26.11.2025
Úvodná strana
26. novembra 2025
Pellegrini získal v Portugalsku najvyššie štátne vyznamenanie, prezident mu odovzdal Veľkú reťaz princa Henricha – VIDEO, FOTO
Prezident Peter Pellegrini si v stredu počas štátnej návštevy Portugalska prevzal z rúk portugalského prezidenta
26.11.2025 (SITA.sk) -
Prezident Peter Pellegrini si v stredu počas štátnej návštevy Portugalska prevzal z rúk portugalského prezidenta Marcela Rebela De Sousa Veľkú reťaz princa Henricha, čo je najvyššia trieda jedného z najprestížnejších portugalských štátnych vyznamenaní. Podľa Kancelárie prezidenta SR ide o prvé štátne vyznamenanie, ktoré prezident Slovenskej republiky prevzal v zahraničí.
Portugalskej hlave štátu udelil Pellegrini Rad Bieleho dvojkríža I. triedy, občiansky druh. Obe krajiny tým symbolicky potvrdili svoje mimoriadne kvalitné vzájomné vzťahy a dlhodobé partnerstvo.
Slávnostný akt výmeny vyznamenaní nadviazal na oficiálny privítací ceremoniál pred Kláštorom Hieronymitov, kde zazneli štátne hymny a vojenské pocty. Prezident si následne uctil pamiatku portugalského spisovateľa Luiza Vaz de Camoesa položením venca k jeho hrobke v kláštore.
Štátna návšteva slovenskej hlavy štátu v Portugalsku sa koná po 20 rokoch a predstavuje pokračovanie intenzívneho dialógu medzi našimi krajinami, ktorý zahŕňa spoluprácu v rámci EÚ a NATO, ako aj v rámci hospodárskych a inovačných partnerstiev. Prezidenta v Lisabone sprevádza minister zdravotníctva Kamil Šaško a delegácia slovenských podnikateľských organizácií.
Slovensko a Portugalsko potvrdili, že ich spája pevné hodnotové partnerstvo a úzka spolupráca ako spojencov v rámci Európskej únie a NATO. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Portugalskej republiky počas štátnej návštevy. Slovenský prezident osobitne ocenil portugalský príspevok k posilňovaniu obrany na východnom krídle NATO.
„Vysoko si vážime účasť portugalských vojakov v mnohonárodnej brigáde, ktorá je dislokovaná priamo na území Slovenska. A veľmi si ceníme a vítame rozhodnutie Portugalska, ktoré navýšilo kontingent a počet portugalských vojakov, ktorí v tejto mnohonárodnej brigáde slúžia,“ uviedol Pellegrini. Zároveň pripomenul, že pre Slovensko má táto spolupráca osobitný význam vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ktorá sa odohráva v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc.
Obaja prezidenti spolu hovorili aj o budúcnosti Európskej únie, od posilňovania konkurencieschopnosti až po jej budúce rozširovanie. „Slovensko, ako aj Portugalsko podporuje prijatie krajín západného Balkánu do Európskej únie a spoločne podporujeme aj európsku perspektívu ďalších krajín,“ priblížil prezident SR.
Ocenil, že obe krajiny vystupujú konzistentne a zdieľajú rovnaký pohľad na strategické smerovanie Únie. Ďalšou témou vzájomných rokovaní bol aj pripravovaný viacročný finančný rámec EÚ. Prezident Pellegrini pripomenul, že Slovensko aj Portugalsko patria medzi krajiny, ktoré sú čistými príjemcami európskeho rozpočtu a sú súčasťou skupiny Priateľov ambicióznejšej Európy.
„A preto pre Slovensko bude Portugalsko významný partner v týchto nadchádzajúcich dňoch a mesiacoch, kedy sa bude vyjednávať viacročný finančný rámec, respektíve nový rozpočet celej Európskej únie na ďalšie obdobie,“ doplnil Pellegrini. Zároveň cenil spoločný záujem na zachovaní kohéznej politiky, podpore poľnohospodárstva a posilňovaní pilierov, ktoré prispievajú k ekonomickému a infraštruktúrnemu rozvoju oboch krajín.
Prezident SR v rámci rozhovorov poukázal aj na potenciál rozšírenia ekonomickej spolupráce. Pripomenul dynamický vývoj slovenského priemyslu a narastajúci význam sektorov, akými sú strojárstvo či obranný priemysel.
„Obchodná výmena medzi našimi dvoma krajinami má určite väčší potenciál, ako je tomu dnes,“ uviedol Pellegrini. Dodal, že prítomnosť slovenských podnikov v Lisabone môže priniesť nové partnerstvá a ďalšie impulzy pre hospodársku spoluprácu. Za perspektívnu oblasť označil zdravotníctvo, najmä moderné technológie, výmenu skúseností či spoluprácu vo vede a výskume.
V rámci programu štátnej návštevy v stredu prezidenta SR Petra Pellegriniho čaká aj stretnutie s ministrom zahraničných vecí a štátnych záležitostí Paulom Rangelom. Následne sa prezident stretne s primátorom Lisabonu Carlosom Moedasom, ktorý mu odovzdá kľúč od mesta ako symbol vzájomného priateľstva. Program uzavrie rokovanie s predsedom Národného zhromaždenia, José Pedrom Aguiarom-Brancom.
Štátna návšteva bude vo štvrtok 27. novembra pokračovať Slovensko-portugalským podnikateľským fórom v lisabonskom Beato Innovation District, ako aj návštevou Nadácie Champalimaud, jedného z popredných európskych centier pre výskum a liečbu onkologických ochorení.
