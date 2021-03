Pentagon predĺžil nasadenie Národnej gardy v Kapitole, je vo zvýšenej pohotovosti

Guvernéri nechceli nasadiť jednotky na dlhší čas

Postupné znižovanie príslušníkov Národnej gardy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americký minister obrany Lloyd Austin formálne schválil predĺženie nasadenia Národnej gardy v Kapitole Spojených štátov. Pentagon v utorok informoval, že približne 2 300 príslušníkov gardy bude naďalej poskytovať ochranu vo Washingtone do 23. mája, a to na žiadosť kapitolskej polície.V súčasnosti je vo Washingtone zhruba 5 100 členov Národnej gardy, pričom by odtiaľ mali odísť tento víkend. Zatiaľ nie je jasné, či tam niektorí zostanú, než prídu ich kolegovia, absolvujú výcvik a usadia sa tam.Žiadosť o predĺženie prítomnosti Národnej gardy vo Washingtone sa minulý týždeň stretla s opozíciou od niektorých guvernérov, ktorí nechceli nasadiť svoje jednotky na dlhší čas. Podľa nemenovaných predstaviteľov z oblasti obrany sa však zdá, že svoju ochotu pomôcť už prejavilo dosť štátov.Rozhodnutie predĺžiť nasadenie Národnej gardy podľa agentúry AP zdôrazňuje obavy o bezpečnosť v Kapitole, ktorý bol v januári dejiskom nepokojov, ktoré zanechali päť mŕtvych. Bezpečnostné zložky zostávajú vo zvýšenej pohotovosti pre informácie od spravodajských služieb o možných hrozbách pre kapitol zo strany milícií.Krátko po nepokojoch v Kapitole nasadili vo Washingtone zhruba 26-tisíc príslušníkov Národnej gardy, čo do minulého piatka stálo takmer 500 miliónov dolárov. Pentagon uviedol, že predstavitelia obrany budú spolupracovať s kapitolskou políciou na postupnom znižovaní počtu príslušníkov Národnej gardy potrebných v meste.