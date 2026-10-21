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21. októbra 2026
Pellegrini zatiaľ nevymenuje Kuffu za ministra životného prostredia, dôvodom sú viaceré podozrenia z trestných činov – VIDEO
Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Trestné stíhanie
Premiér Robert Fico berie na vedomie postup prezidenta. Prezident Peter Pellegrini zatiaľ nevymenuje štátneho tajomníka rezortu životného prostredia
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21.10.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico berie na vedomie postup prezidenta.
Prezident Peter Pellegrini zatiaľ nevymenuje štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Rozhodol sa tak na základe viacerých podozrení z trestných činov.
Prezident pripomenul, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácii ministerstva životného prostredia, prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR a podobné iné podozrenia.
Tie bolo podľa Pellegriniho potrebné overiť. Požiadal preto príslušné štátne orgány, ktoré môžu prezidentovi zo zákona poskytnúť informácie o tom, aby ho informovali, či uvedené medializované informácie sú, alebo nie sú predmetom činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
"Ako prezident, aby nedošlo k nedorozumeniu, nemôžem žiadať od spravodajských služieb komplexné informácie o niekom. Ani som tak neurobil. Prezidentovi môžu byť poskytnuté informácie len v rozsahu, ktoré sa týkajú konkrétnej veci a ktoré môžu súvisieť s jeho rozhodovaním. A tak to bolo aj v prípade pána Filipa Kuffu a medializovaných informácií. Preto odmietam akékoľvek tvrdenia, že spravodajské služby preverujú osoby, ktoré majú byť nominované na post člena vlády. Z môjho postavenia išlo len o požiadanie a potvrdenie, či sa orgány činné v trestnom konaní týmito podozreniami aj zaoberajú, a prípadne, aký dosah môžu, alebo nemôžu mať aj na danú vec, o ktorej rozhodujem," zdôraznil Pellegrini.
Prezident informoval, že mu aj predstavitelia Policajného zboru potvrdili, že pri medializovaných informáciách a uvedených podozreniach sa začalo viesť trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov.
Ide napríklad o podozrenia z trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácie výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa.
"Rešpektujúc prezumpciu neviny a netušiac, ako môže nakoniec toto trestné stíhanie dopadnúť, nemôžeme v tejto chvíli ani vylúčiť, že s vysokou pravdepodobnosťou môže toto trestné stíhanie súvisieť sčasti aj s výkonom funkcie terajšieho štátneho tajomníka Filipa Kuffu. A keďže nie je možné vylúčiť, že toto trestné stíhanie môže časom dospieť aj k obvineniu tejto osoby, požiadal som dnes oficiálnym listom predsedu vlády o prehodnotenie tejto nominácie so žiadosťou o predloženie nového návrhu na vymenovanie člena vlády, ktorý by mal byť poverený riadením rezortu životného prostredia," vyhlásil prezident a zdôraznil, že v súčasnej napätej politickej a spoločenskej situácii by vymenovanie Kuffu neprispelo k upevneniu dôvery občanov v štátne inštitúcie.
Mal by to byť podľa neho kandidát, ktorý prispeje k transparentnému fungovaniu rezortu a spĺňa aj morálne predpoklady. Tento postup podľa prezidenta neznamená rozhodnutie o nevymenovaní Kuffu. To bude teraz podľa jeho slov na premiérovi. Kým prezident neobdrží ďalší návrh na vymenovanie člena vlády, bude ministerstvo životného prostredia naďalej viesť premiér.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) berie na vedomie postup prezidenta Petra Pellegriniho v prípade nevymenovania Filipa Kuffu za ministra životného prostredia.
„Predseda vlády SR je viazaný koaličnou zmluvou, podľa ktorej je povinný predložiť prezidentovi SR taký návrh na vymenovanie ministra životného prostredia, ktorý mu doručí koaličný partner - predseda SNS Andrej Danko,” uvádza sa v reakcii predsedu vlády, ktorú poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Fico sa plánuje so šéfom národniarov Dankom stretnúť v najbližších dňoch.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zatiaľ nevymenuje Kuffu za ministra životného prostredia, dôvodom sú viaceré podozrenia z trestných činov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini zatiaľ nevymenuje štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Rozhodol sa tak na základe viacerých podozrení z trestných činov.
