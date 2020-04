Storočný veterán prežil nástrahy druhej svetovej vojny, vyhral aj boj s koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Storočný poľský veterán z druhej svetovej vojny vyhral svoj boj s koronavírusom. Oznámila to hovorkyňa varšavskej nemocnice Iwona Soltysová. Vyliečenému Stanislawovi Bigosovi zároveň popriala veľa zdravia, pozitívneho myslenia a energie do budúcnosti.Úspešné uzdravenie staručkého seniora neostalo bez povšimnutia ani na vláde.Námestník ministra vnútra Blažej Pobožy to v tweete označil za “super novinku z našej nemocnice”. Bigosovi tiež zaslal pozdravy a lekárom gratulácie.Poľsko s približne 38 miliónmi obyvateľov má doteraz okolo 12-tisíc potvrdených prípadov koronavírusu a takmer 570 úmrtí.