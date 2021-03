VIDEO: Vlhová získala veľký glóbus celkovej víťazky seriálu

20.3.2021

Petra Vlhová získala veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Je to bezprecedentný úspech slovenského športu, nik iný nevyhral celosezónny seriál v zimnom olympijskom odvetví. V prípade zjazdového lyžovania ide navyše o jeden z najmasovejších a najatraktívnejších športov s obrovskou konkurenciou tímov zo všeobecne najvyspelejších krajín sveta.



Petra Vlhová v úvode sezóny jasne dominovala a dlho viedla aj pri čiastočnom poklese formy. Postupne sa striedali jej najväčšie sezónne rivalky od Talianky Marty Bassinovej cez Švajčiarku Michelle Gisinovú až po ďalšiu reprezentantku alpskej veľmoci Laru Gutovú-Behramiovú. Tá po MS prevzala na konci februára dokonca vedenie v seriáli a vďaka trojici kĺzavých súťaží si vybudovala väčší náskok. Vlhová jej to však aj s "úrokmi" vrátila v nasledujúcich štyroch technických súťažiach. Kľúčové boli nielen jej dve víťazstvá a celkovo zisk 312 zo 400 možných bodov, ale aj priamy súboj v obrovskom slalome. Majsterka sveta v ňom neuspela, naopak Vlhová si z Jasnej odniesla emotívny triumf a do Are si pribalila sebadôveru.



Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli po 2. kole slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide 20. marca 2021.

Vo Švédsku slovenská lyžiarka vyhrala prvý slalom a dostala sa opäť na čelo celkovej klasifikácie SP. Časť tých "úrokov" pridala v druhej súťaži parádnou stíhacou jazdou po pokazenom prvom kole a 8. miestom si 32 bodmi vylepšila náskok pred finálovým týždňom na 96 bodov. V Lenzerheide zjazd i super-G počasie odpísalo, čo v papierových okolnostiach vzalo šancu zobrať veci aspoň sčasti do vlastných rúk Gutovej-Behramiovej. No Petra Vlhová sa dostala síce do štatisticky výhodnej, ale aj do psychologicky náročnej pozície. Ak nechcela zisk potrebných 5 bodov (vo finále minimálne 16 za 15. miesto) nechať na nedeľný obrovský slalom, potrebovala toto minimum zobrať v sobotnom slalome. V ňom však musela riskovať, keďže tesne viedla v boji o obhajobu malého glóbusu. Napokon sa táto tajnička rozlúštila v podstate na začiatku prvého kola, keď spravila veľkú chybu a do druhej jazdy išla s priepastnou stratou. Malý glóbus bol za štandardných okolností nedosiahnuteľný a Vlhová v 2. kole ani nešla vo formáte pokusu o malý zázrak. S prehľadom však išla v línii toho veľkého a vo veku 25 rokov rokov dobyla "zjazdársky Olymp".

Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault bozkáva veľký kryštáľový glóbus po jeho víťazstve obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide 20. marca 2021.

Vlhová nadchla Hantuchovú aj hokejistov

Hrdinom sezóny je aj Francúz Alexis Pinturault, tiež získal svoj prvý veľký glóbus. Po ére Marcela Hirschera mu to vlani ako jednému z dvoch top-favoritov nevyšlo, teraz sa to až do MS vyvíjalo sľubne. Na prelome februára a marca však začal strácať náskok na skvele jazdiaceho Švajčiara Marca Odermatta a do finále išiel so scvrknutým predstihom 31 bodov. Mladý súper nedostal šancu posunúť sa pred neho v zjazde a prípadne si to ešte vylepšiť v super-G, ale vzhľadom na fazónu bol jasný favorit v sobotnom obrovskom slalome. Naopak, zjazdársky svet bol zvedavý, či sa vzchopí Pinturault a nestratí príliš veľa pre nedeľným slalomom. Lenže všetko bolo naopak, Odermatt v obráku sklamal a 30-ročný Francúz si vo veľkom štýle prišiel po víťazstvo v pretekoch, po malý glóbus za disciplínu a - po titul kráľa celej zimy.



