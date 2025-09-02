|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Ruská ropa ruský plyn Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následnému ukončeniu vojenského
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následnému ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine.
„Sériu rokovaní, ktoré absolvuje predseda vlády SR s Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, vníma prezident SR ako prejav snahy o medzinárodný dialóg, ktorý napokon môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl s cieľom ukončiť vojnové utrpenie,“ uvádza sa vo vyjadrení hlavy štátu, ktoré poskytol odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny do Číny a absolvuje aj bilaterálne rokovania. V utorok sa stretol aj s Vladimirom Putinom, ktorému povedal, že Slovensko sa len tak ľahko a dobrovoľne nevzdá ruských energií. Ako ďalej povedal ruskému prezidentovi, Slovensko má naďalej záujem o dodávky ruského plynu, ako aj ropy. Putinovi potvrdil, že Slovensko bude na pôde Európskej únie hlasovať proti plánu úplne sa odstrihnúť od dodávok ruských energií od roku 2028.
Fico taktiež povedal Putinovi, že v piatok má plánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na ňom chce okrem iného ukrajinskému prezidentovi povedať, aby už nebombardovali energetickú infraštruktúru. „Budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Jednoducho to nie je možné, aby sa takto útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko tak dôležitá,“ povedal Fico.
Slovenský premiér plánuje znovuobnovenie stretnutí zmiešanej slovensko-ruskej komisie. Taktiež Putinovi povedal, že Slovensko bude podporovať vstup Ukrajiny do EÚ, ale už nebude podporovať jej vstup do NATO.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.
„Sériu rokovaní, ktoré absolvuje predseda vlády SR s Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, vníma prezident SR ako prejav snahy o medzinárodný dialóg, ktorý napokon môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl s cieľom ukončiť vojnové utrpenie,“ uvádza sa vo vyjadrení hlavy štátu, ktoré poskytol odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny do Číny a absolvuje aj bilaterálne rokovania. V utorok sa stretol aj s Vladimirom Putinom, ktorému povedal, že Slovensko sa len tak ľahko a dobrovoľne nevzdá ruských energií. Ako ďalej povedal ruskému prezidentovi, Slovensko má naďalej záujem o dodávky ruského plynu, ako aj ropy. Putinovi potvrdil, že Slovensko bude na pôde Európskej únie hlasovať proti plánu úplne sa odstrihnúť od dodávok ruských energií od roku 2028.
Fico taktiež povedal Putinovi, že v piatok má plánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na ňom chce okrem iného ukrajinskému prezidentovi povedať, aby už nebombardovali energetickú infraštruktúru. „Budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Jednoducho to nie je možné, aby sa takto útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko tak dôležitá,“ povedal Fico.
Slovenský premiér plánuje znovuobnovenie stretnutí zmiešanej slovensko-ruskej komisie. Taktiež Putinovi povedal, že Slovensko bude podporovať vstup Ukrajiny do EÚ, ale už nebude podporovať jej vstup do NATO.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Ruská ropa ruský plyn Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Čingove chcú vybudovať archeoskanzen, aktuálne skúmajú tamojšie hradisko – VIDEO, FOTO
Na Čingove chcú vybudovať archeoskanzen, aktuálne skúmajú tamojšie hradisko – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti
S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti