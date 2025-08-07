|
Pes v Krušovciach brutálne napadol tri maloleté dievčatá, všetky skončili v nemocnici
Tri dievčatá skončili so zraneniami v nemocnici po útoku psa v obci Krušovce v okrese Topoľčany. Majiteľ si pravdepodobne nezabezpečil svojho psa, ktorý vybehol z dvora rodinného domu a ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Tri dievčatá skončili so zraneniami v nemocnici po útoku psa v obci Krušovce v okrese Topoľčany. Majiteľ si pravdepodobne nezabezpečil svojho psa, ktorý vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník.
„Na chodníku pes viac krát uhryzol 8-ročnú poškodenú, čím jej spôsobil poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a tiež jej spôsobil viaceré odreniny po celom tele. Najstaršia zo skupiny, 13 – ročná, utrpela najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala o brutálnom útoku psa nitrianska krajská polícia.
Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie zatiaľ nebude poskytovať.
Zdroj: SITA.sk - Pes v Krušovciach brutálne napadol tri maloleté dievčatá, všetky skončili v nemocnici
„Na chodníku pes viac krát uhryzol 8-ročnú poškodenú, čím jej spôsobil poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a tiež jej spôsobil viaceré odreniny po celom tele. Najstaršia zo skupiny, 13 – ročná, utrpela najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala o brutálnom útoku psa nitrianska krajská polícia.
Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie zatiaľ nebude poskytovať.
Zdroj: SITA.sk - Pes v Krušovciach brutálne napadol tri maloleté dievčatá, všetky skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
