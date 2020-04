Pentagon zverejnil videá, na ktorých piloti zaznamenali UFO

Piloti boli udivení rýchlosťou

Malý zlomok dostupného materiálu

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Pentagon oficiálne zverejnil tri krátke videá, ktoré zobrazujú neidentifikované lietajúce objekty (unidentified flying object, UFO, pozn. SITA). Videá, ktoré zaznamenali piloti amerického námorníctva, už skôr zverejnila súkromná spoločnosť.Pentagon sa ich teraz rozhodol oficiálne publikovať, aby objasnil "akékoľvek mylné predstavy verejnosti o tom, či boli zábery, ktoré sú v obehu, skutočné alebo nie, alebo či existuje viac videí," uviedla jeho hovorkyňa Sue Gough, ktorú cituje televízia CNN.Ministerstvo obrany podľa hovorkyne po dôkladnom preskúmaní rozhodlo, že "autorizované zverejnenie týchto neutajených videí neodhaľuje žiadne citlivé schopnosti alebo systémy a nezasahuje do žiadneho následného vyšetrovania preniknutí neidentifikovaných leteckých fenoménov do vojenského vzdušného priestoru".Videá z rokov 2004 a 2015, ktorého zhotovili infračervené kamery, zobrazujú zdanlivé rýchlo pohybujúce sa UFO. Vo dvoch videách piloti s údivom reagujú na to, ako rýchlo sa objekty pohybujú. Jeden uvažuje o tom, či by to nemohol byť dron. Zábery v rokoch 2017 a 2018 zverejnila spoločnosť To The Stars Academy of Arts & Sciences, ktorú spoluzaložil niekdajší člen kapely Blink-182 Tom DeLonge za účelom skúmania informácií o neidentifikovaných leteckých fenoménoch. Vojenské námorníctvo Spojených štátov vlani v septembri potvrdilo pravosť videí.Pentagon v minulosti študoval nahrávky stretnutí s neznámymi objektami vo vzduchu v rámci už zrušeného utajeného programu, ktorý sa začal na príkaz niekdajšieho senátora štátu Nevada Harryho Reida. Program odštartoval v roku 2007 a skončil o päť rokov neskôr. Pentagon tvrdí, že skončil pretože zhodnotili, že sú väčšie priority, ktoré treba financovať.Reid v pondelok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že je rád, že Pentagon oficiálne zverejnil dané videá. Tie však podľa neho predstavujú len malý zlomok dostupného výskumu a materiálov. "Spojené štáty musia vážne, vedecky preskúmať tento a všetky potenciálne dôsledky pre národnú bezpečnosť," napísal.