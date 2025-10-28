|
28. októbra 2025
Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon
Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie pre IT nákup v hodnote 17,8 milióna eur, za ktorý zodpovedá
Konkrétnejšie ide o obstarávanie IT systému, ktorý zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Ide tak o úrad, ktorý je podriadený ministrovi investícií Migaľovi.
Podmienky súťaže zvýhodňujú jedinú firmu
„Zákazka v hodnote 17,8 milióna eur má za cieľ obstarať softvér IAM pre portál Slovensko.sk. Podľa Nadácie ide o účelovo nastavené obstarávanie, ktoré zvýhodňuje jediného dodávateľa – spoločnosť Barclet, a.s., personálne aj biznisovo prepojenú s dlhoročným dodávateľom GlobalTel, a.s.,“ vysvetlila nadácia.
Právnik nadácie Ľubomír Daňko upozornil, že sa štát tvári, akoby išlo o otvorenú súťaž. „V skutočnosti sú podmienky nastavené tak, že iný dodávateľ nemá šancu,“ zdôraznil Daňko. Zastavme korupciu ďalej upozorňuje, že ministerstvo investícií plánovalo rovnaký komponent nakúpiť za 3,38 milióna eur s DPH. Aktuálna suma je tak päťnásobná.
Odborníci hovoria o formálnej súťaži
Na to, že takýto softvér nie je možné považovať za bežne dostupný produkt, ako to predpokladá využitie dynamického nákupného systému, upozornili aj odborníci. „Obstarávanie je podľa nás len formálnou súťažou. Úrad v podmienkach fakticky požaduje konkrétny produkt od konkrétneho výrobcu, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ doplnila riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
Ako ďalej nadácia podotkla, dodávateľ sídli v pražskom paneláku a nemá verejne prístupný popis produktu. Zástupkyňa spoločnosti Barclet, a.s. pritom v komunikácii s novinármi odkázala na spoločnosť GlobalTel, ktorá dodáva komponenty pre štát už roky.
Namiesto zníženia závislosti sa má prehlbovať
„Jedným z cieľov modernizácie portálu Slovensko.sk malo byť zníženie závislosti štátu od dodávateľa GlobalTel,“ uviedla nadácia, podľa ktorej však tento postup túto závislosť naopak prehlbuje. Zastavme korupciu tak navyše upozorňuje aj na riziko takzvaného technologického zamknutia, keď ďalšie rozvíjanie systému nebude možné bez pôvodného dodávateľa.
„V dokumentácii sa síce uvádza dodanie 'perpetuálnej licencie', no bez jasnej možnosti ďalšej údržby a podpory mimo vybranej firmy,“ uzavrela nadácia.
Zdroj: SITA.sk - Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon © SITA Všetky práva vyhradené.
