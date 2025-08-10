Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

10. augusta 2025

Vodič počul volanie o pomoc. Z chladiarenského auta vo Francúzsku zachránili 15 migrantov


Tagy: Migranti Zahraničie

Francúzski zdravotníci museli v sobotu ošetrovať eritrejských migrantov ukrytých v chladiarenskom nákladnom aute smerujúcom do Spojeného kráľovstva z dôvodu podchladenia po tom, čo vodič počul ich ...



britain_truck_bodies_china_migration_48208 a1bcb68f9ff14228ad303a5abbb079a3 676x408 10.8.2025 (SITA.sk) -

Francúzski zdravotníci museli v sobotu ošetrovať eritrejských migrantov ukrytých v chladiarenskom nákladnom aute smerujúcom do Spojeného kráľovstva z dôvodu podchladenia po tom, čo vodič počul ich volanie o pomoc. Uviedli úradníci pre agentúru AFP.


Vodič počul skupinu 15 ľudí, ktorí sa na odpočívadle na diaľnici usadili v jeho nákladnom aute, uviedol vysokopostavený predstaviteľ departementu Pas-de-Calais v severnom Francúzsku. „Ich stav podchladenia naznačuje, že tam boli niekoľko hodín,“ povedal Christian Vedelago, vedúci kancelárie šéfa oblasti.



Štyria z migrantov museli byť hospitalizovaní a ďalší štyria boli vyhlásení za maloletých a odovzdaní do starostlivosti kompetentnej organizácie, dodal. V skupine bola aj jedna žena. Niekoľko zachránených už dokonca dostalo oficiálne rozkazy na opustenie Francúzska. Marockého vodiča kamióna, ktorý prevážal mrazenú zeleninu, nebudú vyšetrovať, povedal Vedelago.



Napriek rozsiahlym bezpečnostným kontrolám v prístavoch na severe Francúzska, odkiaľ odchádzajú trajekty do Británie, a v tuneli cez Lamanšský prieliv, sa migranti naďalej snažia nastúpiť na nákladné autá smerujúce do Anglicka. Aj keď preferovanou trasou je teraz prechod cez more v malých člnoch.




Zdroj: SITA.sk - Vodič počul volanie o pomoc. Z chladiarenského auta vo Francúzsku zachránili 15 migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Migranti Zahraničie
