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15. septembra 2026
Rusko žiada vesmír bez zbraní, USA prvýkrát potvrdili nasadenie zbraní na obežnej dráhe
Americké Vesmírne sily tvrdia, že nové systémy môžu slúžiť na obranné aj útočné operácie proti schopnostiam protivníka. Rusko v utorok vyzvalo na úplnú ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Americké Vesmírne sily tvrdia, že nové systémy môžu slúžiť na obranné aj útočné operácie proti schopnostiam protivníka.
Rusko v utorok vyzvalo na úplnú demilitarizáciu vesmíru po tom, ako americké Vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že Spojené štáty rozmiestnili zbrane na obežnej dráhe.
„Sme presvedčení, že vesmír musí byť bez akýchkoľvek zbraní,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Moskva podľa neho očakáva širokú medzinárodnú podporu ďalšieho úsilia o úplnú demilitarizáciu kozmického priestoru.
Americké Vesmírne sily v pondelok potvrdili, že USA majú prvýkrát na obežnej dráhe systémy označované ako zbrane na kontrolu vesmíru. Podrobnosti o ich type, počte ani schopnostiach nezverejnili.
„Spojené štáty majú na obežnej dráhe zbrane na kontrolu vesmíru schopné chrániť spoločné ozbrojené sily pred nepriateľskými krokmi protivníkov,“ uviedol hovorca Vesmírnych síl USA.
Podľa americkej armády zahŕňa kontrola vesmíru schopnosti potrebné na získanie prevahy v kozmickom priestore a môže využívať kinetické aj nekinetické prostriedky na ovplyvnenie schopností protivníka. „Tieto schopnosti možno použiť na útočné aj obranné účely,“ dodal hovorca.
Krok Washingtonu v utorok kritizovala aj Čína, ktorá vyzvala Spojené štáty, aby „prestali s prípravami na vojnu vo vesmíre“.
Spojené štáty, Rusko aj Čína sú signatármi Kozmickej zmluvy z roku 1967. Tá zakazuje rozmiestňovanie jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia vo vesmíre, nezakazuje však všetky vojenské aktivity ani rozmiestnenie konvenčných zbraní.
Zdroj: SITA.sk - Rusko žiada vesmír bez zbraní, USA prvýkrát potvrdili nasadenie zbraní na obežnej dráhe © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v utorok vyzvalo na úplnú demilitarizáciu vesmíru po tom, ako americké Vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že Spojené štáty rozmiestnili zbrane na obežnej dráhe.
„Sme presvedčení, že vesmír musí byť bez akýchkoľvek zbraní,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Moskva podľa neho očakáva širokú medzinárodnú podporu ďalšieho úsilia o úplnú demilitarizáciu kozmického priestoru.
Kontrola vesmíru
Americké Vesmírne sily v pondelok potvrdili, že USA majú prvýkrát na obežnej dráhe systémy označované ako zbrane na kontrolu vesmíru. Podrobnosti o ich type, počte ani schopnostiach nezverejnili.
„Spojené štáty majú na obežnej dráhe zbrane na kontrolu vesmíru schopné chrániť spoločné ozbrojené sily pred nepriateľskými krokmi protivníkov,“ uviedol hovorca Vesmírnych síl USA.
Podľa americkej armády zahŕňa kontrola vesmíru schopnosti potrebné na získanie prevahy v kozmickom priestore a môže využívať kinetické aj nekinetické prostriedky na ovplyvnenie schopností protivníka. „Tieto schopnosti možno použiť na útočné aj obranné účely,“ dodal hovorca.
Čína protestuje
Krok Washingtonu v utorok kritizovala aj Čína, ktorá vyzvala Spojené štáty, aby „prestali s prípravami na vojnu vo vesmíre“.
Spojené štáty, Rusko aj Čína sú signatármi Kozmickej zmluvy z roku 1967. Tá zakazuje rozmiestňovanie jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia vo vesmíre, nezakazuje však všetky vojenské aktivity ani rozmiestnenie konvenčných zbraní.
Zdroj: SITA.sk - Rusko žiada vesmír bez zbraní, USA prvýkrát potvrdili nasadenie zbraní na obežnej dráhe © SITA Všetky práva vyhradené.
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