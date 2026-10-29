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29. októbra 2026
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad 19 ruskými regiónmi zostrelili 1 214 ukrajinských dronov
Po útoku dronov hlásia požiar v ruskom chemickom závode, ktorý vyrába komponenty na výrobu nepriestrelných viest. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad 19 ruskými regiónmi v noci ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Po útoku dronov hlásia požiar v ruskom chemickom závode, ktorý vyrába komponenty na výrobu nepriestrelných viest.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad 19 ruskými regiónmi v noci na štvrtok zostrelili 1 214 ukrajinských dronov. V ruskom meste Sterlitamak v Baškirskej republike ráno hlásili útok dronov a výbuchy.
Na fotografiách a videách, ktoré zverejnili analytici OSINT nezávislého ruského spravodajského portálu Astra, vidno dym stúpajúci z oblasti závodu Baškirská sódová spoločnosť (BSK). Informuje o tom web Liga.net. Zatiaľ však neexistuje oficiálne potvrdenie, že závod zasiahol útok. Nie sú dostupné ani informácie o prípadných škodách.
BSK je jedným z najväčších chemických komplexov v Rusku a patrí medzi popredných výrobcov sódy a sódy bikarbóny. Podľa Astry ja BSK zaradený do utajovaného registra obranných podnikov ruského ministerstva priemyslu a obchodu.
Závod je zároveň jediným výrobcom tereftaloylchloridu v Rusku. Táto chemická zlúčenina sa používa na výrobu syntetických vlákien, vysokopevnostných polymérov a aramidových materiálov. Ide o materiály podobné kevlaru, ktoré sa využívajú pri výrobe nepriestrelných viest, prilieb a ochranných komponentov pre vojenské vozidlá a lietadlá.
Monitorovacie kanály informovali, že miestne úrady ráno v súvislosti s hrozbou leteckých útokov oznámili obmedzenia príletov a odletov na letisku v meste Ufa.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad 19 ruskými regiónmi zostrelili 1 214 ukrajinských dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad 19 ruskými regiónmi v noci na štvrtok zostrelili 1 214 ukrajinských dronov. V ruskom meste Sterlitamak v Baškirskej republike ráno hlásili útok dronov a výbuchy.
Na fotografiách a videách, ktoré zverejnili analytici OSINT nezávislého ruského spravodajského portálu Astra, vidno dym stúpajúci z oblasti závodu Baškirská sódová spoločnosť (BSK). Informuje o tom web Liga.net. Zatiaľ však neexistuje oficiálne potvrdenie, že závod zasiahol útok. Nie sú dostupné ani informácie o prípadných škodách.
BSK je jedným z najväčších chemických komplexov v Rusku a patrí medzi popredných výrobcov sódy a sódy bikarbóny. Podľa Astry ja BSK zaradený do utajovaného registra obranných podnikov ruského ministerstva priemyslu a obchodu.
Závod je zároveň jediným výrobcom tereftaloylchloridu v Rusku. Táto chemická zlúčenina sa používa na výrobu syntetických vlákien, vysokopevnostných polymérov a aramidových materiálov. Ide o materiály podobné kevlaru, ktoré sa využívajú pri výrobe nepriestrelných viest, prilieb a ochranných komponentov pre vojenské vozidlá a lietadlá.
Monitorovacie kanály informovali, že miestne úrady ráno v súvislosti s hrozbou leteckých útokov oznámili obmedzenia príletov a odletov na letisku v meste Ufa.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad 19 ruskými regiónmi zostrelili 1 214 ukrajinských dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
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