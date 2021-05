Video: Sagan vyhral 10. etapu Giro d'Italia

Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v pondelkovej 10. etape 104. ročníka Giro d'Italia. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe mal najsilnejšie nohy v záverečnom špurte 139 km dlhej trasy z L’Aquily do Foligna a pripísal si druhý triumf na podujatí. Vlani vyhral taktiež v desiatej etape.



Na druhom mieste skončil Kolumbijčan Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a tretí finišoval domáci Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo a ružový dres si udržal Egan Bernal z Kolumbie (Ineos Grenadiers).



Pred prvým voľným dňom bola na programe najkratšia etapa celého ročníka, okrem časoviek, ktorá mala mierne zvlnený profil s jedinou vrchárskou prémiou 4. kategórie Valico della Somma (6,8 km, 5,0%). Očakával sa hromadný dojazd, prípadne víťaz z úniku väčšej skupiny. To však nedopustili šprintérske tímy a v úvode nechali odísť len päticu pretekárov. Do úniku dňa sa dostali Simon Pellaud (Androni-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizane), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) a Kobe Gossens (Lotto Soudal). Ich náskok sa však nevyšplhal nad tri minúty a pelotón situáciu kontroloval.





O prvé body sa bojovalo na rýchlostnej prémii v Rieti, ktorú vyhral Rivi. Z balíka zabojovali o zvyšné body šprintéri, z nich bral tri Elia Viviani (Cofidis), Sagan si pripísal jeden. Asi 65 km pred cieľom mal únik k dobru dve minúty, no balík začal výrazne zrýchľovať. Na jeho čele sa zoradili pretekári Bory v snahe "odpárať" konkurentov Sagana na dvoch kopcoch, ktoré nasledovali na nasledujúcich kilometroch. Najprv to bolo nekategorizované stúpanie a následne prudkejšie Valico della Somma. Necelých 45 km pred cieľom sa skončil únik a vysoké tempo nevydržali zo šprintérov Dylan Groenwegen (Jumbo), Tim Merlier (Alpecin) či Giacomo Nizzolo (Qhubeka). Na zjazde z prémie sa snažili dotiahnuť späť do hlavného balíka, ale k Bore sa pridali jazdci Israel Start-Up Nation, ktorí pracovali pre Davida Cimolaia, a tempo ešte zvýšili.





V prvej skupine tak zostali z najväčších favoritov len Sagan, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Viviani a Cimolai. Na ďalšej prémii sa o bonusové sekundy pobili lídri celkového poradia, pričom Evenepoel si pripísal dve a Bernal jednu. Potom však už nasledoval technický hromadný dojazd vo Foligne. Do neho vstúpila výborne Bora, ktorá sa držala na predných miestach. Sagan sa dostal medzi Gaviriu a jeho štartéra Juana Sebastiana Molana a túto pozíciu dokonale využil. Do poslednej zákruty vletel ako prvý a už nikoho pred seba nepustil.



