Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 15.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. septembra 2026

Polícia obvinila poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka z prijatia nenáležitej výhody


Tagy: Obvinenie Primátor Kežmarku

Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia. Nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána ...



Zdieľať
ferencak 15.9.2026 (SITA.sk) - Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia.


Nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka polícia obvinila z prijatia nenáležitej výhody. Ako uviedol na brífingu pre médiá, informoval ho o tom jeho advokát.

„Jediný dôvod je, že som primátor mesta. Dodnes neviem, za čo to má byť, prečo to má byť, ale, že je to politické zadanie, to je hádam všetkým jasné,“ vyhlásil Ferenčák. Podľa neho nie je náhoda, že ho obvinili na začiatku parlamentnej schôdze. „Je to odkaz všetkým Slyškom, tarabovcom, ferečnákovcom a ostatným poslancom, že majú pekne sedieť, šúchať nôžkami a stláčať gombíky tak, ako sa patrí,“ skonštatoval poslanec. Obvinenie tiež vníma ako dôkaz toho, že na Slovensku je zneužívaná polícia.

Ferenčák podľa vlastných slov v tejto súvislosti využije všetky prostriedky, ktoré sú v trestnom konaní k dispozícii a bude sa brániť. „To, čo si dovoľujú voči poslancom národnej rady, to si môžu dovoliť voči každému,“ dodal poslanec.


V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore dávnejšie objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s inou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčák v tejto súvislosti argumentoval, že išlo pôžičku.




Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka z prijatia nenáležitej výhody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obvinenie Primátor Kežmarku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trumpovmu synovi zaplatil posvadobné oslavy ruský podnikateľ ocenený Putinom. Dar mal hodnotu státisícov dolárov
<< predchádzajúci článok
Peter Slyško a Milan Kováč sa stali novými poslancami parlamentu, nahradili Kmeca a Radačovského po ich odchode na ambasády

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 