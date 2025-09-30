|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Umývačka ako smart investícia do vašej domácnosti: Stavte na preverenú kvalitu Miele
Tagy: PR umývačka riadu
Šťastie ale stojí na vašej strane - máte predsa umývačku riadu! Zatiaľ čo hostia relaxujú v obývačke, vy jednoducho naukladáte všetko do umývačky, stlačíte tlačidlo a môžete sa k nim pripojiť. Umývačka ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Šťastie ale stojí na vašej strane - máte predsa umývačku riadu! Zatiaľ čo hostia relaxujú v obývačke, vy jednoducho naukladáte všetko do umývačky, stlačíte tlačidlo a môžete sa k nim pripojiť. Umývačka riadu už dávno nie je len luxusným spotrebičom pre vyvolených. Dnes je to praktická nutnosť, ktorá vám ušetrí nielen veľa času a námahy, ale prekvapivo aj peniaze. Moderné umývačky totiž spotrebujú až o 80 % menej vody ako ručné umývanie, a navyše umyjú riady pri teplotách, ktoré by vaše ruky jednoducho nevydržali. To znamená dokonalé čistenie a dezinfekciu, ktorú ručne jednoducho nedosiahnete.
Keď sa povie kvalitné prístroje, meno Miele je medzi prvými, ktoré vás napadnú. A nie je to náhoda! História umývačiek Miele siaha až do roku 1929, kedy táto nemecká firma uviedla na trh prvú elektrickú umývačku riadu v Európe. Vtedy to bol revolučný prístroj s kovovou vaňou a dvoma košmi. Dnes, takmer sto rokov neskôr, predstavuje Miele špičku v obore – s automatickými programami, inteligentnými senzormi a technológiami, o ktorých sa našim predkom ani nezdalo.
Široké využitie v domácnostiach si umývačky Miele získali v roku 1960, kedy firma začala so sériovou výrobou plne automatických modelov. Odvtedy neustále inovuje a zdokonaľuje svoje produkty, aby splnili aj tie najnáročnejšie požiadavky moderných domácností.
Vo vydaní č. 5/2025 nezávislého spotrebiteľského magazínu dTest boli zverejnené výsledky testovania 27 vstavaných aj voľne stojacich umývačiek. Najvyššie hodnotenie získali dva modely umývačiek Miele – Miele G 5410 SC (71 %) a Miele G 5450 SCVi (70 %).
Prvým tipom je Miele G 5410 SC Active Plus (Značka kvality dTest, 5/2025), voľne stojaca umývačka v elegantnej bielej farbe. Táto umývačka zvládne až 14 sád riadu, je nečakane tichá, a navyše ponúka program QuickPowerWash, ktorý zvládne riad dokonale umyť iba za 58 minút. Praktická je aj príborová zásuvka 3D MultiFlex, ktorá zaisťuje hygienickejšie a šetrnejšie umývanie príborov, a sušenie AutoOpen, pri ktorom sa dvierka po skončení umývania automaticky pootvoria, aby riad perfektne doschol bez zbytočnej spotreby energie. Pripojenie na teplú vodu navyše umožňuje výrazné energetické úspory - až 50% oproti bežnému napojeniu.
Druhým tipom je Miele G 5450 SCVi Active Plus (Značka kvality dTest, 5/2025), plne vstavaná umývačka s nerezovou ovládacou lištou. Rovnako ako predchádzajúci model pojme 14 sád riadu a disponuje príborovou zásuvkou 3D MultiFlex aj programom QuickPowerWash. Sušenie AutoOpen, tichý chod alebo intuitívne ovládanie z nej robia skvelú voľbu pre každého, kto chce spojiť čistý dizajn s maximálnym výkonom. Samozrejmosťou je aj možnosť odloženého štartu alebo indikácia doplnenia soli a leštidla.
Miele sa pravidelne umiestňuje na stupňoch víťazov a ocenených v najrôznejších spotrebiteľských testoch, rebríčkoch kvality a spoľahlivosti na celom svete. Či už ide o prestížny nemecký Stiftung Warentest alebo iné medzinárodné porovnania, prístroje Miele pravidelne obhajujú svoju povesť ako jedny z najlepších volieb na trhu.
To všetko vďaka dôslednej inovácii, použitiu kvalitných materiálov a dôrazu na dlhodobú životnosť. Prístroje Miele sú totiž testované na neuveriteľných až 20 rokov prevádzky. Keď si zaobstaráte umývačku Miele, investujete do prístroja, ktorý vám bude spoľahlivo slúžiť mnoho rokov. A práve preto si kvalita "made by Miele" získala dôveru miliónov domácností po celom svete.
