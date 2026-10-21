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21. októbra 2026
Vallo má podľa Tipsportu víťazstvo vo vrecku, no súboj v Košiciach zostáva otvorený. Kto vedie v kurzoch vo vašom kraji?
Najvyššia sólo stávka pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami padla na súboj o kreslo košického župana. Tri dni pred spojenými komunálnymi a ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Najvyššia sólo stávka pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami padla na súboj o kreslo košického župana.
Tri dni pred spojenými komunálnymi a župnými voľbami na Slovensku lákajú tipérov v stávkovej spoločnosti Tipsport najmä primátorské voľby v Bratislave a súboje o župana a primátora v Košiciach. Bookmakeri jednoznačne favorizujú obhajobu Matúša Valla v hlavnom meste, v metropole východného Slovenska zas vedie Ladislav Lörinc a v Košickom kraji má mierne navrch Rastislav Trnka.
Len tri dni pred voľbami majú bookmakeri Tipsportu jasno vo viacerých krajoch aj krajských mestách. Svoje županské mandáty by mali podľa ich prognóz s veľkou pravdepodobnosťou obhájiť Juraj Droba (kurz 1,01:1) v Bratislavskom, Ondrej Lunter (1,01:1) v Banskobystrickom a Jozef Viskupič (1,01:1) v Trnavskom kraji. Veľkými favoritmi sú aj Branislav Becík (1,10:1) v Nitrianskom, respektíve Milan Majerský v Prešovskom kraji (1,11:1).
„Relatívne komfortnú situáciu má aj Erika Jurinová v Žilinskom kraji. Platí to aj napriek odstúpeniu dvoch kandidátov z národniarskeho prostredia – Anny Belousovovej, podporovanej hnutím Republika, a Adama Lučanského, nominovaného SNS, ktorý podporil Igora Chomu,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček. „Momentálne je na obhajobu Jurinovej mandátu vypísaný relatívne nízky kurz 1,15:1,“ dodal. Spomedzi župných volieb sa najzaujímavejšie javí dianie v Košickom kraji.
„Od vypísania kurzov sme tu zaznamenali zmeny v záujme tipujúcich aj vo vývoji kurzov. Momentálne je favoritom číslo jeden súčasný župan Rastislav Trnka s kurzom 1,60:1. Jeho hlavný vyzývateľ Marián Porvažník má kurz na víťazstvo 2,05:1. Tento súboj však ešte rozhodne nemôžeme považovať za uzavretý,“ tvrdí vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky Pavol Boško.
Víťazom primátorských volieb v hlavnom meste sa podľa prognóz Tipsportu stane Matúš Vallo. „Napriek polemikám niektorých komentátorov či analytikov sú z nášho pohľadu karty v Bratislave rozdané jednoznačne. Súčasný primátor Matúš Vallo je jasným favoritom na obhajobu s kurzom 1,05:1. Jeho hlavný vyzývateľ Jozef Ráž má aktuálne kurz až 8:1,“ uviedol R. Buček.
Primátorské kreslo by mali obájiť aj František Oľha v Prešove (kurz 1,08:1) a Marek Hattas v Nitre (1,20:1). K favoritom patrí aj Ján Forgáč (1,10:1) v Trenčíne, kde už súčasný primátor Richard Rybníček nekandiduje. V Trnave si svoju predvolebnú pozíciu posilňuje kandidátka na primátorku Eva Nemčovská (1,40:1).
„V Košiciach je podľa našich analýz favoritom Ladislav Lörinc (1,40:1) pred úradujúcim primátorom Jaroslavom Polačekom (2,90:1). Ďalej nasledujú Martin Mudrák (8:1) a Lenka Kovačevičová (15:1),“ uviedol P. Boško. Tipsport očakáva vyrovnaný súboj v Banskej Bystrici. Podľa aktuálnych kurzov sa rozhodne medzi Dianou Javorčíkovou (1,75:1) a súčasným šéfom radnice Jánom Noskom (1,90:1).
Najväčší záujem majú tipujúci v Tipsporte o primátorské voľby v Bratislave, nasledujú súboje o župana a primátora v Košiciach. Hovorca Tipsportu Buček prezradil aj najvyššiu sólo stávku na blížiace sa regionálne voľby.