Prezident pripomenul, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácii ministerstva životného prostredia, prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR a podobné iné podozrenia.
Overenie podozrení
Tie bolo podľa Pellegriniho potrebné overiť. Požiadal preto príslušné štátne orgány, ktoré môžu prezidentovi zo zákona poskytnúť informácie o tom, aby ho informovali, či uvedené medializované informácie sú, alebo nie sú predmetom činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
"Ako prezident, aby nedošlo k nedorozumeniu, nemôžem žiadať od spravodajských služieb komplexné informácie o niekom. Ani som tak neurobil. Prezidentovi môžu byť poskytnuté informácie len v rozsahu, ktoré sa týkajú konkrétnej veci a ktoré môžu súvisieť s jeho rozhodovaním. A tak to bolo aj v prípade pána Filipa Kuffu a medializovaných informácií. Preto odmietam akékoľvek tvrdenia, že spravodajské služby preverujú osoby, ktoré majú byť nominované na post člena vlády. Z môjho postavenia išlo len o požiadanie a potvrdenie, či sa orgány činné v trestnom konaní týmito podozreniami aj zaoberajú, a prípadne, aký dosah môžu, alebo nemôžu mať aj na danú vec, o ktorej rozhodujem," zdôraznil Pellegrini.
Trestné stíhanie
Prezident informoval, že mu aj predstavitelia Policajného zboru potvrdili, že pri medializovaných informáciách a uvedených podozreniach sa začalo viesť trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov.
Ide napríklad o podozrenia z trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácie výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa.
"Rešpektujúc prezumpciu neviny a netušiac, ako môže nakoniec toto trestné stíhanie dopadnúť, nemôžeme v tejto chvíli ani vylúčiť, že s vysokou pravdepodobnosťou môže toto trestné stíhanie súvisieť sčasti aj s výkonom funkcie terajšieho štátneho tajomníka Filipa Kuffu. A keďže nie je možné vylúčiť, že toto trestné stíhanie môže časom dospieť aj k obvineniu tejto osoby, požiadal som dnes oficiálnym listom predsedu vlády o prehodnotenie tejto nominácie so žiadosťou o predloženie nového návrhu na vymenovanie člena vlády, ktorý by mal byť poverený riadením rezortu životného prostredia," vyhlásil prezident a zdôraznil, že v súčasnej napätej politickej a spoločenskej situácii by vymenovanie Kuffu neprispelo k upevneniu dôvery občanov v štátne inštitúcie.
Mal by to byť podľa neho kandidát, ktorý prispeje k transparentnému fungovaniu rezortu a spĺňa aj morálne predpoklady. Tento postup podľa prezidenta neznamená rozhodnutie o nevymenovaní Kuffu. To bude teraz podľa jeho slov na premiérovi. Kým prezident neobdrží ďalší návrh na vymenovanie člena vlády, bude ministerstvo životného prostredia naďalej viesť premiér.
Fico postup prezidenta berie na vedomie
Premiér Robert Fico (Smer-SD) berie na vedomie postup prezidenta Petra Pellegriniho v prípade nevymenovania Filipa Kuffu za ministra životného prostredia.
„Predseda vlády SR je viazaný koaličnou zmluvou, podľa ktorej je povinný predložiť prezidentovi SR taký návrh na vymenovanie ministra životného prostredia, ktorý mu doručí koaličný partner - predseda SNS Andrej Danko,” uvádza sa v reakcii predsedu vlády, ktorú poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Fico sa plánuje so šéfom národniarov Dankom stretnúť v najbližších dňoch.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zatiaľ nevymenuje Kuffu za ministra životného prostredia, dôvodom sú viaceré podozrenia z trestných činov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Trestné stíhanie
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