Úspech lyžiarky Petry Vlhovej, ktorá získala veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári, zarezonoval aj medzi športovými osobnosťami. Podľa bývalej tenistky Daniely Hantuchovej sú Petrina disciplína a cieľavedomosť príklad pre ďalšie generácie. Výsledky pozorne sledoval aj niekdajší hokejista Richard Zedník, ktorý považuje tento úspech za "veľký zázrak dievčaťa z malého Slovenska".



S menom Daniely Hantuchovej je spojený triumf v Pohári federácie z roku 2002, ktorý je jeden z najväčších úspechov slovenského športu. Do výpočtu najprenikavejších prvenstiev slovenských športovcov sa víťazstvom vo SP zaradila aj Vlhová. "Petra je dôkaz, že aj keď sme malá krajina, tak s veľkým množstvom neuveriteľne pracovitých ľudí, ktorí si idú za svojím cieľom a dokážu vo svete veľmi veľa. Dúfam, že jej tvrdá práca, disciplína a cieľavedomosť sú príklad pre ďalšie generácie v našom športe a že vďaka jej historickému úspechu vyrastie veľa ďalších malých 'Petí'. Je úžasné, čo dokázala, a som veľmi hrdá na ňu a na to, ako nádherne reprezentuje našu krajinu," uviedla Hantuchová pre TASR.



Zatiaľ čo Vlhovej triumf je jeden z najväčších úspechov Slovenska v individuálnom športe, v kolektívnym k nim patrí zisk titulu majstrov sveta v hokeji v roku 2002. Brankár zlatého tímu zo švédskeho Göteborgu Ján Lašák ocenil nielen jej športové úspechy, ale aj pokoru, s akou prijíma ocenenia. "Petra nám dala dôvod na oslavu. Musím sa priznať, že som si jej jazdy pozrel až zo záznamu. Počas sezóny som však videl väčšinu jej pretekov. Sledujem jej výsledky aj napriek mnohým povinnostiam. Takto na diaľku jej gratulujem a ďakujem za to, že robí Slovensku takúto reklamu. Ďakovať môžeme aj jej rodičom, ktorí z nej spravili takéhoto športovca, ale nielen športovca, ale aj osobnosť. Ja si nemyslím, že by boli nejakí ľudia, ktorých by iritovala, naopak, svojím správaním a vyjadrovaním ukazuje mladým športovcom, že pokora a tvrdá práca sa vyplácajú. V tejto dobe je to ešte vzácnejšie," zdôraznil Lašák pre TASR.



Petrinu cestu za najväčším úspechom kariéry sledoval aj Richard Zedník. Bývalý hokejový útočník, držiteľ bronzu z MS 2003, ocenil obetu najbližších: "Je neuveriteľné, že na Slovensko pôjde veľký glóbus. Podľa mňa je dosť veľký zázrak, že sa to podarilo dievčaťu z malého Slovenska. Vyrástla v podmienkach, aké sa nedajú porovnať s lyžiarkami vo Švajčiarsku, Rakúsku či Taliansku. Je to aj zadosťučinenie za roky driny a odriekania. Jej tím na čele s otcom Igorom si môže užiť veľký úspech a my fanúšikovia môžeme byť hrdí na to, že máme športovkyňu, ktorú bude celý svet obdivovať."



Zedník pre TASR priznal, že sa snažil vžiť do Vlhovej pocitov pred sobotným slalomom. V boji o malý glóbus by potrebovala viac riskovať, no sústredila sa na cennejší titul. "Bol v hre aj malý glóbus, ale podľa mňa nechcela riskovať a ísť do posledných pretekov pod tlakom. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Myslím si, že mala v podvedomí, že jej predchádzajúce preteky nevyšli. Keď si uvedomí, že to má za sebou, tak si nedeľňajšie preteky môže užiť. Má veľký glóbus, všetci sme jej to priali a myslím si, že bude spokojná. Sledoval som asi všetky jej preteky. Vždy, keď sa dá, tak si ich pozriem. Počas hokejovej kariéry sme nemohli lyžovať, ale teraz si rád zalyžujem."



Ohlasy osobností:



Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi: "Petra robí radosť celému Slovensku a aj nám, členom VŠC Dukla Banská Bystrica. Sledujeme ju a fandíme jej. Každý jej úspech je pre nás veľká motivácia. Musela dokazovať svoju kvalitu celoročne a v rôznych disciplínach. To je naozaj veľký úspech, gratulujem jej."



