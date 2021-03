Petra Vlhová sa po ôsmich rokoch prepracovala k veľkému glóbusu. Pokorí ďalšiu métu na olympiáde?

Do tretice to vyšlo

Postupnosť cieľov

Jediná nesplnená méta

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zjazdárska sezóna ešte nie je úplne na konci, ale Slovensko sa teší z historického prvého veľkého glóbusu. Osem rokov trvalo Petre Vlhovej , kým sa zo solídnej slalomárky vypracovala na držiteľku veľkého glóbusu, ktorý sa udeľuje pre lyžiarske univerzálky a viaceré pretekárky ho zaraďujú na rovnakú úroveň ako titul majstra sveta.K veľkému glóbusu "pričuchla" už pred dvoma rokmi, keď skončila celkovo druhá a musela sa skloniť iba vtedy fenomenálnou pred Mikaelou Shiffrinovou . Vlani skončila neúnavná Slovenka tretia za Taliankou Federicou Brignoneovou a Shiffrinovou, ale do tretice to už vyšlo.Vlhovej sezóna nebola úplne stopercentná, ale taká ani nemôže byť. Drobné výkyvy formy, či technické chyby na zjazdovkách sa nevyhýbajú ani tým najlepším. Vlhová si však veľký glóbus zaslúži napriek tomu, že nezískala ani jeden zo štyroch malých.Na rozdiel od svojich najväčších konkurentiek jazdila všetky disciplíny na solídnej úrovni a ako jediná absolvovala doteraz všetkých 30 pretekov. Ambiciózna Liptáčka okrem šiestich víťazstiev v tejto sezóne ukoristila aj dve druhé aj dve tretie miesta.Až 21-krát z 30 pretekov skončila v najlepšej desiatke a práve táto štatistika výrazne naklonila misky váh na jej stranu v boji o veľký glóbus. V Top 10 bola deväťkrát v slalome, päťkrát v obrovskom slalome, trikrát v super G a zjazde a raz v paralelnom obrovskom slalome.Vlhovej tréner Livio Magoni sa dočkal druhého veľkého glóbusu v kariére. Ten prvý získal so Slovinkou Tinou Mazeovou v sezóne 2012/2013.Maximalista Magoni najprv posunul Vlhovú zo slalomárky na "obrakárku" a táto pôsobivá zmena vyvrcholila titulom majsterky sveta v Aare 2019.V uplynulej sezóne, ktorej záver už výrazne poznačili koronavírusové škrty, to Liptáčka prvýkrát dotiahla až k dvom malým glóbusom. V sezónnom sumáre Svetového pohára sa tešila z triumfu v slalome a paralelných disciplínach.V postupnosti cieľov nasledoval útok na veľký glóbus a aj ten sa vydaril. Vo finále v Lenzerheide jej zahralo do karát aj zrušenie zjazdu a super G, kde mala brať "povinné" body jej švajčiarska rivalka Lara Gutová-Behramiová Ale na to sa história pýtať nebude. Napokon Vlhovej stačilo na potvrdenie veľkej krištáľovej gule aj šiesto miesto v záverečnom slalome sezóny.Jedinou nesplnenou métou pre Vlha Team, ktorý spolovice tvoria talianski trénerskí profíci a z druhej rodinní lyžiarski fanatici, zostáva medaila a možno aj zlato zo zimných olympijských hier.Šancu splniť aj tento najväčší úspech v kariére väčšiny športovcov bude mať o necelý rok v Pekingu. A tréner Magoni už v minulosti neraz podotkol, že olympijská medaila mu v zbierke úspechov chýba.