Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Peter a Pavol, Petra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. júna 2026

Raši vystúpil na samite NATO v Istanbule, vyzdvihol dôležitosť transatlantického ukotvenia Slovenska – VIDEO


Tagy: Predseda parlamentu Samit NATO

Predseda Národnej rady potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO. Predseda



Zdieľať
29.6.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO.


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši dnes dopoludnia vystúpil s oficiálnym príhovorom na treťom Parlamentnom samite NATO v Istanbule. Vo svojom prejave potvrdil jasné transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil aj nezastupiteľnú úlohu národných parlamentov v procese schvaľovania obranných rozpočtov a súvisiacej legislatívy. Popri hlavnom programe sa predseda Národnej rady SR Richard Raši v Istanbule stretol aj so svojimi partnermi z dvadsiatich členských krajín NATO, s ktorými diskutoval o regionálnej stabilite a potvrdil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia.

Slovenská zahraničná a bezpečnostná politika


„O obranných otázkach sa nerozhoduje iba na samitoch, ale predovšetkým v našich národných parlamentoch, kde sa tvorí legislatíva, schvaľujú rozpočty a posudzujú návrhy vlád. Žiadne aliančné rozhodnutie sa nestane skutočnosťou, kým mu parlament nedá reálnu finančnú a legislatívnu podobu,“ vyhlásil Raši. Dodal, že práve demokratická legitimita robí záväzky členských štátov dôveryhodnými voči občanom aj voči partnerom v Aliancii.

Predseda parlamentu vo svojom prejave potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO. Podľa neho zostáva Severoatlantická aliancia najdôležitejším pilierom obrany Slovenska, pričom Európa by mala zároveň posilniť svoj vlastný pilier v rámci Aliancie. Raši na samite predstavil aj slovenské investície do modernizácie ozbrojených síl. Uviedol, že Slovensko výrazne investovalo do obranných spôsobilostí a vzhľadom na podiel na hrubom domácom produkte sa stalo jedným z hlavných producentov munície v rámci NATO.

Bilaterálne rokovania


Počas návštevy Istanbulu absolvoval predseda Národnej rady SR aj sériu bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi parlamentov členských štátov Aliancie. S predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom komunikoval pripravované slovenské predsedníctvo vo V4.

Hovoril tiež s predsedníčkou Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Mihaelou Dotsovou a predsedom Národného zhromaždenia Portugalska Josém Pedrom Aguiarom Brancom, ktorí navštívia SR v priebehu najbližších mesiacov. S predsedom Chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovićom a predsedom Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Lorenzom Fontanom rokoval o predsedníctve SR v Iniciatíve Trojmoria.

Príprava na nadchádzajúci samit


Po skončení plenárneho zasadnutia sa predseda slovenského parlamentu spolu s delegáciou zúčastnil na oficiálnom obede podávanom predsedom Veľkého národného zhromaždenia Turecka Numanom Kurtulmuşom, na ktorom boli prítomní aj turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a prezident Parlamentného zhromaždenia NATO Marcos Perestrello.

Popoludní program slovenskej delegácie pokračoval návštevou Generálneho konzulátu SR v Istanbule, kde predseda NR SR spoločne s Generálnym konzulom SR v Istanbule prerokovali závery Parlamentného samitu NATO a prípravu na nadchádzajúci Samit hláv štátov a vlád NATO v Ankare.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Raši vystúpil na samite NATO v Istanbule, vyzdvihol dôležitosť transatlantického ukotvenia Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda parlamentu Samit NATO
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Petržalka otvorila vodný park na Veľkom Draždiaku, láka aj na sprievodný letný program
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie, hinduistické rituály, streľba a podpora Zuzany Aufrichtovej

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 