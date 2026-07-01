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01. júla 2026
Petržalka už vlastní väčšinu pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak, Takáč ocenil prístup mestskej časti – VIDEO, FOTO
Na rozdiel od väčšiny vodných plôch v Bratislave, pozemky v okolí a pod Draždiakom nepatrili samospráve, ale štátnemu podniku Lesy SR. Väčšina pozemkov v okolí štrkoviska
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1.7.2026 (SITA.sk) - Na rozdiel od väčšiny vodných plôch v Bratislave, pozemky v okolí a pod Draždiakom nepatrili samospráve, ale štátnemu podniku Lesy SR.
Väčšina pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak je už vo vlastníctve bratislavskej Petržalky. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval starosta mestskej časti Ján Hrčka.
"Som presvedčený, že Draždiak a jeho okolie, ktoré je už dnes jednou z najlepších a najvyhľadávanejších rekreačných lokalít v Petržalke, sa do 15-20 rokov stane jedným z najvyhľadávanejším rekreačných a oddychových zón v Bratislave," uviedol starosta.
Ako poznamenal, na rozdiel od väčšiny vodných plôch v Bratislave, pozemky v okolí a pod Draždiakom nepatrili samospráve, ale štátnemu podniku Lesy SR. Petržalka zhruba pred 2,5 rokmi začala s Lesmi SR rokovať o ich odkúpení, pred viac ako rokom sa dohodli na konkrétnych podmienkach a približne pred mesiacom podpísali zmluvu.
"Zhruba pred 10 dňami nám v katastri prepísali vlastníctvo," priblížil Hrčka s tým, že samospráva s partnermi teraz bude môcť túto lokalitu efektívnejšie rozvíjať.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ocenil prístup mestskej časti pri odkúpení pozemkov do svojho vlastníctva. "Som rád, že sme sa nakoniec dohodli a že taký zdravý rozum zvíťazil," uviedol s tým, že je rád, že Draždiak nakoniec neskončí v rukách súkromných vlastníkov.
Ako dodal, celý proces trval viac ako dva roky z dôvodu legislatívnych a administratívnych procesov, nakoľko sa zmluva medzi Lesmi SR a Petržalkou musela schvaľovať aj na vláde.
Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Boris Gregor priblížil, že na základe zmluvy prešlo do vlastníctva Petržalky 18 hektárov pozemkov v cene prevyšujúcej tri milióny eur.
"Ide o pozemky pod samotným jazerom Veľký Draždiak, ale aj priľahlé pozemky, kde sa nachádzali cesty a rôzne chodníky, ktoré vytvárajú potenciál skôr pre rozvoj rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa," poznamenal s tým, že štátnemu podniku tým odpadajú náklady na starostlivosť a vytvára sa miesto pre rekreáciu.
Ján Hrčka začal ešte v roku 2024 rokovania so štátnym podnikom Lesy SR o možnosti získania ich pozemkov do majetku mestskej časti. Po dohode na odkúpení nadbytočného štátneho majetku za znaleckú cenu, v prepočte približne 15 eur za meter štvorcový, zámer kúpy odobrili aj petržalskí poslanci. Po pomerne náročnom byrokratickom procese sa plány so súhlasom ministerstva a ďalších príslušných rezortov naplnili a obe strany podpísali kúpnu zmluvu za cenu 3 032 690 eur s DPH.
V okolí Draždiaka sa nachádzajú aj súkromné pozemky, na ktorých sú už schválené viaceré developerské projekty. Vďaka odkúpeniu parciel sa mestská časť stáva ich bezprostredným susedom, čo jej umožní aktívnejšie hájiť verejný záujem pri ďalšom rozvoji tohto územia. Ako vlastník susediacich pozemkov bude môcť vo väčšej miere vstupovať do povoľovacích procesov a presadzovať riešenia, ktoré budú predovšetkým zohľadňovať potreby obyvateľov, ale aj ochranu prírody.
Mestská časť zároveň získa silnejšiu pozíciu pri rokovaniach s investormi a štátnymi orgánmi o podobe budúceho rozvoja územia. "V praxi to znamená väčší priestor na presadzovanie kvalitných verejných priestranstiev, peších a cyklistických prepojení, primeraných odstupov od rekreačných plôch či opatrení na ochranu zelene a vodnej plochy," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Mestská časť v stredu po skúšobnej prevádzke oficiálne otvorila nafukovací aquapark, ktorý sa nachádza pri rekonštruovanej Športovej hale Draždiak. Letný aquapark Draždiak je v zmysle návštevného poriadku určený pre deti od 110 centimetrov aj dospelých, vstup na 30 minút je bezplatný, koordinovaný a povolený len so špeciálnymi plaveckými vestami. Na brehu pri atrakcii dohliadajú na bezpečnosť ľudí plavčíci aj záchranná služba.
Súčasťou aquaparku sú aj nafukovacie loďky, hneď vedľa onedlho pribudne aj drevené mólo so schodiskom, pričom toto všetko mohlo podľa Hrčku vzniknúť práve vďaka dohode s Lesmi SR. Aquapark bude otvorený denne, pred vstupom je potrebné sa registrovať na webe aquapark.petrzalkasportuje.sk. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou registráciou a registračným elektronickým náramkom za jednorazový poplatok dve eurá.
