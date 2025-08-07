Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. augusta 2025

Pes v Krušovciach brutálne napadol tri maloleté dievčatá, všetky skončili v nemocnici


Tagy: maloletí nitrianska krajská polícia Útok psa

Tri dievčatá skončili so zraneniami v nemocnici po útoku psa v obci Krušovce v okrese Topoľčany. Majiteľ si pravdepodobne nezabezpečil svojho psa, ktorý vybehol z dvora rodinného domu a ...



Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Tri dievčatá skončili so zraneniami v nemocnici po útoku psa v obci Krušovce v okrese Topoľčany. Majiteľ si pravdepodobne nezabezpečil svojho psa, ktorý vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník.


„Na chodníku pes viac krát uhryzol 8-ročnú poškodenú, čím jej spôsobil poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a tiež jej spôsobil viaceré odreniny po celom tele. Najstaršia zo skupiny, 13 – ročná, utrpela najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala o brutálnom útoku psa nitrianska krajská polícia.

Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie zatiaľ nebude poskytovať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pes v Krušovciach brutálne napadol tri maloleté dievčatá, všetky skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maloletí nitrianska krajská polícia Útok psa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
S Trumpom sa Putin chce stretnúť v SAE, od Zelenského žiada najprv splnenie „podmienok“
<< predchádzajúci článok
Účastníkom rokovaní o ukončení ruskej vojny musí byť aj Európa, vyhlásil Zelenskyj

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 