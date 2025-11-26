Sudcovia kritizujú Šutaja Eštoka za slová o politickej motivácii. Tvrdia, že jeho výroky znižujú ich dôveryhodnosť

„Sudcovská rada zároveň oceňuje odmietnutie zastrašovania, urážok, nátlaku a inej formy ovplyvňovania rozhodovacej činnosti sudcov,“ uvádza sa v stanovisku.
Verdikt voči ministrovi Šutajovi Eštokovi
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV povinný verejne sa ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Tiež je povinný zaplatiť každému z nich po 15 000 eur, teda dokopy 90 000 eur a tiež úrok z omeškania vo výške 7,40 percenta ročne, a takisto úplnú náhradu trov konania.
Prečo minister prehral spor
Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa právneho zástupcu policajtov Petra Kubinu bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
Po doručení rozsudku do jeho elektronickej schránky minister nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii.
Reakcia ministra na rozsudok
Minister vnútra na rozsudok reagoval s tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Sudca v tomto prípade podľa neho použil inštitút, ktorý slúži ľuďom, ktorí sa schovávajú a vyhýbajú spravodlivosti. Konkrétne bola žaloba voči ministrovi doručená do elektronickej schránky, tú však minister podľa vlastných slov pre vyťaženosť prakticky nepoužíva.
Sudca podľa Šutaja Eštoka rozhodol v prospech čurillovcov veľmi rýchlo a bez vypočutia jeho argumentov, pričom sa ani nepokúsil ho o žalobe informovať inak, a to napriek tomu, že je všeobecne známe, kde sa zdržiava ako minister alebo ako šéf politickej strany Hlas-SD. Podľa medializovaných informácii minister podal návrh na zrušenie rozsudku, a tiež požiadal o zrušenie exekúcie.