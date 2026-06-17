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17. júna 2026
Za Mirom Jarošom sú fanúšikovia ochotní precestovať aj pol sveta – VIDEO, FOTO
Miro Jaroš zažíva mimoriadne úspešné koncertné obdobie a potvrdzuje, že jeho vystúpenia sú pre mnohé rodiny oveľa viac než len hudobným programom - stávajú sa spoločným zážitkom, na ktorý sa ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Miro Jaroš zažíva mimoriadne úspešné koncertné obdobie a potvrdzuje, že jeho vystúpenia sú pre mnohé rodiny oveľa viac než len hudobným programom – stávajú sa spoločným zážitkom, na ktorý sa nezabúda.
Na koncerty Mira Jaroša neprichádzajú len rodiny z rôznych kútov Slovenska. Čoraz častejšie sa medzi návštevníkmi objavujú aj Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sú ochotní precestovať stovky či tisíce kilometrov, aby si spoločný zážitok s deťmi nenechali ujsť.
Na nedávnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v košickom amfiteátri s rekordnou návštevou bezmála 5000 divákov, nechýbali rodiny z Londýna, Španielska, ale dokonca ani z Austrálie.
Niektorí návštevníci organizátorom napísali, že svoju návštevu Slovenska plánovali aj s ohľadom na termín koncertu. „Keď sa dozviem, že niekto cestoval za koncertom stovky alebo tisíce kilometrov, je to pre mňa obrovská pocta. Veľmi si vážim, že si rodiny nájdu čas prísť si spolu zaspievať, zatancovať a vytvoriť si pekné spoločné spomienky,“ hovorí Miro Jaroš.
Práve silné rodinné zážitky sú dôvodom, prečo sa koncerty Mira Jaroša stali fenoménom naprieč generáciami. V publiku sa stretávajú malé deti, rodičia aj starí rodičia, ktorí si program užívajú spoločne. Podľa samotného interpreta však za úspechom koncertov nestojí žiadny špeciálny recept.
„Tajomstvo našich koncertov? Asi je v tej pozitívnej energii, ktorá sa začne násobiť, keď sa všetci stretneme na jednom mieste. Každý tam prinesie kúsok seba. My s kapelou ideme naplno, hráme najväčšie hity a zapájame nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov. A z toho prirodzene vznikne krásna energia, ktorú cítim aj ja. Hecuje ma to k ešte lepšiemu výkonu,“ vysvetľuje spevák.
Výnimočnú atmosféru podporuje aj veľkolepá koncertná produkcia. Na pódiu vystupuje Miro s veľkou kapelou ku ktorej sa pri tejto príležitosti pridali aj trúbkári Miženko Brothers, huslistka Danka Cmoriková a tanečníci pod vedením Nora Grofčíka. Kostým Mirovi navrhol módny návrhár Lukáš Krnáč. Práve spojenie hudby, tanca, vizuálnych prvkov a interakcie s publikom vytvára zážitok, ktorý oslovuje všetky vekové kategórie.
„Vtedy sa nádherne všetci prepojíme. Ťažko sa tento stav opisuje slovami, ale dáva mi nádej. Na chvíľu akoby sme sa všetci zjednotili. Každý máme svoje starosti, problémy a veci, ktoré nás v živote ťažia, ale tam, na tom mieste, na to všetko zabudneme. Akoby sme to zhodili z pliec a nezáležalo na ničom inom, len na tom, že sme spolu. A práve to sa mi na tom páči najviac. Že hudba, ktorú tvoríme, spája ľudí a robí svet krajším. To mám na svojej práci najradšej,“ hovorí Jaroš.
Záujem publika o pestrý, nie len hudobný program, sa naplno prejavil aj na rekordnom koncerte na amfiteátri v Košiciach, kde takmer 5000 návštevníkov vytvorilo nový slovenský rekord v návštevnosti koncertu jedného interpreta, ktorý tvorí pre rodiny s deťmi. Ešte väčšiu hodnotu než samotné číslo však majú príbehy rodín, ktoré sú ochotné kvôli spoločnému zážitku precestovať aj polovicu sveta.
„Takéto stretnutia mi pripomínajú, že hudba dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vzdialenosť. A keď sa pri nej stretne celá rodina, má to pre mňa ešte väčší zmysel,“ dodáva Miro Jaroš, ktorý svoju úspešnú Amfikovú párty s Lipánkom odohrá ešte v Martine, Skalitom, Trnave a Námestove. Ako tvrdí organizátor koncertov Roman Krajčír, diváci sa majú na čo tešiť.
Spevák zároveň prežíva úspešné obdobie aj mimo koncertných pódií. Nedávno sa dostal medzi troch finalistov prestížnych Social Awards SOWA, ktoré oceňujú tvorcov pozitívne ovplyvňujúcich spoločnosť prostredníctvom sociálnych sietí.
„Je to pre mňa krásne vysvedčenie, že ľudia vnímajú hodnotu toho, čo robíme. SOWA oceňuje tvorcov, ktorí využívajú sociálne siete na to, aby robili svet krajším a lepším, a preto si túto nomináciu nesmierne vážim. Som vďačný každému, kto mi poslal svoj hlas a pustil ma do svojho domova prostredníctvom našich videí a piesní,“ hovorí.
Ako dodáva, pozitívne hodnoty sa podľa neho začínajú budovať už v detstve. „To, čo sa deti naučia dnes, si ponesú aj do dospelosti. Túto nomináciu preto vnímam nielen ako ocenenie, ale aj ako záväzok robiť svoju prácu čo najlepšie a nesklamať dôveru našich fanúšikov ani v budúcnosti,“ uzatvára Miro Jaroš.
