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15. septembra 2026

Peter Slyško a Milan Kováč sa stali novými poslancami parlamentu, nahradili Kmeca a Radačovského po ich odchode na ambasády


Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Poslanci Poslanecký sľub

Obaja náhradníci v rokovacej sále zložili poslanecký sľub. Peter Kmec pôsobí ako veľvyslanec v Taliansku a Miroslav Radačovský na Cypre. Peter Slyško a



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ustava 676x500 15.9.2026 (SITA.sk) - Obaja náhradníci v rokovacej sále zložili poslanecký sľub. Peter Kmec pôsobí ako veľvyslanec v Taliansku a Miroslav Radačovský na Cypre.


Peter Slyško a Milan Kováč sa v utorok stali poslancami Národnej rady SR. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze NR SR zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený), ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty.

Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Radačovský bol pritom náhradníkom za Rudolfa Huliaka, ktorý je momentálne v pozícii ministra cestovného ruchu a športu. Za Kmeca, ktorý predtým pôsobil ako podpredseda vlády pre plán obnovy, bol pôvodne náhradníkom Ján Hrubý, ten však prešiel ako náhradník na mandát Samuela Migaľa, súčasného ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

„Konštatujem, že náhradníci na neupaltňované mandáty poslancov zložili ústavou predpísaný sľub,“ skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši.


Zdroj: SITA.sk - Peter Slyško a Milan Kováč sa stali novými poslancami parlamentu, nahradili Kmeca a Radačovského po ich odchode na ambasády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Poslanci Poslanecký sľub
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