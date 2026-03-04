Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Meniny má Kazimír
 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Pellegrini víta krok vlády. Zrušenie zákona o úrade pre oznamovateľov označil za správne rozhodnutie – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Plán obnovy a odolnosti SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini uvítal rozhodnutie vlády zrušiť kontroverzný zákon o zrušení



691300af9ad65205061440 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini uvítal rozhodnutie vlády zrušiť kontroverzný zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informuje o tom Kancelária prezidenta SR. Hlava štátu pripomenula, že voči zákonu vyslovila vážne výhrady už v procese jeho prijímania a po jeho prijatí Národnou radou prezident uplatnil svoje ústavné právo prezidentského veta.


„Jedným z mojich argumentov bolo možné ohrozenie národnoštátnych záujmov Slovenska, a preto som ho nepodpísal ani po tom, čo parlament veto prezidenta prelomil. Ústavný súd SR následným pozastavením účinnosti tohto zákona podporil vážne argumenty proti jeho výslednej podobe," uviedol Pellegrini. Dodal, že je rád, že vláda zišla z kratšej cesty a uprednostnila strategické záujmy Slovenska, pred svojimi politickými cieľmi.

Fico hovorí o „legislatívnej mŕtvole“


Premiér Robert Fico v stredu po rokovaní vlády informoval, že koaliční partneri sa dohodli, že na najbližšom rokovaní parlamentu zrušia úpravu zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov z decembra 2025. Zákon označil za „legislatívnu mŕtvolu”, prízvukoval ale, že si stoja za tým, že ÚOO podľa nich neoprávnene pomáhal vyšetrovateľom a policajtom, ktorí „napáchali strašné veci v rokoch 2020 až 2023”.

„Je to zákon, ktorý je neúčinný a nám komplikuje život pri obhajobe našich záujmov pokiaľ ide oo ropu, plyn, ceny elektriny a pokiaľ ide o Ústavu SR,” povedal Fico. Podotkol, že v budúcnosti budú diskutovať o tom, ako ďalej. Fico predpokladá, že by to mali zvládnuť na marcovej schôdzi parlamentu.

Zákon pozastavil Ústavný súd


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) premiéra doplnil s tým, že dohoda o zákone súvisí s národnoštátnymi záujmami Slovenska. Zdôraznil, že si stoja za správnosťou prípravy a celým vecným obsahovým znením zákona o transformácii úradu, zároveň však akcentoval, že národnoštátne záujmy sú na prvom mieste. „Kvôli časovej komplikácii s podaním na ústavnom súde je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z Plánu obnovy. Musíme konať v kontexte rozhodnutia Ústavného súdu SR,” objasnil.

Poslanci koalície 12. decembra 2025 v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd však v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Pred niekoľkými týždňami začala Európska komisia proti Slovensku konanie v súvislosti so zákonom o transformácii ÚOO.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini víta krok vlády. Zrušenie zákona o úrade pre oznamovateľov označil za správne rozhodnutie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

