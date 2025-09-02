Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa podvodné telefonáty

Operačné stredisko bratislavského krajského policajného riaditeľstva eviduje za pondelok 1. septembra zvýšený počet telefonátov s podvodnou legendou. Policajná hovorkyňa



Zdieľať
gettyimages 862787126 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Operačné stredisko bratislavského krajského policajného riaditeľstva eviduje za pondelok 1. septembra zvýšený počet telefonátov s podvodnou legendou. Policajná hovorkyňa Silvia Šimková uvádza, že rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch išlo pri telefonátoch o údajného policajta, ktorý volal majiteľovi bankového účtu.


"Podvodníci sa namiesto vyšetrovateľky npráp. Hany Kováčovej z polície zo Žiliny predstavovali ako policajt zo Žiliny – príslušník kriminálky ppráp. Marek Varga," priblížila hovorkyňa.

Žiadajú aj o stiahnutie mobilnej aplikácie


Údajný policajt v telefonáte informoval majiteľa účtu o osobe, ktorá si mala vziať úver vo výške 10-tisíc eur s overeným splnomocnením v žilinskej banke. Táto osoba sa mala volať Radoslav Vláčil.

Podvodník si v telefonáte vypýtal mailovú adresu, na ktorú mal poslať fotografiu služobného preukazu pre vzbudenie väčšej dôvery. Ďalším pokusom o komunikáciu bola žiadosť o stiahnutie mobilnej aplikácie slúžiacej na komunikáciu s názvom Signál.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podvodníci používajú falošné mená


Všetky uvedené pokusy boli neúspešné, aj vďaka ich nahláseniu na policajnú linku 158. Podvodníci pri komunikácii používajú falošné mená ako: Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil, Kuzmáni či Novák.

Polícia opäť upozorňuje, že svoj služobný preukaz nikomu neposiela a navyše nepýta cennosti čo finančnú hotovosť. Opäť apeluje, aby občania svoje financie ani cennosti neodovzdávali neznámym osobám, ktoré sa predstavia ako pracovník PZ, banky, advokát, právnik prípadne iný zamestnanej štátnej inštitúcie. Rovnako varuje pred odosielaním financií na neznáme účty či zdieľaním údajov o bankomatovej karte.


Zdroj: SITA.sk - S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa podvodné telefonáty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini víta rokovania Fica s Putinom aj Zelenským, verí, že pomôžu priniesť mierový dialóg
<< predchádzajúci článok
Sudca vzal do väzby obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, jeho obhajca podal sťažnosť

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 