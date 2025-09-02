|
Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti
Operačné stredisko bratislavského krajského policajného riaditeľstva eviduje za pondelok 1. septembra zvýšený počet telefonátov s podvodnou legendou. Policajná hovorkyňa
2.9.2025 (SITA.sk) - Operačné stredisko bratislavského krajského policajného riaditeľstva eviduje za pondelok 1. septembra zvýšený počet telefonátov s podvodnou legendou. Policajná hovorkyňa Silvia Šimková uvádza, že rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch išlo pri telefonátoch o údajného policajta, ktorý volal majiteľovi bankového účtu.
"Podvodníci sa namiesto vyšetrovateľky npráp. Hany Kováčovej z polície zo Žiliny predstavovali ako policajt zo Žiliny – príslušník kriminálky ppráp. Marek Varga," priblížila hovorkyňa.
Údajný policajt v telefonáte informoval majiteľa účtu o osobe, ktorá si mala vziať úver vo výške 10-tisíc eur s overeným splnomocnením v žilinskej banke. Táto osoba sa mala volať Radoslav Vláčil.
Podvodník si v telefonáte vypýtal mailovú adresu, na ktorú mal poslať fotografiu služobného preukazu pre vzbudenie väčšej dôvery. Ďalším pokusom o komunikáciu bola žiadosť o stiahnutie mobilnej aplikácie slúžiacej na komunikáciu s názvom Signál.
Všetky uvedené pokusy boli neúspešné, aj vďaka ich nahláseniu na policajnú linku 158. Podvodníci pri komunikácii používajú falošné mená ako: Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil, Kuzmáni či Novák.
Polícia opäť upozorňuje, že svoj služobný preukaz nikomu neposiela a navyše nepýta cennosti čo finančnú hotovosť. Opäť apeluje, aby občania svoje financie ani cennosti neodovzdávali neznámym osobám, ktoré sa predstavia ako pracovník PZ, banky, advokát, právnik prípadne iný zamestnanej štátnej inštitúcie. Rovnako varuje pred odosielaním financií na neznáme účty či zdieľaním údajov o bankomatovej karte.
Zdroj: SITA.sk - S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti © SITA Všetky práva vyhradené.
