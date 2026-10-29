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29. októbra 2026

Pellegrini v Trenčíne privíta prezidentov V4, rokovať budú o rozširovaní EÚ aj dostupnosti energií


Tagy: Predsedníčka Európskej komisie (EK) Prezident Slovenskej republiky

Pozvanie na samit prijala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Do Trenčína zavítajú hlavy štátov Vyšehradskej skupiny (V4). Diskutovať budú o ...



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6930710a339ca821558782 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Pozvanie na samit prijala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.


Do Trenčína zavítajú hlavy štátov Vyšehradskej skupiny (V4). Diskutovať budú o rozširovaní Európskej únie, podpore Ukrajiny či dostupnosti energií. Prezidenti sa zídu v rámci samitu, ktorý sa uskutoční 4. a 5. novembra. Stretnutie bude hostiť v rámci slovenského predsedníctva vo V4 prezident Peter Pellegrini. Pozvanie na samit prijala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Témy rokovaní


Podľa Kancelárie prezidenta SR má samit potvrdiť záujem krajín V4 pokračovať v spolupráci a hľadať spoločné riešenia výziev, ktorým čelí stredoeurópsky región. Prezidenti budú hovoriť o rozširovaní EÚ, ktoré Slovensko vníma ako dôležitý nástroj posilňovania mieru, stability a konkurencieschopnosti Európy. Témou bude aj vojna na Ukrajine, a to najmä podpora obyvateľov pred nadchádzajúcou zimou.

Hlavy štátu budú diskutovať aj o povojnovej obnove krajiny a jej európskej integrácii. Na rokovaní o rozširovaní Európskej únie a situácii na Ukrajine sa pritom zúčastní aj výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu Linda Kapustová Helbichová. Prezidenti budú na samite riešiť aj dostupnosť energií, ktorá priamo ovplyvňuje životnú úroveň obyvateľov, konkurencieschopnosť hospodárstva a budúcnosť priemyslu.

Kultúrny program


S predsedníčkou Európskej komisie budú mať prezidenti V4 priestor aj na diskusiu o aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky. Program samitu sa začne v stredu 4. novembra prezentáciou hlavných záverov rokovania guvernérov centrálnych bánk V4 a generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasa Cormanna.

Večer prezidentov čaká aj kultúrny program, a to koncert zoskupenia Lukáš Oravec V4 Quartet v Trenčianskej synagóge, ktoré je tvorené umelcami zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Koncertom si tak prezidenti symbolicky pripomenú aj kultúrnu blízkosť a prepojenie krajín V4. Program bude pokračovať vo štvrtok 5. novembra hlavným rokovaním na Trenčianskom hrade.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Trenčíne privíta prezidentov V4, rokovať budú o rozširovaní EÚ aj dostupnosti energií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predsedníčka Európskej komisie (EK) Prezident Slovenskej republiky
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