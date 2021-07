Slováci dostanú peniaze na udržanie zamestnanosti aj v júli, hoci krajina je podľa COVID automatu zelená

Za jún boli ešte štedré príspevky

Bez príjmu máte nárok na 360 eur

Dokedy bude štát poskytovať pomoc?

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú úrady práce a sociálnych vecí vyplácať aj za júl toho roka, hoci podľa celonárodného COVID automatu sa Slovensko aktuálne nachádza len v stupni monitoring.Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva práce a sociálnych vecí Eva Rovenská. Za júl budú úrady práce vyplácať príspevky podľa pôvodnej schémy Prvej pomoci, ktorá sa uplatňovala za apríl až september minulého roka, bez opatrenia 3B.Prvá pomoc je podľa hovorkyne ministerstva práce a sociálnych vecí od júla naviazaná na celonárodný COVID automat tak, aby kopírovala aktuálnu pandemickú situáciu a s ňou súvisiace obmedzenia. Pre určenie fázy Prvej pomoci bude pritom rozhodujúci prevažujúci počet dní v danom stupni.„Platí však pravidlo, že medzimesačný prechod medzi jednotlivými fázami je možný najviac o dve fázy," upozornila. Za júl tohto roka preto budú úrady vyplácať príspevky podľa prvotnej schémy Prvej pomoci bez opatrenia 3B napriek tomu, že väčšina okresov na Slovensku bola v júli v zelenej farbe.„Všetky aktuálne informácie zverejníme na stránke pomahameludom.sk," dodala Rovenská. Za jún tohto roka dostávajú zamestnávatelia a SZČO príspevky ešte podľa najštedrejšej schémy Prvej pomoci ++.Poskytovanie pomoci sa od júla tohto roka rozdeľuje do štyroch fáz. Príspevky v aktuálnej schéme Prvá pomoc ++ sa budú poskytovať vtedy, ak bude Slovensko v treťom a štvrtom stupni varovania podľa celonárodného COVID automatu. Výška pomoci by tak dosiahla úroveň, na ktorej je za jún tohto roka.Pôjde o preplácanie 100 percent celkovej ceny práce pre zamestnávateľov a poskytovanie príspevkov pre SZČO v sume od 330 eur do 870 eur podľa úrovne poklesu tržieb. SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nemajú príjem z podnikania, budú mať nárok na príspevok vo výške 360 eur.Príspevky v schéme Prvá pomoc + budú úrady práce vyplácať za podmienky, že sa Slovensko ocitne v prvom a druhom stupni varovania podľa celonárodného COVID automatu. Pôjde o úroveň pomoci, ktorú úrady práce vyplácali za október minulého roka až január tohto roka.Zamestnávateľom bude štát na zamestnancov preplácať 80 percent celkovej ceny práce a SZČO dostanú príspevok v sume od 270 eur do 810 eur podľa úrovne poklesu tržieb. Príspevok pre SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nemajú príjem z podnikania, klesne na 315 eur.Rozsah príspevkov na udržanie zamestnanosti sa zníži na úroveň schémy Prvej pomoci, ak nebude vyhlásený celonárodný COVID automat na prvom až štvrtom stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring bude najviac 39 okresov.Takúto štátnu pomoc úrady práce vyplácali za apríl až september minulého roka. Zamestnávateľom štát preplatí 80 percent hrubej mzdy ich zamestnancov, SZČO budú mať nárok na príspevky v sume od 180 do 540 eur podľa úrovne poklesu ich tržieb a SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným bez príjmu z podnikania dostanú príspevok vo výške 210 eur.Pomoc štát prestane poskytovať vtedy, ak žiadny z okresov nebude v prvom až štvrtom stupni varovania podľa COVID automatu a zároveň v stupni Monitoring bude aspoň 40 okresov.