Petíciu za dekriminalizáciu marihauny podpísali už tisíce Slovákov, progresívci žiadajú zmenu hlavne pre chorých

Dostávajú desiatky správ

Cieľ petície

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pod petíciu za dekriminalizáciu marihuany , ktorú spustilo Progresívne Slovensko (PS) , sa podpísalo viac ako 13-tisíc ľudí. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva Petíciu s konkrétnymi požiadavkami predstavili europoslanci a podpredsedovia hnutia Michal Šimečka Martin Hojsík . Šimečka vo štvrtok vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že skúsenosť s marihuanou má približne desať percent obyvateľov Slovenska.„Dostávame desiatky správ od ľudí, ktorí sú chorí a marihuana im pomáha zvládať náročné zdravotné problémy – onkologickú liečbu, epilepsiu či Alzheimerovu chorobu. Nežiadajú pre seba nič extra, len právo na účinnú liečbu, ktorú by dostali v mnohých civilizovaných krajinách. Miesto toho musia užívať lieky s množstvom negatívnych účinkov alebo čelia kriminalizácii," doplnil europoslanec.Podotkol, že na základe názorov odborníkov navrhujú zmeny drogových politík Organizácia spojených národov (OSN), Európsky parlament aj mnohé národné štáty.Cieľom petície je podľa PS dosiahnuť zmenu drogovej politiky na Slovensku, a tým aj menej zničených ľudských osudov, zdravšiu mladú populáciu a nižšiu záťaž pre štátny rozpočet.„Kým ročné náklady na väznenie jednej osoby na Slovensku tvoria podľa medzinárodných odhadov 15 950 eur, sociálna starostlivosť a liečba pre toho istého človeka by stáli ročne 2 740 eur," priblížilo hnutie 9. júla v súvislosti so začatím zberu podpisov pod petíciu.