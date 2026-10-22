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22. októbra 2026
Trump skončil za mrežami… aspoň v teheránskej propagandistickej inštalácii
Figurant s maskou amerického prezidenta sa prechádza v cele zavesenej nad námestím, okoloidúci sa pri nej fotografujú aj nadávajú. Protiamerická propaganda nie je v uliciach
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22.10.2026 (SITA.sk) - Figurant s maskou amerického prezidenta sa prechádza v cele zavesenej nad námestím, okoloidúci sa pri nej fotografujú aj nadávajú.
Figurant v tmavom obleku, červenej kravate a s protetickou maskou sa chytá mreží alebo nervózne krúži po cele. Neďaleká obrazovka zároveň premieta odkazy obviňujúce Spojené štáty z vojnových zločinov. Inštalácia sa rýchlo stala miestnou atrakciou. Ľudia sa pri nej fotografujú, komentujú ju a niektorí si neodpustia ani poznámku na účet „väzňa“.
„Neboj sa, zaplatíme ti kauciu a dostaneme ťa von!“ zavolal jeden z okoloidúcich. Iní reagujú podstatne ostrejšie. Jeden tínedžer kričal: „Trump, tentoraz ťa zabijeme!“
Za kampaňou stojí teheránska samospráva, ktorá tvrdí, že chce pripomínať požiadavky Iránu na spravodlivosť. Teherán označuje Trumpa za vojnového zločinca a viní ho z útokov na civilné ciele vrátane školy a svadobnej oslavy. Inštalácia má podľa médií blízkych iránskym úradom fungovať nepretržite, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump skončil za mrežami… aspoň v teheránskej propagandistickej inštalácii © SITA Všetky práva vyhradené.
Protiamerická propaganda nie je v uliciach Teheránu ničím nezvyčajným, tentoraz však úrady pritvrdili. Na námestí Tadžríš v luxusnej štvrti na severe mesta zavesili vo výške niekoľkých poschodí väzenskú celu v životnej veľkosti, v ktorej sa prechádza herec prezlečený za amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tentoraz ťa zabijeme
Figurant v tmavom obleku, červenej kravate a s protetickou maskou sa chytá mreží alebo nervózne krúži po cele. Neďaleká obrazovka zároveň premieta odkazy obviňujúce Spojené štáty z vojnových zločinov. Inštalácia sa rýchlo stala miestnou atrakciou. Ľudia sa pri nej fotografujú, komentujú ju a niektorí si neodpustia ani poznámku na účet „väzňa“.
„Neboj sa, zaplatíme ti kauciu a dostaneme ťa von!“ zavolal jeden z okoloidúcich. Iní reagujú podstatne ostrejšie. Jeden tínedžer kričal: „Trump, tentoraz ťa zabijeme!“
Vojnový zločinec
Za kampaňou stojí teheránska samospráva, ktorá tvrdí, že chce pripomínať požiadavky Iránu na spravodlivosť. Teherán označuje Trumpa za vojnového zločinca a viní ho z útokov na civilné ciele vrátane školy a svadobnej oslavy. Inštalácia má podľa médií blízkych iránskym úradom fungovať nepretržite, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump skončil za mrežami… aspoň v teheránskej propagandistickej inštalácii © SITA Všetky práva vyhradené.
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