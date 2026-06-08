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08. júna 2026
Z herečky nekompromisnou šéfkou: Michaela Čobejová o boji s mužským egom a miliónových rizikách v slovenskom filme – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Michaelou Čobejovou. Slováci ju milujú ako usmievavú Kamilu z kultovej Ordinácie v ružovej záhrade, no len málokto ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Michaelou Čobejovou.
Slováci ju milujú ako usmievavú Kamilu z kultovej Ordinácie v ružovej záhrade, no len málokto tuší, že táto krehká blondína dokáže v reálnom živote riadiť miliónové projekty. Herečka Michaela Čobejová v otvorenom rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips poodhalila bizarnú realitu slovenského šoubiznisu. Prečo je pre ženu ťažšie presadiť sa v producentskom svete, ako zvláda natáčanie s „psychopatmi“ a prečo dnes vníma chyby z minulosti ako dar?
Prechod od čistého herectva k produkovaniu vlastných filmov (ako napríklad Smolu nosíš ty, láska či seriál Som mama) bol pre Michaelu totálnym skokom do inej reality. Zrazu už nebola tou, ktorá len pasívne čaká na pokyny režiséra. Musela začať riešiť náročné slovenské rozpočty, administratívne kontroly na Audiovizuálnom fonde a vyjednávať s hercami o peniazoch.
A práve práca s ľudským faktorom je podľa nej tá najväčšia škola divočiny. „Herci sú špecifické osoby plné emócií. Ako sa hovorí: kto nevie pracovať s psychopatmi, nemá čo robiť v našej branži. Je to boj s egami, predstavami a obrovskými neistotami,“ priznáva otvorene s tým, že vďaka vlastným hereckým skúsenostiam ich vrtochy našťastie dokáže oveľa lepšie pochopiť.
Keď sa Čobejová rozhodla postaviť na čelo vlastných projektov, narazila na neúprosnú realitu slovenského filmového prostredia, ktorému dlhodobo dominujú muži.
„Ženy to majú objektívne oveľa ťažšie. Zažila som veľa problémov, kedy si muži ku mne dovolili x-násobne viac, než by si kedykoľvek dovolili k inému mužovi. Bol to obrovský boj presadiť si svoje a vybojovať si rešpekt.“
Ako producentka nesie na pleciach obrovský risk. Stačí, aby počas natáčania tri dni pršalo, a miliónový rozpočet filmu sa vám začne sypať pod rukami, zatiaľ čo peniaze nezastaviteľne odtekajú.
Po rokoch obrovského producentského stresu si Michaela momentálne užíva fázu, kedy na pľaci len hrá a všetku zodpovednosť necháva na druhých. V novom seriáli Sľub si užíva absolútnu slobodu a to, že môže stvárňovať charakter, ktorý ju nesmierne baví – negatívnu postavu.
„Mňa bavia tieto protivné ženy. V reálnom živote sme predsa všetci dobrí a slušní ľudia, no v takejto negatívnej postave si môžem dovoliť prakticky čokoľvek. Je to neskutočná zábava,“ uzatvára s úsmevom.
Chcete vedieť viac? Pozrite si celý videopodcast Fish & Chips s herečkou Michaelou Čobejovou
Zdroj: SITA.sk - Z herečky nekompromisnou šéfkou: Michaela Čobejová o boji s mužským egom a miliónových rizikách v slovenskom filme – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci ju milujú ako usmievavú Kamilu z kultovej Ordinácie v ružovej záhrade, no len málokto tuší, že táto krehká blondína dokáže v reálnom živote riadiť miliónové projekty. Herečka Michaela Čobejová v otvorenom rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips poodhalila bizarnú realitu slovenského šoubiznisu. Prečo je pre ženu ťažšie presadiť sa v producentskom svete, ako zvláda natáčanie s „psychopatmi“ a prečo dnes vníma chyby z minulosti ako dar?
Ak neviete pracovať s psychopatmi, v našej branži nemáte čo robiť
Prechod od čistého herectva k produkovaniu vlastných filmov (ako napríklad Smolu nosíš ty, láska či seriál Som mama) bol pre Michaelu totálnym skokom do inej reality. Zrazu už nebola tou, ktorá len pasívne čaká na pokyny režiséra. Musela začať riešiť náročné slovenské rozpočty, administratívne kontroly na Audiovizuálnom fonde a vyjednávať s hercami o peniazoch.
A práve práca s ľudským faktorom je podľa nej tá najväčšia škola divočiny. „Herci sú špecifické osoby plné emócií. Ako sa hovorí: kto nevie pracovať s psychopatmi, nemá čo robiť v našej branži. Je to boj s egami, predstavami a obrovskými neistotami,“ priznáva otvorene s tým, že vďaka vlastným hereckým skúsenostiam ich vrtochy našťastie dokáže oveľa lepšie pochopiť.
Tvrdý stret s mužským svetom: Ženy to majú objektívne ťažšie
Keď sa Čobejová rozhodla postaviť na čelo vlastných projektov, narazila na neúprosnú realitu slovenského filmového prostredia, ktorému dlhodobo dominujú muži.
„Ženy to majú objektívne oveľa ťažšie. Zažila som veľa problémov, kedy si muži ku mne dovolili x-násobne viac, než by si kedykoľvek dovolili k inému mužovi. Bol to obrovský boj presadiť si svoje a vybojovať si rešpekt.“
Ako producentka nesie na pleciach obrovský risk. Stačí, aby počas natáčania tri dni pršalo, a miliónový rozpočet filmu sa vám začne sypať pod rukami, zatiaľ čo peniaze nezastaviteľne odtekajú.
Návrat k slobode a úlohy „protivných žien“
Po rokoch obrovského producentského stresu si Michaela momentálne užíva fázu, kedy na pľaci len hrá a všetku zodpovednosť necháva na druhých. V novom seriáli Sľub si užíva absolútnu slobodu a to, že môže stvárňovať charakter, ktorý ju nesmierne baví – negatívnu postavu.
„Mňa bavia tieto protivné ženy. V reálnom živote sme predsa všetci dobrí a slušní ľudia, no v takejto negatívnej postave si môžem dovoliť prakticky čokoľvek. Je to neskutočná zábava,“ uzatvára s úsmevom.
Chcete vedieť viac? Pozrite si celý videopodcast Fish & Chips s herečkou Michaelou Čobejovou
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Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Z herečky nekompromisnou šéfkou: Michaela Čobejová o boji s mužským egom a miliónových rizikách v slovenskom filme – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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