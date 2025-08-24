|
Nedeľa 24.8.2025
Meniny má Bartolomej
Denník - Správy
ZOO Bratislava otvára nové krúžky pre deti. Čakajú ich výpravy do divočiny, stretnutia so zvieratami aj záchranné programy
ZOO Bratislava spúšťa nové krúžky pre deti, ktoré im umožnia nahliadnuť do sveta zvierat. Ako informuje hovorkyňa ZOO
24.8.2025 (SITA.sk) -
ZOO Bratislava spúšťa nové krúžky pre deti, ktoré im umožnia nahliadnuť do sveta zvierat. Ako informuje hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, krúžok Výpravy do divočiny je určený pre menšie deti a uskutoční sa počas vybraných nediel od septembra do júna.
Krúžok Akadémia divočiny je zas určený pre väčšie deti a bude sa konať počas vybraných sobôt. ZOO krúžok Výpravy do divočiny je určený pre deti od šesť do 10 rokov. Počas desiatich nedieľ im predstaví rôzne zákutia živočíšnej ríše.
„Deti sa dozvedia, ako ZOO pomáha ohrozeným druhom, zažijú tvorenie enrichmentu pre zvieratá, preskúmajú svet maskovania a obranných stratégií, spoznajú predátorov aj ich korisť, nahliadnu do tajomstiev oceánov či do života plazov a hmyzu,“ priblížila hovorkyňa. Každá téma je prepojená s návštevou konkrétnych zvierat.
ZOO krúžok Akadémia divočiny je určený pre deti od 11 do 15 rokov. Starším deťom ponúka hlbší pohľad na fungovanie zoologických záhrad a na globálne otázky ochrany prírody.
„Počas sobotných stretnutí sa dozvedia, prečo sú niektoré druhy na pokraji vyhynutia, spoznajú zákulisie záchranných programov, porozumejú, ako sa zvieratám vytvára prostredie podobné voľnej prírode, a tiež sa oboznámia s hrozbami ilegálneho obchodu so živočíchmi,“ dodala hovorkyňa. Súčasťou programu sú aj výpravy k primátom, pozorovanie ich správania, spoznávanie života surikát či plazov a napokon objavovanie sveta hmyzu a bezstavovcov.
Každý z krúžkov pozostáva z 10 lekcií od 10:00 do 12:00 a za cenu 120 eur dostanú deti aj ročnú permanentku na vstup do ZOO. Prihlásiť sa je možné do 25. septembra. „Krúžky nie sú len pravidelnými stretnutiami v ZOO, ale cestou k tomu, aby si deti vytvorili osobný vzťah k prírode, naučili sa ju chrániť a dokázali oceniť jej hodnotu v každodennom živote,“ doplnila hovorkyňa.
