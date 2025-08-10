|
10. augusta 2025
Pellegrini vidí v rokovaniach Trumpa a Putina šancu na ukončenie vojny na Ukrajine
Tagy: Americký prezident Prezident Slovenskej republiky Rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine
Americko-ruský samit môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Myslí si prezident SR Peter Pellegrini. ...
10.8.2025 (SITA.sk) - Americko-ruský samit môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Myslí si prezident SR Peter Pellegrini. Podľa neho ide o významný krok v snahe nájsť riešenie pre nastolenie mieru na Ukrajine.
Po samite Trump-Putin na Aljaške by mali podľa slovenského prezidenta nasledovať intenzívne rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom za účasti USA a EÚ s cieľom paralelne riešiť ukrajinskú krízu ako aj budúcu európsku bezpečnostnú architektúru. „Bezpečnosť v Európe je vážne ohrozená a na nastolení mieru sa musia podieľať všetci relevantní aktéri, vrátane Ruska,“ dodal Pellegrini.
Slovenský prezident si želá, aby Aljašský samit priniesol prielom pri riešení vojny na Ukrajine a bojujúce strany si čo najskôr sadli za rokovací stôl. „Kompromis medzi bojujúcimi stranami nebude ľahké nájsť, ale verím, že tento prvý krok vytvorí základ pre upokojenie dnes veľmi nervóznej medzinárodnej scény a ktorého výsledkom bude šanca aj na ukončenie vojnových konfliktov v iných častiach sveta,“ konštatoval Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vidí v rokovaniach Trumpa a Putina šancu na ukončenie vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
