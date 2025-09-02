Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Z domova

02. septembra 2025

Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Ruská ropa ruský plyn Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následnému ukončeniu vojenského



Zdieľať
685be1494eee6642160863 e1756820178567 676x453 2.9.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následnému ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine.


„Sériu rokovaní, ktoré absolvuje predseda vlády SR s Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, vníma prezident SR ako prejav snahy o medzinárodný dialóg, ktorý napokon môže priviesť znepriatelené strany za rokovací stôl s cieľom ukončiť vojnové utrpenie,“ uvádza sa vo vyjadrení hlavy štátu, ktoré poskytol odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny do Číny a absolvuje aj bilaterálne rokovania. V utorok sa stretol aj s Vladimirom Putinom, ktorému povedal, že Slovensko sa len tak ľahko a dobrovoľne nevzdá ruských energií. Ako ďalej povedal ruskému prezidentovi, Slovensko má naďalej záujem o dodávky ruského plynu, ako aj ropy. Putinovi potvrdil, že Slovensko bude na pôde Európskej únie hlasovať proti plánu úplne sa odstrihnúť od dodávok ruských energií od roku 2028.

Fico taktiež povedal Putinovi, že v piatok má plánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na ňom chce okrem iného ukrajinskému prezidentovi povedať, aby už nebombardovali energetickú infraštruktúru. „Budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Jednoducho to nie je možné, aby sa takto útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko tak dôležitá,“ povedal Fico.

Slovenský premiér plánuje znovuobnovenie stretnutí zmiešanej slovensko-ruskej komisie. Taktiež Putinovi povedal, že Slovensko bude podporovať vstup Ukrajiny do EÚ, ale už nebude podporovať jej vstup do NATO.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.

Na Čingove chcú vybudovať archeoskanzen, aktuálne skúmajú tamojšie hradisko – VIDEO, FOTO
S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti

