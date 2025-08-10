|
Nedeľa 10.8.2025
Meniny má Vavrinec
|
10. augusta 2025
Tragický nález v Bratislave. V jazere Draždiak našli telo muža, okolnosti smrti sú predmetom vyšetrovania
V jazere Draždiak v bratislavskej mestskej časti Petržalka našli telo 71-ročného muža bez známok života. Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú ...
10.8.2025 (SITA.sk) - V jazere Draždiak v bratislavskej mestskej časti Petržalka našli telo 71-ročného muža bez známok života. Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.
„Dnes krátko po 12.45 hod. boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vyslaní na základe oznámenia na linke 158 k jazeru Draždiak, kde malo byť nájdené telo muža bez známok života. Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v Bratislave. V jazere Draždiak našli telo muža, okolnosti smrti sú predmetom vyšetrovania © SITA Všetky práva vyhradené.
