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29. októbra 2026

Teherán varoval pred obnovením izraelsko-amerických útokov po voľbách v oboch krajinách


Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt izraelsko-iránsky konflik Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe

Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího by prípadná vojenská eskalácia v oblasti Perzského zálivu mala zničujúci dopad na trhy s plynom. Irán v stredu varoval pred vážnymi ...



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russia_gas_summit_4448_ 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího by prípadná vojenská eskalácia v oblasti Perzského zálivu mala zničujúci dopad na trhy s plynom.


Irán v stredu varoval pred vážnymi dôsledkami prípadného nového útoku vedeného Izraelom a zároveň oznámil, že prostredníctvom sprostredkovateľov rokuje o možnostiach ukončenia konfliktu na Blízkom východe a opätovného otvorenia Hormuzského prielivu.

Koniec plynu z Perzského zálivu?


Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího by prípadná vojenská eskalácia v oblasti Perzského zálivu mala zničujúci dopad na trhy s plynom.

Devastujúci dopad na medzinárodné trhy, ktorý by mala akákoľvek Izraelom vyvolaná vojenská avantúra v oblasti Perzského zálivu, naďalej zostáva významnou obavou tak pre dodávateľov, ako aj pre odberateľov zemného plynu,“ uviedol Arakčí.

Hrozba obnovenia bojov


Premiér Benjamin Netanjahu v kampani pred tohtotýždňovými parlamentnými voľbami, ktoré nepriniesli jednoznačného víťaza, viackrát vyzýval na obnovenie vojenských operácií s cieľom zvrhnúť režim v Teheráne.

Denník The Wall Street Journal zároveň informoval, že Washington údajne upozornil niekoľko arabských štátov Perzského zálivu na možnosť „krátkej, intenzívnej vojenskej kampane“ proti Iránu po novembrových voľbách do Kongresu. Podľa zdrojov denníka však prezident Donald Trump zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie.

Diplomaciu ešte nevzdali


Arakčí súčasne vyhlásil, že Teherán pokračuje v diplomatickom úsilí o realizáciu iránskeho sedemdňového plánu na ukončenie vojny. „Zatiaľ čo naše odvážne ozbrojené sily sú plne pripravené brániť vlasť, Irán naďalej dáva šancu diplomacii,“ uviedol.

Dodal, že Irán je v úzkom kontakte so sprostredkovateľmi a skúma návrhy, ktoré by umožnili uskutočniť tento plán dokonca za kratší čas než jeden týždeň. Trump pritom iránsky návrh predložený v septembri predtým odmietol.

Obavy v arabskom svete


Americký spravodajský portál Axios informoval, že regionálni sprostredkovatelia na čele s Katarom sa pokúšajú presadiť diplomatickú dohodu, ktorá by obnovila rokovania medzi USA a Iránom a zabránila obnoveniu vojny po amerických voľbách.

Podľa zdrojov portálu sa Katar snaží presvedčiť Teherán, aby umožnil inšpektorom OSN prístup k zbombardovaným jadrovým zariadeniam výmenou za čiastočné zmiernenie amerických sankcií.


Zdroj: SITA.sk - Teherán varoval pred obnovením izraelsko-amerických útokov po voľbách v oboch krajinách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt izraelsko-iránsky konflik Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe
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