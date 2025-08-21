|
Štvrtok 21.8.2025
21. augusta 2025
Ruský útok na mesto s maďarskou menšinou zranil 15 ľudí
Pätnásť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na mesto Mukačevo v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ktorý sa odohral v noci na štvrtok. Zdravotníci do nemocnice previezli desať ľudí. Piatich zo zranených ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Pätnásť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na mesto Mukačevo v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ktorý sa odohral v noci na štvrtok. Zdravotníci do nemocnice previezli desať ľudí. Piatich zo zranených hospitalizovali, pričom jedného transportovali do oblastnej nemocnice. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje mestskú radu Mukačeva, šéfa vojenskej administratívy Zakarpatskej oblasti Myroslava Bileckého a štátnu záchrannú službu.
Bileckyj uviedol, že ruský útok poškodil sklady a spôsobil požiar. „Rusi podnikli raketový útok na výrobný závod v Mukačeve. Vypukol rozsiahly požiar, ktorý zasiahol plochu približne 7-tisíc štvorcových metrov,“ konštatovali záchranári.
Mestské úrady Mukačeva vyzvali obyvateľov mesta, aby si okná pevne zatvorili a von chodili len v nevyhnutných prípadoch. Mukačevo má približne 80-tisíc obyvateľov. Zhruba 8,5 percenta populácie mesta tvorí maďarská menšina.
