 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy zasahujú na východe Slovenska, v rámci akcie „Šarišan“ zadržali 29 osôb


Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zasahujú na východe Slovenska v rámci akcie nazvanej "Šarišan". Ako uviedli z ...



img_1652_copy 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zasahujú na východe Slovenska v rámci akcie nazvanej "Šarišan". Ako uviedli z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR, daná akcia sa týka najväčšej nelegálnej výrobne cigariet odhalenej na Slovensku.


"Tento zásah patrí k historicky najväčším prípadom jednak čo sa týka počtu zadržaných osôb – 29, tak aj objemu ušlej spotrebnej dane," uviedli. Doplnili, že zásah stále prebieha a bližšie informácie poskytnú po skončení procesných úkonov.


Zdroj: SITA.sk - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy zasahujú na východe Slovenska, v rámci akcie „Šarišan“ zadržali 29 osôb © SITA Všetky práva vyhradené.

