10.8.2025
Meniny má Vavrinec
Denník - Správy
10. augusta 2025
Vodič počul volanie o pomoc. Z chladiarenského auta vo Francúzsku zachránili 15 migrantov
Francúzski zdravotníci museli v sobotu ošetrovať eritrejských migrantov ukrytých v chladiarenskom nákladnom aute smerujúcom do Spojeného kráľovstva z dôvodu podchladenia po tom, čo vodič počul ich ...
Francúzski zdravotníci museli v sobotu ošetrovať eritrejských migrantov ukrytých v chladiarenskom nákladnom aute smerujúcom do Spojeného kráľovstva z dôvodu podchladenia po tom, čo vodič počul ich volanie o pomoc. Uviedli úradníci pre agentúru AFP.
Vodič počul skupinu 15 ľudí, ktorí sa na odpočívadle na diaľnici usadili v jeho nákladnom aute, uviedol vysokopostavený predstaviteľ departementu Pas-de-Calais v severnom Francúzsku. „Ich stav podchladenia naznačuje, že tam boli niekoľko hodín,“ povedal Christian Vedelago, vedúci kancelárie šéfa oblasti.
Štyria z migrantov museli byť hospitalizovaní a ďalší štyria boli vyhlásení za maloletých a odovzdaní do starostlivosti kompetentnej organizácie, dodal. V skupine bola aj jedna žena. Niekoľko zachránených už dokonca dostalo oficiálne rozkazy na opustenie Francúzska. Marockého vodiča kamióna, ktorý prevážal mrazenú zeleninu, nebudú vyšetrovať, povedal Vedelago.
Napriek rozsiahlym bezpečnostným kontrolám v prístavoch na severe Francúzska, odkiaľ odchádzajú trajekty do Británie, a v tuneli cez Lamanšský prieliv, sa migranti naďalej snažia nastúpiť na nákladné autá smerujúce do Anglicka. Aj keď preferovanou trasou je teraz prechod cez more v malých člnoch.
Zdroj: SITA.sk - Vodič počul volanie o pomoc. Z chladiarenského auta vo Francúzsku zachránili 15 migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
