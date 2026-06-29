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29. júna 2026
Raši vystúpil na samite NATO v Istanbule, vyzdvihol dôležitosť transatlantického ukotvenia Slovenska – VIDEO
Predseda Národnej rady potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO. Predseda
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29.6.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši dnes dopoludnia vystúpil s oficiálnym príhovorom na treťom Parlamentnom samite NATO v Istanbule. Vo svojom prejave potvrdil jasné transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil aj nezastupiteľnú úlohu národných parlamentov v procese schvaľovania obranných rozpočtov a súvisiacej legislatívy. Popri hlavnom programe sa predseda Národnej rady SR Richard Raši v Istanbule stretol aj so svojimi partnermi z dvadsiatich členských krajín NATO, s ktorými diskutoval o regionálnej stabilite a potvrdil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia.
„O obranných otázkach sa nerozhoduje iba na samitoch, ale predovšetkým v našich národných parlamentoch, kde sa tvorí legislatíva, schvaľujú rozpočty a posudzujú návrhy vlád. Žiadne aliančné rozhodnutie sa nestane skutočnosťou, kým mu parlament nedá reálnu finančnú a legislatívnu podobu,“ vyhlásil Raši. Dodal, že práve demokratická legitimita robí záväzky členských štátov dôveryhodnými voči občanom aj voči partnerom v Aliancii.
Predseda parlamentu vo svojom prejave potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO. Podľa neho zostáva Severoatlantická aliancia najdôležitejším pilierom obrany Slovenska, pričom Európa by mala zároveň posilniť svoj vlastný pilier v rámci Aliancie. Raši na samite predstavil aj slovenské investície do modernizácie ozbrojených síl. Uviedol, že Slovensko výrazne investovalo do obranných spôsobilostí a vzhľadom na podiel na hrubom domácom produkte sa stalo jedným z hlavných producentov munície v rámci NATO.
Počas návštevy Istanbulu absolvoval predseda Národnej rady SR aj sériu bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi parlamentov členských štátov Aliancie. S predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom komunikoval pripravované slovenské predsedníctvo vo V4.
Hovoril tiež s predsedníčkou Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Mihaelou Dotsovou a predsedom Národného zhromaždenia Portugalska Josém Pedrom Aguiarom Brancom, ktorí navštívia SR v priebehu najbližších mesiacov. S predsedom Chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovićom a predsedom Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Lorenzom Fontanom rokoval o predsedníctve SR v Iniciatíve Trojmoria.
Po skončení plenárneho zasadnutia sa predseda slovenského parlamentu spolu s delegáciou zúčastnil na oficiálnom obede podávanom predsedom Veľkého národného zhromaždenia Turecka Numanom Kurtulmuşom, na ktorom boli prítomní aj turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a prezident Parlamentného zhromaždenia NATO Marcos Perestrello.
Popoludní program slovenskej delegácie pokračoval návštevou Generálneho konzulátu SR v Istanbule, kde predseda NR SR spoločne s Generálnym konzulom SR v Istanbule prerokovali závery Parlamentného samitu NATO a prípravu na nadchádzajúci Samit hláv štátov a vlád NATO v Ankare.
Zdroj: SITA.sk - Raši vystúpil na samite NATO v Istanbule, vyzdvihol dôležitosť transatlantického ukotvenia Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši dnes dopoludnia vystúpil s oficiálnym príhovorom na treťom Parlamentnom samite NATO v Istanbule. Vo svojom prejave potvrdil jasné transatlantické ukotvenie Slovenska a zdôraznil aj nezastupiteľnú úlohu národných parlamentov v procese schvaľovania obranných rozpočtov a súvisiacej legislatívy. Popri hlavnom programe sa predseda Národnej rady SR Richard Raši v Istanbule stretol aj so svojimi partnermi z dvadsiatich členských krajín NATO, s ktorými diskutoval o regionálnej stabilite a potvrdil, že prioritou slovenskej zahraničnej politiky zostáva mierová diplomacia.
Slovenská zahraničná a bezpečnostná politika
„O obranných otázkach sa nerozhoduje iba na samitoch, ale predovšetkým v našich národných parlamentoch, kde sa tvorí legislatíva, schvaľujú rozpočty a posudzujú návrhy vlád. Žiadne aliančné rozhodnutie sa nestane skutočnosťou, kým mu parlament nedá reálnu finančnú a legislatívnu podobu,“ vyhlásil Raši. Dodal, že práve demokratická legitimita robí záväzky členských štátov dôveryhodnými voči občanom aj voči partnerom v Aliancii.
Predseda parlamentu vo svojom prejave potvrdil, že zahraničná a bezpečnostná politika Slovenska je pevne ukotvená v Európskej únii a NATO. Podľa neho zostáva Severoatlantická aliancia najdôležitejším pilierom obrany Slovenska, pričom Európa by mala zároveň posilniť svoj vlastný pilier v rámci Aliancie. Raši na samite predstavil aj slovenské investície do modernizácie ozbrojených síl. Uviedol, že Slovensko výrazne investovalo do obranných spôsobilostí a vzhľadom na podiel na hrubom domácom produkte sa stalo jedným z hlavných producentov munície v rámci NATO.
Bilaterálne rokovania
Počas návštevy Istanbulu absolvoval predseda Národnej rady SR aj sériu bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi parlamentov členských štátov Aliancie. S predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom komunikoval pripravované slovenské predsedníctvo vo V4.
Hovoril tiež s predsedníčkou Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Mihaelou Dotsovou a predsedom Národného zhromaždenia Portugalska Josém Pedrom Aguiarom Brancom, ktorí navštívia SR v priebehu najbližších mesiacov. S predsedom Chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovićom a predsedom Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Lorenzom Fontanom rokoval o predsedníctve SR v Iniciatíve Trojmoria.
Príprava na nadchádzajúci samit
Po skončení plenárneho zasadnutia sa predseda slovenského parlamentu spolu s delegáciou zúčastnil na oficiálnom obede podávanom predsedom Veľkého národného zhromaždenia Turecka Numanom Kurtulmuşom, na ktorom boli prítomní aj turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a prezident Parlamentného zhromaždenia NATO Marcos Perestrello.
Popoludní program slovenskej delegácie pokračoval návštevou Generálneho konzulátu SR v Istanbule, kde predseda NR SR spoločne s Generálnym konzulom SR v Istanbule prerokovali závery Parlamentného samitu NATO a prípravu na nadchádzajúci Samit hláv štátov a vlád NATO v Ankare.
Zdroj: SITA.sk - Raši vystúpil na samite NATO v Istanbule, vyzdvihol dôležitosť transatlantického ukotvenia Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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