 Štvrtok 7.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

Účastníkom rokovaní o ukončení ruskej vojny musí byť aj Európa, vyhlásil Zelenskyj


Tagy: Európa Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Účastníkom rozhovorov o ukončení ruskej invázie na Ukrajine musí byť aj Európa, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa tak po tom, ako Moskva oznámila, že prezidenti Donald Trump ...



russia_ukraine_war_88793 2 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Účastníkom rozhovorov o ukončení ruskej invázie na Ukrajine musí byť aj Európa, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa tak po tom, ako Moskva oznámila, že prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin sa majú stretnúť v „najbližších dňoch“.


Vojna prebieha v Európe a Ukrajina je neoddeliteľnou súčasťou Európy. Už rokujeme o vstupe do Európskej únie. Preto sa Európa musí zúčastňovať na príslušných procesoch,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach po telefonáte s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.

Zelenskyj a nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorí spolu vo štvrtok telefonovali, „pochválili mediačné úsilie“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Povedal to po ich telefonáte hovorca nemeckej vlády. Dodal, že Merz a Zelenskyj sa „zhodli, že Rusko musí ukončiť svoju nezákonnú agresívnu vojnu“ a vyhlásili, že budú pokračovať v úzkom kontakte s európskymi partnermi a Spojenými štátmi.


Zdroj: SITA.sk - Účastníkom rokovaní o ukončení ruskej vojny musí byť aj Európa, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európa Mierové rokovania vojna na Ukrajine
