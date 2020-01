Speváčka M.U.S vydáva videoklip k singlu All I Knew, na ceste je aj prvá slovenská skladba

Najrýchlejšie zložená a dokončená pesnička

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Speváčka M.U.S po vydaní albumu ME predstavuje videoklip k jeho titulnému singlu All I Knew. Uzatvára tak ročnú prácu na svojej debutovej doske.S producentom Matejom Miklošom pokračujú v spolupráci a najnovšie vsadili i na slovenský jazyk. Postupne hudobným nadšencom predstavia niekoľko slovenských singlov. Prvý z nich by mal vyjsť na jar.Biely až „snový“ nádych videoklipu skladby All I Knew zapadá do doterajšieho konceptu vizuálneho štýlu celého albumu. Ku každej skladbe totiž speváčka nakrútila samostatné video s podobnými farebnými a dizajnovými prvkami. Klip k All I Knew je posledným z nich. V ňom sa po prvýkrát objavil aj producent debutovej dosky, Matej „Maxo“ Mikloš.Skladba All I Knew mala pôvodne úplne iný názov a nebola určená pre Michaelu. „Maxo túto skladbu robil mimo nášho projektu a plánoval na nej spolupracovať s niektorým zo slovenských rapperov. No keď mi ju pustil, tak mi sadla, že do 5 minút som mala vymyslenú spevovú linku a slová. Po nahratí dema sme sa zhodli, že táto pesnička musí byť na albume,“ vysvetľuje Michaela.Skladba je na debutovom nosiči speváčky ako prvá v poradí a je jednou z najodvážnejších. „Mala som pocit, že toto nie je úplne môj štýl, no nakoniec to bola najrýchlejšie zložená a dokončená pesnička. Dokonca ju považujem za svoju najobľúbenejšiu na albume. Baví ma posúvať vlastné hranice nielen v skladaní, ale aj v skúšaní rôznych žánrov.“Všetky inštrumentály skladby na albume speváčka vytvára spoločne s producentom. „Veľa s Maxom diskutujeme, ako by mali pesničky znieť, aké použiť zvuky, aranž. Spoločne rozhodujeme o každom detaile, navzájom sa učíme, hľadáme a posúvame hranice. Je to veľmi inšpiratívna spolupráca.“Za vizuálom videa stojí samotná M.U.S, ktorá si videoklipy nielen režíruje, ale zastrešuje aj produkciu a strih. O kameru pre All I Knew, ako aj všetky ostatné hudobné videá sa postaral Ivan Hrušovský, s ktorým Michaela spolupracuje už dlhšie. Styling a kostýmy mladej speváčke vymyslela a poskytla talentovaná Sofia Ravasová, vizáž ma na svedomí Kristy Wolf.Michaela po vydaní albumu, ktorý je celý naspievaný v angličtine, plánuje vydávať aj slovenské skladby. S Maxom už majú rozpracované dva single, ktoré vydajú na jar tohto roka. „V angličtine sa mi skladá výborne, ale bolo načase opäť sa posunúť inam. A v slovenčine som si našla tiež druh vyjadrovania, ktorý ma baví,“ dopĺňa speváčka.