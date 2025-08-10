Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. augusta 2025

Tragický nález v Bratislave. V jazere Draždiak našli telo muža, okolnosti smrti sú predmetom vyšetrovania


V jazere Draždiak v bratislavskej mestskej časti Petržalka našli telo 71-ročného muža bez známok života. Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - V jazere Draždiak v bratislavskej mestskej časti Petržalka našli telo 71-ročného muža bez známok života. Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.


„Dnes krátko po 12.45 hod. boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vyslaní na základe oznámenia na linke 158 k jazeru Draždiak, kde malo byť nájdené telo muža bez známok života. Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.


Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v Bratislave. V jazere Draždiak našli telo muža, okolnosti smrti sú predmetom vyšetrovania © SITA Všetky práva vyhradené.

