Účastníkom rokovaní o ukončení ruskej vojny musí byť aj Európa, vyhlásil Zelenskyj
Účastníkom rozhovorov o ukončení ruskej invázie na Ukrajine musí byť aj Európa, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa tak po tom, ako Moskva oznámila, že prezidenti Donald Trump ...
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Účastníkom rozhovorov o ukončení ruskej invázie na Ukrajine musí byť aj Európa, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa tak po tom, ako Moskva oznámila, že prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin sa majú stretnúť v „najbližších dňoch“.
„Vojna prebieha v Európe a Ukrajina je neoddeliteľnou súčasťou Európy. Už rokujeme o vstupe do Európskej únie. Preto sa Európa musí zúčastňovať na príslušných procesoch,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach po telefonáte s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Zelenskyj a nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorí spolu vo štvrtok telefonovali, „pochválili mediačné úsilie“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Povedal to po ich telefonáte hovorca nemeckej vlády. Dodal, že Merz a Zelenskyj sa „zhodli, že Rusko musí ukončiť svoju nezákonnú agresívnu vojnu“ a vyhlásili, že budú pokračovať v úzkom kontakte s európskymi partnermi a Spojenými štátmi.
