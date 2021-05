Voľba hlavného kotrolóra v Hlohovci bol nezákonná, prokurátor navrhol zrušiť uznesenie

Manžel mestskej poslankyne

Voľba sa má zopakovať

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zvolenie Petra Marona do funkcie hlavného kontrolóra mesta Hlohovec bolo podľa prokurátora nezákonné. Vyplýva to z protestu prokurátora Jozefa Kleimana proti uzneseniu mestského zastupiteľstva.Napadnuté uznesenie o voľbe kontrolóra navrhol pre nezákonnosť zrušiť. Marona, dlhoročného kritika primátora Miroslava Kollára, zvolili poslanci za kontrolóra 16. apríla, funkcie sa ujal začiatkom mája. O proteste prokurátora informoval primátor Kollár.Hlavný kontrolór Hlohovca Peter Maron je manželom mestskej poslankyne Antónie Maronovej. Tá v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri voľbe hlavného kontrolóra oznámila osobný záujem o vec, ale hlasovania v tajných voľbách sa nevzdala. Maron získal v druhom kole volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Podľa prokurátora boli pri voľbe porušené ustanovenia zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a ustanovenia antidiskriminačného zákona.„V záujme odstránenia vzniknutého nezákonného stavu je preto podanie protestu prokurátora dôvodné. V predmetnej veci je nezákonnosť potrebné odstrániť zrušením napadnutého uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec. Následne bude vhodné a potrebné v súlade so zákonom zopakovať voľbu hlavného kontrolóra,“ napísal prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave Jozef Kleiman v proteste. Mestské zastupiteľstvo musí jeho protest prerokovať do 60 dní od doručenia.Primátor Hlohovca Miroslav Kollár informoval, že s podnetom na prokuratúru sa obrátila neúspešná uchádzačka o post hlavného kontrolóra, ako aj vedenie mesta.