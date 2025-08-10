Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

10. augusta 2025

10. augusta 2025

Pellegrini vidí v rokovaniach Trumpa a Putina šancu na ukončenie vojny na Ukrajine


Americko-ruský samit môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Myslí si prezident SR Peter Pellegrini. ...



68517a83aee9d359652480 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - Americko-ruský samit môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Myslí si prezident SR Peter Pellegrini. Podľa neho ide o významný krok v snahe nájsť riešenie pre nastolenie mieru na Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Po samite Trump-Putin na Aljaške by mali podľa slovenského prezidenta nasledovať intenzívne rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom za účasti USA a EÚ s cieľom paralelne riešiť ukrajinskú krízu ako aj budúcu európsku bezpečnostnú architektúru. „Bezpečnosť v Európe je vážne ohrozená a na nastolení mieru sa musia podieľať všetci relevantní aktéri, vrátane Ruska,“ dodal Pellegrini.

Slovenský prezident si želá, aby Aljašský samit priniesol prielom pri riešení vojny na Ukrajine a bojujúce strany si čo najskôr sadli za rokovací stôl. „Kompromis medzi bojujúcimi stranami nebude ľahké nájsť, ale verím, že tento prvý krok vytvorí základ pre upokojenie dnes veľmi nervóznej medzinárodnej scény a ktorého výsledkom bude šanca aj na ukončenie vojnových konfliktov v iných častiach sveta,“ konštatoval Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vidí v rokovaniach Trumpa a Putina šancu na ukončenie vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