„Na kandidáta na košického župana Mariána Porvažníka stavil náš klient 600 eur vo vtedajšom kurze 1,95:1. Ak bude jeho tiket výherný, na hráčske konto mu pripíšeme 1 170 eur vrátane vkladu.“
Zdroj: SITA.sk - Vallo má podľa Tipsportu víťazstvo vo vrecku, no súboj v Košiciach zostáva otvorený. Kto vedie v kurzoch vo vašom kraji? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri dni pred spojenými komunálnymi a župnými voľbami na Slovensku lákajú tipérov v stávkovej spoločnosti Tipsport najmä primátorské voľby v Bratislave a súboje o župana a primátora v Košiciach. Bookmakeri jednoznačne favorizujú obhajobu Matúša Valla v hlavnom meste, v metropole východného Slovenska zas vedie Ladislav Lörinc a v Košickom kraji má mierne navrch Rastislav Trnka.
Len tri dni pred voľbami majú bookmakeri Tipsportu jasno vo viacerých krajoch aj krajských mestách. Svoje županské mandáty by mali podľa ich prognóz s veľkou pravdepodobnosťou obhájiť Juraj Droba (kurz 1,01:1) v Bratislavskom, Ondrej Lunter (1,01:1) v Banskobystrickom a Jozef Viskupič (1,01:1) v Trnavskom kraji. Veľkými favoritmi sú aj Branislav Becík (1,10:1) v Nitrianskom, respektíve Milan Majerský v Prešovskom kraji (1,11:1).
Najzaujímavejšie dianie v Košickom kraji
„Relatívne komfortnú situáciu má aj Erika Jurinová v Žilinskom kraji. Platí to aj napriek odstúpeniu dvoch kandidátov z národniarskeho prostredia – Anny Belousovovej, podporovanej hnutím Republika, a Adama Lučanského, nominovaného SNS, ktorý podporil Igora Chomu,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček. „Momentálne je na obhajobu Jurinovej mandátu vypísaný relatívne nízky kurz 1,15:1,“ dodal. Spomedzi župných volieb sa najzaujímavejšie javí dianie v Košickom kraji.
„Od vypísania kurzov sme tu zaznamenali zmeny v záujme tipujúcich aj vo vývoji kurzov. Momentálne je favoritom číslo jeden súčasný župan Rastislav Trnka s kurzom 1,60:1. Jeho hlavný vyzývateľ Marián Porvažník má kurz na víťazstvo 2,05:1. Tento súboj však ešte rozhodne nemôžeme považovať za uzavretý,“ tvrdí vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky Pavol Boško.
Kurzy na víťazov primátorských volieb
Víťazom primátorských volieb v hlavnom meste sa podľa prognóz Tipsportu stane Matúš Vallo. „Napriek polemikám niektorých komentátorov či analytikov sú z nášho pohľadu karty v Bratislave rozdané jednoznačne. Súčasný primátor Matúš Vallo je jasným favoritom na obhajobu s kurzom 1,05:1. Jeho hlavný vyzývateľ Jozef Ráž má aktuálne kurz až 8:1,“ uviedol R. Buček.
Primátorské kreslo by mali obájiť aj František Oľha v Prešove (kurz 1,08:1) a Marek Hattas v Nitre (1,20:1). K favoritom patrí aj Ján Forgáč (1,10:1) v Trenčíne, kde už súčasný primátor Richard Rybníček nekandiduje. V Trnave si svoju predvolebnú pozíciu posilňuje kandidátka na primátorku Eva Nemčovská (1,40:1).
„V Košiciach je podľa našich analýz favoritom Ladislav Lörinc (1,40:1) pred úradujúcim primátorom Jaroslavom Polačekom (2,90:1). Ďalej nasledujú Martin Mudrák (8:1) a Lenka Kovačevičová (15:1),“ uviedol P. Boško. Tipsport očakáva vyrovnaný súboj v Banskej Bystrici. Podľa aktuálnych kurzov sa rozhodne medzi Dianou Javorčíkovou (1,75:1) a súčasným šéfom radnice Jánom Noskom (1,90:1).
Najvyššia stávka
Najväčší záujem majú tipujúci v Tipsporte o primátorské voľby v Bratislave, nasledujú súboje o župana a primátora v Košiciach. Hovorca Tipsportu Buček prezradil aj najvyššiu sólo stávku na blížiace sa regionálne voľby.
„Na kandidáta na košického župana Mariána Porvažníka stavil náš klient 600 eur vo vtedajšom kurze 1,95:1. Ak bude jeho tiket výherný, na hráčske konto mu pripíšeme 1 170 eur vrátane vkladu.“
Zdroj: SITA.sk - Vallo má podľa Tipsportu víťazstvo vo vrecku, no súboj v Košiciach zostáva otvorený. Kto vedie v kurzoch vo vašom kraji? © SITA Všetky práva vyhradené.
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