Ramsay už má po ruke prvých 14 hráčov a čaká na ďalších. Na ZOH do Pekingu však pôjdu bez Šatana

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay má od soboty k dispozícii 14 hráčov, ktorí sa pod jeho vedením budú pripravovať na ZOH 2022 v čínskom Pekingu. Ďalších sedem hokejistov by sa k výberu SR malo pripojiť v nedeľu a kvarteto z českej extraligy v stredu 2. februára (Branislav Konrád, Marek Ďaloga, Peter Čerešňák a Miloš Kelemen).A práve 2.2. večer väčšia časť slovenského hokejového výberu SR odletí do Číny. S tréningami začnú Slováci až po tom, ako každý člen absolvuje dvakrát test na koronavírus s negatívnym výsledkom.Pred ZOH absolvujú slovenskí hokejisti prípravný duel proti Nemcom, hrať sa bude. V základnej C-skupine ododohrajú súboje postupne proti Fínom, Švédom a Lotyšom.Aktuálne je v Bratislave už brankársky tandem, trio obrancov a deviati útočníci. Od soboty budú Slováci fungovať v tzv. bubline, aby minimalizovali možnosť nákazy ochorením COVID-19."Máme zopár možností v súvislosti s náhradníkmi. Niektoré tímy sa rozhodli vziať hráčov so sebou na miesto konania ZOH, iné ich budú mať v kempoch doma v krajinách. My sme si vybrali asi šiestich hráčov, ktorí vedia o tejto úlohe. A sú pripravení kedykoľvek zaskočiť. Nevieme ešte, ako dopadnú nasledujúce testovania. V utorok, deň pred odletom, dáme verejnosti komplexnú informáciu, ako dopadli testy a či sme museli robiť nejaké zmeny, respektíve ako budeme využívať taxi tím,“ uviedol na sobotňajšej tlačovej konferencii generálny manažér Miroslav Šatan.Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Šatan do Číny nevycestuje, podľa zväzového webu je dôvodom obmedzený počet miesteniek aj pracovná vyťaženosť Šatana."Mám dostatok pracovných povinností. Náš kongres sa uskutoční skôr, bude už o dva mesiace. Následne nás v apríli čaká organizácia turnaja A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov. Budem užitočnejší doma na Slovensku," cituje web HockeySlovakia.sk Šatana.Miroslav Šatan by pri príchode do Pekingu aj tak musel pravdepodobne podstúpiť až trojtýždňovú karanténu, keďže podľa informácií agentúry SITA nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Z karantény by sa dostal až po skončení ZOH.