Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 15.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. septembra 2026

Rusko žiada vesmír bez zbraní, USA prvýkrát potvrdili nasadenie zbraní na obežnej dráhe


Tagy: Americká vláda Kozmické právo Ruská vláda zbrane vo vesmíre Zbrojenie

Americké Vesmírne sily tvrdia, že nové systémy môžu slúžiť na obranné aj útočné operácie proti schopnostiam protivníka. Rusko v utorok vyzvalo na úplnú ...



Zdieľať
gettyimages 1265211446 676x483 15.9.2026 (SITA.sk) - Americké Vesmírne sily tvrdia, že nové systémy môžu slúžiť na obranné aj útočné operácie proti schopnostiam protivníka.


Rusko v utorok vyzvalo na úplnú demilitarizáciu vesmíru po tom, ako americké Vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že Spojené štáty rozmiestnili zbrane na obežnej dráhe.

„Sme presvedčení, že vesmír musí byť bez akýchkoľvek zbraní,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva podľa neho očakáva širokú medzinárodnú podporu ďalšieho úsilia o úplnú demilitarizáciu kozmického priestoru.

Kontrola vesmíru


Americké Vesmírne sily v pondelok potvrdili, že USA majú prvýkrát na obežnej dráhe systémy označované ako zbrane na kontrolu vesmíru. Podrobnosti o ich type, počte ani schopnostiach nezverejnili.

„Spojené štáty majú na obežnej dráhe zbrane na kontrolu vesmíru schopné chrániť spoločné ozbrojené sily pred nepriateľskými krokmi protivníkov,“ uviedol hovorca Vesmírnych síl USA.

Podľa americkej armády zahŕňa kontrola vesmíru schopnosti potrebné na získanie prevahy v kozmickom priestore a môže využívať kinetické aj nekinetické prostriedky na ovplyvnenie schopností protivníka. „Tieto schopnosti možno použiť na útočné aj obranné účely,“ dodal hovorca.

Čína protestuje


Krok Washingtonu v utorok kritizovala aj Čína, ktorá vyzvala Spojené štáty, aby „prestali s prípravami na vojnu vo vesmíre“.

Spojené štáty, Rusko aj Čína sú signatármi Kozmickej zmluvy z roku 1967. Tá zakazuje rozmiestňovanie jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia vo vesmíre, nezakazuje však všetky vojenské aktivity ani rozmiestnenie konvenčných zbraní.


Zdroj: SITA.sk - Rusko žiada vesmír bez zbraní, USA prvýkrát potvrdili nasadenie zbraní na obežnej dráhe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vláda Kozmické právo Ruská vláda zbrane vo vesmíre Zbrojenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Peter Slyško a Milan Kováč sa stali novými poslancami parlamentu, nahradili Kmeca a Radačovského po ich odchode na ambasády
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini dostal návrh na Tarabovo odvolanie, zaoberať sa ním bude po návrate z USA – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 