Michal Martikán, olympijský víťaz vo vodnom slalome: "Je to veľká inšpirácia aj pre ostatné odvetvia. Je to dôkaz, že aj u nás sa dajú dosiahnuť veľké úspechy."



Elena Kaliská, olympijská víťazka vo vodnom slalome: "Je to úžasné a neskutočné. Petra išla do každých pretekov naplno a od začiatku smerovala za svojím snom. Má môj veľký obdiv. Patrí jej veľká gratulácia. Opäť sme sa zviditeľnili. Svet musí počítať aj s takou malou krajinou, ako je Slovensko."



Alexander Slafkovský, trojnásobný víťaz SP vo vodnom slalome: "Je to historický úspech. Z malého Slovenska prišlo jedno dievča a zdolalo svetové lyžiarske veľmoci. Asi sa ostatné krajiny škrabú za uchom a pýtajú sa, kde spravili chybu."



Marián Gáborík, bývalý hokejista, víťaz Stanleyho pohára: "Je to neuveriteľný úspech. Nemôžeme zabudnúť blahoželať ani Petrinej mamine Zuzke, otcovi Igorovi a bratovi Borisovi, ktorí priniesli od jej útleho veku veľkú obetu. Bez nich by nebola tam, kde je. Ja som sledoval skoro každé jej preteky a niekedy to boli obrovské nervy. Je to neuveriteľný úspech pre Slovensko. Petre gratulujem a na zdravie."



Martin Škrtel, bývalý kapitán futbalovej reprezentácie: "Ako každý športový fanúšik som aj ja sledoval Petrine výkony počas sezóny. Zo všetkých pretekárok mala najstabilnejšiu formu a vyhýbali sa jej aj zranenia. Aj s troškou šťastia, ktoré patrí ku každému úspechu, sa jej podarilo dosiahnuť niečo, o čom sme pred sezónou ani nesnívali. Opäť sa potvrdilo, že sú to najmä športovci, kto robí Slovensku dobré meno v zahraničí. Takéto úspechy ľudí spájajú a verím, že ich bude viac aj v iných športoch."



Natália Hejková, úspešná basketbalová trénerka: "Je to fantastické, úžasné, bombastické. Nenapadajú mi ďalšie superlatívy na adresu tohto víťazstva Petry a celého Vlha tímu. Cením si, že prešla celou sezónou tak cieľavedome, že ju nerozhodili krátke poklesy po bravúrnom vstupe do sezóny. Dokázala podať najlepšie výkony v najnapätejších chvíľach v jej závere. Bravóóó, Petra!!!.



Veronika Velez-Zuzulová, bývalá slovenská reprezentantka: "Znie to úžasne, mám v očiach slzy radosti. Ako bývalá lyžiarka vidím váhu tohto úspechu. Veľký glóbus je to najviac, čo môže lyžiar dosiahnuť. Pamätám si Petru ako malú a dnes je najlepšia na svete. Sú to slzy šťastia a úprimnosti. Som veľmi hrdá, že Slovensko získalo veľký glóbus vďaka Petre."



Jana Gantnerová-Šoltýsová, bývalá československá reprezentantka: "Moje víťazstvo v pretekoch SP bol neskutočný zážitok, neviem si predstaviť, akú radosť musí mať Petra z celkového víťazstva a veľkého glóbusu. Má podobný osud a športovú kariéru ako Tina Mazeová, takže si nemyslím, že dala poslednú bodku v súťažiach o celkové prvenstvo. Klobúk dole pred celou rodinou, Peťa urobila pre našu spoločnosť veľmi veľa."



Timotej Zuzula, lyžiarsky tréner: "Pre našu lyžiarsku obec je to neuveriteľné. Petre sa splnil jeden veľký a krásny sen. Neukázala len v tejto sezóne, že je športová velikánka. Slalom bol sekundárny cieľ, primárny cieľ splnila. Náboj na štarte obrovského slalomu bude iný, už je po sezóne, myslím si, že to budú veľmi pekné preteky."



Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV): "Je to úžasný úspech pre celú krajinu, nielen pre Petru a jej tím, ale pre nás všetkých, ktorí máme radi šport. Až neskôr si uvedomí, čo dokázala, treba na to trocha času, sú to veľké emócie. Sledoval som jej výkony počas celej sezóny, boli sme v kontakte. O to viac ma teší, že už v predstihu získala takúto veľmi cennú trofej."