Umývačka riadu Miele je investíciou do vášho pohodlia, času a kvality života. Pretože život je príliš krátky na to, aby ste ho trávili umývaním riadu!
Celý sortiment Miele nájdete na www.miele.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Umývačka ako smart investícia do vašej domácnosti: Stavte na preverenú kvalitu Miele © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečo zvoliť umývačku Miele? Tradície a inovácie idú ruka v ruke
Keď sa povie kvalitné prístroje, meno Miele je medzi prvými, ktoré vás napadnú. A nie je to náhoda! História umývačiek Miele siaha až do roku 1929, kedy táto nemecká firma uviedla na trh prvú elektrickú umývačku riadu v Európe. Vtedy to bol revolučný prístroj s kovovou vaňou a dvoma košmi. Dnes, takmer sto rokov neskôr, predstavuje Miele špičku v obore – s automatickými programami, inteligentnými senzormi a technológiami, o ktorých sa našim predkom ani nezdalo.
Široké využitie v domácnostiach si umývačky Miele získali v roku 1960, kedy firma začala so sériovou výrobou plne automatických modelov. Odvtedy neustále inovuje a zdokonaľuje svoje produkty, aby splnili aj tie najnáročnejšie požiadavky moderných domácností.
Nový úspech – Značka kvality dTest
Vo vydaní č. 5/2025 nezávislého spotrebiteľského magazínu dTest boli zverejnené výsledky testovania 27 vstavaných aj voľne stojacich umývačiek. Najvyššie hodnotenie získali dva modely umývačiek Miele – Miele G 5410 SC (71 %) a Miele G 5450 SCVi (70 %).
Tip na umývačku #1: Miele G 5410 SC Active Plus – voľne stojaci pomocník
Prvým tipom je Miele G 5410 SC Active Plus (Značka kvality dTest, 5/2025), voľne stojaca umývačka v elegantnej bielej farbe. Táto umývačka zvládne až 14 sád riadu, je nečakane tichá, a navyše ponúka program QuickPowerWash, ktorý zvládne riad dokonale umyť iba za 58 minút. Praktická je aj príborová zásuvka 3D MultiFlex, ktorá zaisťuje hygienickejšie a šetrnejšie umývanie príborov, a sušenie AutoOpen, pri ktorom sa dvierka po skončení umývania automaticky pootvoria, aby riad perfektne doschol bez zbytočnej spotreby energie. Pripojenie na teplú vodu navyše umožňuje výrazné energetické úspory - až 50% oproti bežnému napojeniu.
Tip na umývačku #2: Miele G 5450 SCVi Active Plus – vstavaný elegán
Druhým tipom je Miele G 5450 SCVi Active Plus (Značka kvality dTest, 5/2025), plne vstavaná umývačka s nerezovou ovládacou lištou. Rovnako ako predchádzajúci model pojme 14 sád riadu a disponuje príborovou zásuvkou 3D MultiFlex aj programom QuickPowerWash. Sušenie AutoOpen, tichý chod alebo intuitívne ovládanie z nej robia skvelú voľbu pre každého, kto chce spojiť čistý dizajn s maximálnym výkonom. Samozrejmosťou je aj možnosť odloženého štartu alebo indikácia doplnenia soli a leštidla.
Pravidelný úspech v spotrebiteľských testoch aj rebríčkoch kvality
Miele sa pravidelne umiestňuje na stupňoch víťazov a ocenených v najrôznejších spotrebiteľských testoch, rebríčkoch kvality a spoľahlivosti na celom svete. Či už ide o prestížny nemecký Stiftung Warentest alebo iné medzinárodné porovnania, prístroje Miele pravidelne obhajujú svoju povesť ako jedny z najlepších volieb na trhu.
To všetko vďaka dôslednej inovácii, použitiu kvalitných materiálov a dôrazu na dlhodobú životnosť. Prístroje Miele sú totiž testované na neuveriteľných až 20 rokov prevádzky. Keď si zaobstaráte umývačku Miele, investujete do prístroja, ktorý vám bude spoľahlivo slúžiť mnoho rokov. A práve preto si kvalita "made by Miele" získala dôveru miliónov domácností po celom svete.
Umývačka riadu Miele je investíciou do vášho pohodlia, času a kvality života. Pretože život je príliš krátky na to, aby ste ho trávili umývaním riadu!
Celý sortiment Miele nájdete na www.miele.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Umývačka ako smart investícia do vašej domácnosti: Stavte na preverenú kvalitu Miele © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR umývačka riadu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Schneider Electric prináša nové riešenia pre AI klastre
Schneider Electric prináša nové riešenia pre AI klastre
<< predchádzajúci článok
Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO
Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO