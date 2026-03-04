Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kazimír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Prokurátorky sa ohradili voči tvrdeniam o nadpráci pri akcii Kajúcnik


Tagy: Čurillovci Kajucnik Prokuratúra Zadržanie

Prokurátorky Generálnej prokuratúry SR Martina Cibuľová a Katarína Habčáková sa ohradili voči tvrdeniam, že v prípade ...



Zdieľať
7 1 676x450 4.3.2026 (SITA.sk) - Prokurátorky Generálnej prokuratúry SR Martina Cibuľová a Katarína Habčáková sa ohradili voči tvrdeniam, že v prípade zadržania ich kolegu Michala Šúreka pre kauzu Kajúcnik robili nadprácu. To v rozhovore pre denník Sme skonštatoval prokurátor Ondrej Repa.


Ten povedal, že napríklad Cibuľová „sondovala" či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry. Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas.

„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom ÚIS, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí," vyhlásila Cibuľová. Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.


Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula Staš a Šúrek sú konkrétne stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydieranie.

Obvinenia majú súvisieť s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých čurillovci v minulosti pracovali. Ako podozrivá bola počas akcie zadržaná aj policajtka Alžbeta Farkašová a ďalšia osoba.




Zdroj: SITA.sk - Prokurátorky sa ohradili voči tvrdeniam o nadpráci pri akcii Kajúcnik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Kajucnik Prokuratúra Zadržanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelené slogany už nestačia: pravidlá pre udržateľnosť sa sprísňujú
<< predchádzajúci článok
Pellegrini víta krok vlády. Zrušenie zákona o úrade pre oznamovateľov označil za správne rozhodnutie – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 