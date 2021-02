Schmiedlová postúpila do 2. kola Australian Open, Gombos neuhral ani set a končí

Výhodu brejku si udržala

Šesťkrát prišiel o podanie

Kužmová vyzve Sobolenkovú

V pondelok bude v Melbourne Parku v hre aj Viktória Kužmová . Slovenská ženská jednotka približne po 9.20 h SEČ vyzve nasadenú sedmičku - Arinu Sobolenkovú

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Anna Karolína Schmiedlová úspešne začala svoje siedme vystúpenie v hlavnej súťaži na Australian Open . Slovenská tenistka sa prebojovala do 2. kola po triumfe nad japonskou kvalifikantkou Majo Hibiovou 7:6 (2), 6:4.Vyrovnaný zápas trval 2:23 h a 26-ročná Slovenka premenila prvý mečbal pri svojom podaní. Súperkou Schmiedlovej v 2. kole bude Tunisanka Ons Jabeurová (27.).Schmiedlová v prvom sete prehrávala 2:4 aj 3:5, ale vyrovnala na 6:6 a tajbrejk po hodine a pol ovládla 7:2. V druhom sete Slovenka ušla Japonke z 2:2 na 4:2 a výhodu brejku si udržala až do konca. Celkovo zahrala 32 víťazných úderov popri 51 nevynútených chybách.Zverenkyňa Petra Hubera pôvodne neuspela v kvalifikácii v katarskej Dauhe, ale do Melbourne sa napokon dostala spomedzi náhradníčok ako "lucky loser". Slovenka sa v Melbourne tretíkrát prebojovala do 2. kola. Jej najlepšími grandslamovými výsledkami zatiaľ sú tretie kolá - dvakrát na Roland Garros (2014 a 2020) a raz na US Open (2015).V 1. kole dvojhry mužov neuspel Norbert Gombos . S domácim držiteľom voľnej karty Alexom Boltom prehral za 2:15 h 2:6, 2:6, 6:4, 3:6. Slovenská mužská jednotka (89. v rebríčku ATP) v zápase šesťkrát prišla o svoje podanie a jej súper z druhej polovice druhej stovky rebríčka si pomohol aj 11 esami a 31 víťaznými údermi.Ukázalo sa, že Gombos nepozná recept na dobre podávajúceho ľaváka Bolta. Prehral s ním už po tretí raz. Tridsaťročný Slovák štartoval v hlavnej súťaži v Melbourne Parku po druhý raz, rovnako ako vlani sa rozlúčil už v 1. kole.Bieloruska vyhrala prípravný turnaj WTA v Abú Zabí v SAE a predtým na sklonku uplynulej sezóny brala tituly aj v českej Ostrave a rakúskom Linzi. Bilancia oboch hráčok je vyrovnaná 1:1. Slovenka zvíťazila pred troma rokmi v zápase Pohára federácie v Minsku /6:2, 2:6, 7:6/.