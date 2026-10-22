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22. októbra 2026

Trump skončil za mrežami… aspoň v teheránskej propagandistickej inštalácii


Tagy: americko-iránske vzťahy Iránska vláda iránsky režim Konflikt USA - Irán

Figurant s maskou amerického prezidenta sa prechádza v cele zavesenej nad námestím, okoloidúci sa pri nej fotografujú aj nadávajú. Protiamerická propaganda nie je v uliciach



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iran_war_73_87 1 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Figurant s maskou amerického prezidenta sa prechádza v cele zavesenej nad námestím, okoloidúci sa pri nej fotografujú aj nadávajú.


Protiamerická propaganda nie je v uliciach Teheránu ničím nezvyčajným, tentoraz však úrady pritvrdili. Na námestí Tadžríš v luxusnej štvrti na severe mesta zavesili vo výške niekoľkých poschodí väzenskú celu v životnej veľkosti, v ktorej sa prechádza herec prezlečený za amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Tentoraz ťa zabijeme


Figurant v tmavom obleku, červenej kravate a s protetickou maskou sa chytá mreží alebo nervózne krúži po cele. Neďaleká obrazovka zároveň premieta odkazy obviňujúce Spojené štáty z vojnových zločinov. Inštalácia sa rýchlo stala miestnou atrakciou. Ľudia sa pri nej fotografujú, komentujú ju a niektorí si neodpustia ani poznámku na účet „väzňa“.

„Neboj sa, zaplatíme ti kauciu a dostaneme ťa von!“ zavolal jeden z okoloidúcich. Iní reagujú podstatne ostrejšie. Jeden tínedžer kričal: „Trump, tentoraz ťa zabijeme!“

Vojnový zločinec


Za kampaňou stojí teheránska samospráva, ktorá tvrdí, že chce pripomínať požiadavky Iránu na spravodlivosť. Teherán označuje Trumpa za vojnového zločinca a viní ho z útokov na civilné ciele vrátane školy a svadobnej oslavy. Inštalácia má podľa médií blízkych iránskym úradom fungovať nepretržite, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)

 


Zdroj: SITA.sk - Trump skončil za mrežami… aspoň v teheránskej propagandistickej inštalácii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske vzťahy Iránska vláda iránsky režim Konflikt USA - Irán
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