Zdroj: SITA.sk - Za Mirom Jarošom sú fanúšikovia ochotní precestovať aj pol sveta – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na koncerty Mira Jaroša neprichádzajú len rodiny z rôznych kútov Slovenska. Čoraz častejšie sa medzi návštevníkmi objavujú aj Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sú ochotní precestovať stovky či tisíce kilometrov, aby si spoločný zážitok s deťmi nenechali ujsť.
Na nedávnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v košickom amfiteátri s rekordnou návštevou bezmála 5000 divákov, nechýbali rodiny z Londýna, Španielska, ale dokonca ani z Austrálie.
Aké je tajomstvo koncertov Mira Jaroša?
Niektorí návštevníci organizátorom napísali, že svoju návštevu Slovenska plánovali aj s ohľadom na termín koncertu. „Keď sa dozviem, že niekto cestoval za koncertom stovky alebo tisíce kilometrov, je to pre mňa obrovská pocta. Veľmi si vážim, že si rodiny nájdu čas prísť si spolu zaspievať, zatancovať a vytvoriť si pekné spoločné spomienky,“ hovorí Miro Jaroš.
Práve silné rodinné zážitky sú dôvodom, prečo sa koncerty Mira Jaroša stali fenoménom naprieč generáciami. V publiku sa stretávajú malé deti, rodičia aj starí rodičia, ktorí si program užívajú spoločne. Podľa samotného interpreta však za úspechom koncertov nestojí žiadny špeciálny recept.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/miro-jaros-a-jeho-koncert-v-kosiciach-fotografie/">Miro Jaroš a jeho koncert v Košiciach (fotografie)
„Tajomstvo našich koncertov? Asi je v tej pozitívnej energii, ktorá sa začne násobiť, keď sa všetci stretneme na jednom mieste. Každý tam prinesie kúsok seba. My s kapelou ideme naplno, hráme najväčšie hity a zapájame nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov. A z toho prirodzene vznikne krásna energia, ktorú cítim aj ja. Hecuje ma to k ešte lepšiemu výkonu,“ vysvetľuje spevák.
Veľkolepá koncertná produkcia
Výnimočnú atmosféru podporuje aj veľkolepá koncertná produkcia. Na pódiu vystupuje Miro s veľkou kapelou ku ktorej sa pri tejto príležitosti pridali aj trúbkári Miženko Brothers, huslistka Danka Cmoriková a tanečníci pod vedením Nora Grofčíka. Kostým Mirovi navrhol módny návrhár Lukáš Krnáč. Práve spojenie hudby, tanca, vizuálnych prvkov a interakcie s publikom vytvára zážitok, ktorý oslovuje všetky vekové kategórie.
„Vtedy sa nádherne všetci prepojíme. Ťažko sa tento stav opisuje slovami, ale dáva mi nádej. Na chvíľu akoby sme sa všetci zjednotili. Každý máme svoje starosti, problémy a veci, ktoré nás v živote ťažia, ale tam, na tom mieste, na to všetko zabudneme. Akoby sme to zhodili z pliec a nezáležalo na ničom inom, len na tom, že sme spolu. A práve to sa mi na tom páči najviac. Že hudba, ktorú tvoríme, spája ľudí a robí svet krajším. To mám na svojej práci najradšej,“ hovorí Jaroš.
Záujem publika o pestrý, nie len hudobný program, sa naplno prejavil aj na rekordnom koncerte na amfiteátri v Košiciach, kde takmer 5000 návštevníkov vytvorilo nový slovenský rekord v návštevnosti koncertu jedného interpreta, ktorý tvorí pre rodiny s deťmi. Ešte väčšiu hodnotu než samotné číslo však majú príbehy rodín, ktoré sú ochotné kvôli spoločnému zážitku precestovať aj polovicu sveta.
„Takéto stretnutia mi pripomínajú, že hudba dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vzdialenosť. A keď sa pri nej stretne celá rodina, má to pre mňa ešte väčší zmysel,“ dodáva Miro Jaroš, ktorý svoju úspešnú Amfikovú párty s Lipánkom odohrá ešte v Martine, Skalitom, Trnave a Námestove. Ako tvrdí organizátor koncertov Roman Krajčír, diváci sa majú na čo tešiť.
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Spevák zároveň prežíva úspešné obdobie aj mimo koncertných pódií. Nedávno sa dostal medzi troch finalistov prestížnych Social Awards SOWA, ktoré oceňujú tvorcov pozitívne ovplyvňujúcich spoločnosť prostredníctvom sociálnych sietí.
„Je to pre mňa krásne vysvedčenie, že ľudia vnímajú hodnotu toho, čo robíme. SOWA oceňuje tvorcov, ktorí využívajú sociálne siete na to, aby robili svet krajším a lepším, a preto si túto nomináciu nesmierne vážim. Som vďačný každému, kto mi poslal svoj hlas a pustil ma do svojho domova prostredníctvom našich videí a piesní,“ hovorí.
Ako dodáva, pozitívne hodnoty sa podľa neho začínajú budovať už v detstve. „To, čo sa deti naučia dnes, si ponesú aj do dospelosti. Túto nomináciu preto vnímam nielen ako ocenenie, ale aj ako záväzok robiť svoju prácu čo najlepšie a nesklamať dôveru našich fanúšikov ani v budúcnosti,“ uzatvára Miro Jaroš.
Zdroj: SITA.sk - Za Mirom Jarošom sú fanúšikovia ochotní precestovať aj pol sveta – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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