Ohlasy médií

AP: "Vlhová je rarita v čoraz špecializujúcejšom sa svete zjazdového lyžovania, keďže súťaží vo všetkých disciplínach. V sobotu absolvovala 30. štart vo SP v tejto sezóne, zvíťazila v šiestich pretekoch."



AFP: "Chyba na vrchu svahu v prvom kole slalomu mohla ľahko zmariť Vlhovej sny. Nakrátko stratila rovnováhu, no opäť získala kontrolu a v druhom kole si bezpečne prišla po titul."



DPA: "Nová alpská kráľovná Vlhová nebola úplne spokojná. Celkovým víťazstvom si splnila svoj veľký sen, no nevyšiel jej záverečný slalom. V tejto sezóne SP nevynechala ani jednu súťaž, slávila šesť triumfov, pravdepodobne najkrajší bol pred dvoma týždňami doma v Jasnej."



ORF: "Vlhová triumfovala s kvapkou horkosti. Samozrejme, že celkové prvenstvo chcela zvýrazniť úspechom v slalome."



neveitalia.it: "Petra Vlhová píše športovú históriu celého národa. Katharina Liensbergerová jej uchmatla malý glóbus za slalom, ale Slovenka získala najkrajšiu z trofejí."



rsi.ch: "Vlhová je šťastná, že to dokázala po viacerých vrcholoch a pádoch. Vo veku 25 rokov po prvý raz vybojovala pre Slovensko veľký glóbus."



rtvslo.si: "Petra Vlhová korunovala dlhú sezónu ziskom veľkého glóbusu. Postačilo jej na to šieste miesto v záverečnom slalome vo švajčiarskom Lenzerheide."



mundodeportivo.com: "Petra Vlhová sa postarala o zápis do histórie, keď sa stala prvou Slovenkou, ktorá zvíťazila v celkovom poradí SP."

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára



bilancia 20 – 14 – 10 (celkovo 44)

1. miesto –(Švéd., 13. 12. 2015), slalom1. miesto –(USA, 18. 3. 2017), slalom1. miesto –(Fín., 11. 11. 2017), slalom1. miesto –(Švaj., 28. 1. 2018), slalom1. miesto –(Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom1. miesto –(Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom1. miesto –(Rak., 8. 1. 2019), slalom1. miesto –(Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom1. miesto –(ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom1. miesto –(Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom1. miesto –(Chor., 4. 1. 2020), slalom1. miesto –(Rak., 14. 1. 2020), slalom1. miesto –(Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom1. miesto –(Slo., 16. 2. 2020), slalom1. miesto –(Fín., 21. 11. 2020), slalom1. miesto –(Fín., 22. 11. 2020), slalom1. miesto –(Rak., 26. 11. 2020), paralelný obrovský slalom1. miesto –(Chor., 3. 1. 2021), slalom1. miesto –(SR, 7. 3. 2021), obrovský slalom1. miesto –(Švéd., 12. 3. 2021), slalom2. miesto –(Chor., 3. 1. 2017), slalom2. miesto –(USA, 26. 11. 2017), slalom2. miesto –(Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom2. miesto –(Fín., 17. 11. 2018), slalom2. miesto –(USA, 25. 11. 2018), slalom2. miesto –(Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom2. miesto –(Fr., 22. 12. 2018), slalom2. miesto –(Rak., 29. 12. 2018), slalom2. miesto –(Chor., 5. 1. 2019), slalom2. miesto –(USA, 1. 12. 2019), slalom2. miesto –(Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom2. miesto –(Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom2. miesto –(Nem., 1. 2. 2021), super G2. miesto –(SR, 6. 3. 2021), slalom3. miesto –(Rak., 15. 1. 2016), slalom3. miesto –(Fín., 12. 11. 2016), slalom3. miesto –(Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom3. miesto –(Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia3. miesto –(ČR, 8. 3. 2019), slalom3. miesto –(And., 16. 3. 2019), slalom3. miesto –(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom3. miesto –(Rak., 17. 10. 2020), obrovský slalom3. miesto –(Fra., 12. 12. 2020), obrovský slalom