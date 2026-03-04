|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 4.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kazimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. marca 2026
Prokurátorky sa ohradili voči tvrdeniam o nadpráci pri akcii Kajúcnik
Prokurátorky Generálnej prokuratúry SR Martina Cibuľová a Katarína Habčáková sa ohradili voči tvrdeniam, že v prípade ...
Zdieľať
4.3.2026 (SITA.sk) - Prokurátorky Generálnej prokuratúry SR Martina Cibuľová a Katarína Habčáková sa ohradili voči tvrdeniam, že v prípade zadržania ich kolegu Michala Šúreka pre kauzu Kajúcnik robili nadprácu. To v rozhovore pre denník Sme skonštatoval prokurátor Ondrej Repa.
Ten povedal, že napríklad Cibuľová „sondovala" či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry. Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas.
„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom ÚIS, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí," vyhlásila Cibuľová. Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula Staš a Šúrek sú konkrétne stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Obvinenia majú súvisieť s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých čurillovci v minulosti pracovali. Ako podozrivá bola počas akcie zadržaná aj policajtka Alžbeta Farkašová a ďalšia osoba.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátorky sa ohradili voči tvrdeniam o nadpráci pri akcii Kajúcnik © SITA Všetky práva vyhradené.
Ten povedal, že napríklad Cibuľová „sondovala" či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry. Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas.
„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom ÚIS, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí," vyhlásila Cibuľová. Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula Staš a Šúrek sú konkrétne stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Obvinenia majú súvisieť s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých čurillovci v minulosti pracovali. Ako podozrivá bola počas akcie zadržaná aj policajtka Alžbeta Farkašová a ďalšia osoba.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátorky sa ohradili voči tvrdeniam o nadpráci pri akcii Kajúcnik © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelené slogany už nestačia: pravidlá pre udržateľnosť sa sprísňujú
Zelené slogany už nestačia: pravidlá pre udržateľnosť sa sprísňujú
<< predchádzajúci článok
Pellegrini víta krok vlády. Zrušenie zákona o úrade pre oznamovateľov označil za správne rozhodnutie – FOTO
Pellegrini víta krok vlády. Zrušenie zákona o úrade pre oznamovateľov označil za správne rozhodnutie – FOTO