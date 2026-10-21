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21. októbra 2026
Súboj o Bratislavu bude napínavý. Vallo má pred Rážom náskok, jeho víťazstvo však nemusí byť jednoznačné
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby Minister dopravy SR Prieskum Primátor Bratislavy Volebný prieskum
Agentúra AKO namerala súčasnému primátorovi tesný náskok, o konečnom výsledku môže rozhodnúť vyše štvrtina nerozhodnutých voličov. Súboj o primátorské kreslo v Bratislave by mohol byť podľa ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Agentúra AKO namerala súčasnému primátorovi tesný náskok, o konečnom výsledku môže rozhodnúť vyše štvrtina nerozhodnutých voličov.
Súboj o primátorské kreslo v Bratislave by mohol byť podľa predvolebného prieskumu JOJ 24 mimoriadne tesný. Na základe výsledkov prieskumu agentúry AKO získal súčasný primátor Matúš Vallo medzi rozhodnutými voličmi podporu 49,3 percenta, zatiaľ čo jeho vyzývateľ Jozef Ráž dosiahol 42,3 percenta. „Hoci Vallo vedie o sedem percentuálnych bodov, rozdiel nie je štatisticky jednoznačný,” uvádza JOJ 24.
Ak by sa voľby primátora Bratislavy konali v čase realizácie prieskumu, najvyššiu podporu medzi rozhodnutými voličmi by získal súčasný primátor Matúš Vallo, ktorý je kandidátom strán Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati. V tesnom závese by sa umiestnil minister dopravy Jozef Ráž, ktorý kandiduje ako nezávislý.
S výraznejším odstupom nasleduje Zuzana Šubová, kandidujúca za Pirátsku stranu – Slovensko, so ziskom 5,4 percenta. Štvoricu uzatvára softvérový vývojár Ľubomír Geci, kandidát strany My Slovensko, ktorému prieskum prisudzuje tri percentá.
„Interval spoľahlivosti Matúša Valla sa pohybuje od 42,7 do 56 percent, zatiaľ čo v prípade Jozefa Ráža ide o rozpätie od 35,8 do 49 percent. Keďže sa tieto intervaly prekrývajú, prieskum nepreukazuje štatisticky jednoznačný náskok súčasného primátora,” konštatuje JOJ 24 s tým, že do výsledku volieb môže ešte zasiahnuť skupina nerozhodnutých voličov.
Až 18,4 percenta všetkých respondentov uviedlo, že ešte nevie, koho bude voliť. Ďalších 7,4 percenta opýtaných deklarovalo, že by sa na voľbách nezúčastnilo. „Spolu tak viac ako štvrtina respondentov buď ešte nemá vybraného kandidáta, alebo neplánuje prísť k volebným urnám,” dodáva.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o Bratislavu bude napínavý. Vallo má pred Rážom náskok, jeho víťazstvo však nemusí byť jednoznačné © SITA Všetky práva vyhradené.
Súboj o primátorské kreslo v Bratislave by mohol byť podľa predvolebného prieskumu JOJ 24 mimoriadne tesný. Na základe výsledkov prieskumu agentúry AKO získal súčasný primátor Matúš Vallo medzi rozhodnutými voličmi podporu 49,3 percenta, zatiaľ čo jeho vyzývateľ Jozef Ráž dosiahol 42,3 percenta. „Hoci Vallo vedie o sedem percentuálnych bodov, rozdiel nie je štatisticky jednoznačný,” uvádza JOJ 24.
Tesný súboj dvoch favoritov
Ak by sa voľby primátora Bratislavy konali v čase realizácie prieskumu, najvyššiu podporu medzi rozhodnutými voličmi by získal súčasný primátor Matúš Vallo, ktorý je kandidátom strán Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati. V tesnom závese by sa umiestnil minister dopravy Jozef Ráž, ktorý kandiduje ako nezávislý.
S výraznejším odstupom nasleduje Zuzana Šubová, kandidujúca za Pirátsku stranu – Slovensko, so ziskom 5,4 percenta. Štvoricu uzatvára softvérový vývojár Ľubomír Geci, kandidát strany My Slovensko, ktorému prieskum prisudzuje tri percentá.
Nerozhodnutí voliči môžu zasiahnuť
„Interval spoľahlivosti Matúša Valla sa pohybuje od 42,7 do 56 percent, zatiaľ čo v prípade Jozefa Ráža ide o rozpätie od 35,8 do 49 percent. Keďže sa tieto intervaly prekrývajú, prieskum nepreukazuje štatisticky jednoznačný náskok súčasného primátora,” konštatuje JOJ 24 s tým, že do výsledku volieb môže ešte zasiahnuť skupina nerozhodnutých voličov.
Až 18,4 percenta všetkých respondentov uviedlo, že ešte nevie, koho bude voliť. Ďalších 7,4 percenta opýtaných deklarovalo, že by sa na voľbách nezúčastnilo. „Spolu tak viac ako štvrtina respondentov buď ešte nemá vybraného kandidáta, alebo neplánuje prísť k volebným urnám,” dodáva.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o Bratislavu bude napínavý. Vallo má pred Rážom náskok, jeho víťazstvo však nemusí byť jednoznačné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby Minister dopravy SR Prieskum Primátor Bratislavy Volebný prieskum
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