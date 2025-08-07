Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

S Trumpom sa Putin chce stretnúť v SAE, od Zelenského žiada najprv splnenie „podmienok“


Tagy: Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Ruský vládca Vladimir Putin vo štvrtok označil Spojené arabské emiráty (SAE) za potenciálne miesto pre nadchádzajúci summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Máme veľa priateľov, ktorí sú ochotní ...



russia_putin_68559 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Ruský vládca Vladimir Putin vo štvrtok označil Spojené arabské emiráty (SAE) za potenciálne miesto pre nadchádzajúci summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Máme veľa priateľov, ktorí sú ochotní nám pomôcť zorganizovať takéto podujatia. Jedným z našich priateľov je prezident Spojených arabských emirátov,“ povedal Putin a dodal, že „SAE by boli jedným z celkom vhodných miest“.


Putin zároveň vo štvrtok vyhlásil, že „podmienky“ pre potenciálne stretnutie s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským neboli splnené. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín po tom, ako ukrajinský líder zopakoval výzvu na priame rozhovory. „Vo všeobecnosti proti tomu nemám nič, je to možné, ale musia sa na to vytvoriť určité podmienky. Bohužiaľ, od vytvorenia takýchto podmienok sme stále ďaleko,“ povedal Putin novinárom v Kremli.

Putin opakovane vyzýva Ukrajinu, aby sa fakticky vzdala kontroly nad štyrmi regiónmi, o ktorých Moskva tvrdí, že ich anektovala, hoci ich úplne nekontroluje. Ide o Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Britský minister zahraničných vecí David Lammy začiatkom augusta povedal, že neverí, že vládca Kremľa je v súčasnosti pripravený na seriózne rokovania o mieri na Ukrajine. „Moje triezve hodnotenie je, že Putin nie je pripravený na seriózne rokovania. Stále má maximalistické a imperialistické ambície," povedal Lammy v rozhovore pre denník The Guardian.


Zdroj: SITA.sk - S Trumpom sa Putin chce stretnúť v SAE, od Zelenského žiada najprv splnenie „podmienok“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
