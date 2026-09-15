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15. septembra 2026
Polícia obvinila poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka z prijatia nenáležitej výhody
Tagy: Obvinenie Primátor Kežmarku
Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia. Nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia.
Nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka polícia obvinila z prijatia nenáležitej výhody. Ako uviedol na brífingu pre médiá, informoval ho o tom jeho advokát.
„Jediný dôvod je, že som primátor mesta. Dodnes neviem, za čo to má byť, prečo to má byť, ale, že je to politické zadanie, to je hádam všetkým jasné,“ vyhlásil Ferenčák. Podľa neho nie je náhoda, že ho obvinili na začiatku parlamentnej schôdze. „Je to odkaz všetkým Slyškom, tarabovcom, ferečnákovcom a ostatným poslancom, že majú pekne sedieť, šúchať nôžkami a stláčať gombíky tak, ako sa patrí,“ skonštatoval poslanec. Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia.
Ferenčák podľa vlastných slov v tejto súvislosti využije všetky prostriedky, ktoré sú v trestnom konaní k dispozícii a bude sa brániť. „To, čo si dovoľujú voči poslancom národnej rady, to si môžu dovoliť voči každému,“ dodal poslanec.
V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore dávnejšie objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s inou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčák v tejto súvislosti argumentoval, že išlo pôžičku.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka z prijatia nenáležitej výhody © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka polícia obvinila z prijatia nenáležitej výhody. Ako uviedol na brífingu pre médiá, informoval ho o tom jeho advokát.
„Jediný dôvod je, že som primátor mesta. Dodnes neviem, za čo to má byť, prečo to má byť, ale, že je to politické zadanie, to je hádam všetkým jasné,“ vyhlásil Ferenčák. Podľa neho nie je náhoda, že ho obvinili na začiatku parlamentnej schôdze. „Je to odkaz všetkým Slyškom, tarabovcom, ferečnákovcom a ostatným poslancom, že majú pekne sedieť, šúchať nôžkami a stláčať gombíky tak, ako sa patrí,“ skonštatoval poslanec. Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia.
Ferenčák podľa vlastných slov v tejto súvislosti využije všetky prostriedky, ktoré sú v trestnom konaní k dispozícii a bude sa brániť. „To, čo si dovoľujú voči poslancom národnej rady, to si môžu dovoliť voči každému,“ dodal poslanec.
V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore dávnejšie objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s inou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčák v tejto súvislosti argumentoval, že išlo pôžičku.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka z prijatia nenáležitej výhody © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obvinenie Primátor Kežmarku
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