyara pri príležitosti Dňa národnej jednoty na Kossuthovom námestí, v ktorom zaznelo, že "Maďarsko je možno jedinou krajinou na svete, ktorá je svojím vlastným susedom".
Silácke reči
"Neviem ako je to inde, ale na severe Maďarsko susedí so suverénnym Slovenskom, hrdými Slovenkami a Slovákmi, hrdou vládou a premiérom hrdým Slovákom. Silné reči na tomto nič nezmenia," uviedol Fico s dodatkom, že silácke reči dnes nikomu nepomôžu, len zvyšujú napätie.
"Potrebujeme zdravý rozum a pragmatizmus. Vždy som si želal, aby zdravý rozum dominoval vládnej domácej aj zahraničnej politike," dodal Fico. Za silné reči svojho kancelára zaplatilo podľa jeho slov aj Nemecko, keď nezískalo miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. "Takéto medzinárodné zlyhanie takej obrovskej a silnej krajiny sa nedá vysvetliť," komentoval premiér.
Absurdné vyjadrenia
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil vyjadrenia Magyara za "absurdné a históriu popierajúce", pričom zdôraznil, že takéto videnie histórie odmieta.
"Nie, vážený pán predseda vlády Maďarska. Vaše a teda aj naše hranice sú jasne určené vďaka mierovým rokovaniam v Trianone po prvej svetovej vojne a opätovne potvrdené po tej druhej svetovej, kde stálo mimochodom Maďarsko na strane porazených. Aj z úcty k hrdinom Slovenského národného povstania, čím sa naša vlasť definitívne postavila na stranu protifašistickej koalície, odmietame akékoľvek spochybňovanie hraníc, územnej celistvosti či suverenity Slovenskej republiky," vyjadril sa Blanár.
Na záver zdôraznil, že ak majú pretrvať priateľské a konštruktívne vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, tak potom to má byť "bez falošných tónov iredenty a spochybňovania histórie".
Maďarský premiér Péter Magyar pri príležitosti Dňa národnej spolupatričnosti vyhlásil, že všetci Maďari bez ohľadu na miesto bydliska patria k jednému národu. Vo svojom prejave na Kossuthovom námestí v Budapešti zdôraznil význam národnej spolupatričnosti a postavenie maďarských komunít za hranicami krajiny. Informoval o tom server Daily News Hungary.
Magyar zdôraznil, že národná identita nie je viazaná na štátne hranice. Vo vystúpení zároveň uviedol, že medzi Maďarmi neexistujú rozdiely podľa miesta pobytu či politických názorov. "Neexistujú lepší alebo horší Maďari, existujú len Maďari," vyhlásil. Magyar tiež použil formuláciu, že Maďarsko je "možno jedinou krajinou na svete, ktorá susedí sama so sebou", čím poukázal na početné maďarské komunity žijúce v susedných štátoch.
Deň národnej spolupatričnosti si Maďarsko pripomína každoročne 4. júna na výročie podpisu Trianonskej zmluvy z roku 1920, po ktorej sa milióny etnických Maďarov ocitli mimo hraníc Maďarska.
Zdroj: SITA.sk - Silácke reči nikomu nepomôžu, reaguje Fico na prejav Magyara a hovorí o medzinárodnom zlyhaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky
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