Onedlho sa k novému mobiliáru na Draždiaku pridá aj nová bezbariérová lávka, ktorá prepojí brehy Chorvátskeho ramena a napojí sa novovznikajúci cyklochodník zo strany parkoviska na Topoľčianskej ulici. "Komplexná rekonštrukcia aktuálne zanedbanej a nebezpečnej pontónovej lávky prebieha v gescii petržalskej údržby, špecifické úkony zrealizuje dodávateľ," dodala hovorkyňa. V rámci projektu bude obnovené priľahlé schodisko a vytvorený bezbariérový zjazd na cyklochodník.
Cenu lávky Petržalka odhaduje na 100 až 140-tisíc eur bez DPH vrátane úprav terénu a nákladov na napojenie na existujúcu infraštruktúru. Samospráva na obnovu využije aj účelovú dotáciu 50-tisíc eur z Úradu vlády SR, ktorý jej poskytol financie na svojom prvom tohtoročnom výjazdovom rokovaní. Obnova lávky a výstavba cyklochodníka je možná vďaka memorandu o spolupráci uzavretom v novembri minulého roka so slovenskými vodohospodármi.
Memorandum umožňuje obom stranám okrem postupnej a dlhodobej revitalizácie brehov Chorvátskeho ramena opraviť aj asfaltový povrch koruny petržalskej dunajskej hrádze - od hranice s Rakúskom až po hranicu katastra s Jarovcami. Rovnaká zdieľaná lávka pre peších a cyklistov nahradí na jeseň aj tú pontónovú pri ihrisku na Lachovej.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka už vlastní väčšinu pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak, Takáč ocenil prístup mestskej časti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak je už vo vlastníctve bratislavskej Petržalky. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval starosta mestskej časti Ján Hrčka.
"Som presvedčený, že Draždiak a jeho okolie, ktoré je už dnes jednou z najlepších a najvyhľadávanejších rekreačných lokalít v Petržalke, sa do 15-20 rokov stane jedným z najvyhľadávanejším rekreačných a oddychových zón v Bratislave," uviedol starosta.
Pozemky patrili Lesom SR
Ako poznamenal, na rozdiel od väčšiny vodných plôch v Bratislave, pozemky v okolí a pod Draždiakom nepatrili samospráve, ale štátnemu podniku Lesy SR. Petržalka zhruba pred 2,5 rokmi začala s Lesmi SR rokovať o ich odkúpení, pred viac ako rokom sa dohodli na konkrétnych podmienkach a približne pred mesiacom podpísali zmluvu.
"Zhruba pred 10 dňami nám v katastri prepísali vlastníctvo," priblížil Hrčka s tým, že samospráva s partnermi teraz bude môcť túto lokalitu efektívnejšie rozvíjať.
Takáč ocenil prístup mestskej časti
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ocenil prístup mestskej časti pri odkúpení pozemkov do svojho vlastníctva. "Som rád, že sme sa nakoniec dohodli a že taký zdravý rozum zvíťazil," uviedol s tým, že je rád, že Draždiak nakoniec neskončí v rukách súkromných vlastníkov.
Ako dodal, celý proces trval viac ako dva roky z dôvodu legislatívnych a administratívnych procesov, nakoľko sa zmluva medzi Lesmi SR a Petržalkou musela schvaľovať aj na vláde.
Vytvorenie miesta pre rekreáciu
Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Boris Gregor priblížil, že na základe zmluvy prešlo do vlastníctva Petržalky 18 hektárov pozemkov v cene prevyšujúcej tri milióny eur.
"Ide o pozemky pod samotným jazerom Veľký Draždiak, ale aj priľahlé pozemky, kde sa nachádzali cesty a rôzne chodníky, ktoré vytvárajú potenciál skôr pre rozvoj rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa," poznamenal s tým, že štátnemu podniku tým odpadajú náklady na starostlivosť a vytvára sa miesto pre rekreáciu.
Podpis kúpnej zmluvy
Ján Hrčka začal ešte v roku 2024 rokovania so štátnym podnikom Lesy SR o možnosti získania ich pozemkov do majetku mestskej časti. Po dohode na odkúpení nadbytočného štátneho majetku za znaleckú cenu, v prepočte približne 15 eur za meter štvorcový, zámer kúpy odobrili aj petržalskí poslanci. Po pomerne náročnom byrokratickom procese sa plány so súhlasom ministerstva a ďalších príslušných rezortov naplnili a obe strany podpísali kúpnu zmluvu za cenu 3 032 690 eur s DPH.
V okolí Draždiaka sa nachádzajú aj súkromné pozemky, na ktorých sú už schválené viaceré developerské projekty. Vďaka odkúpeniu parciel sa mestská časť stáva ich bezprostredným susedom, čo jej umožní aktívnejšie hájiť verejný záujem pri ďalšom rozvoji tohto územia. Ako vlastník susediacich pozemkov bude môcť vo väčšej miere vstupovať do povoľovacích procesov a presadzovať riešenia, ktoré budú predovšetkým zohľadňovať potreby obyvateľov, ale aj ochranu prírody.
Mestská časť zároveň získa silnejšiu pozíciu pri rokovaniach s investormi a štátnymi orgánmi o podobe budúceho rozvoja územia. "V praxi to znamená väčší priestor na presadzovanie kvalitných verejných priestranstiev, peších a cyklistických prepojení, primeraných odstupov od rekreačných plôch či opatrení na ochranu zelene a vodnej plochy," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Otvorenie nafukovacieho aquaparku
Mestská časť v stredu po skúšobnej prevádzke oficiálne otvorila nafukovací aquapark, ktorý sa nachádza pri rekonštruovanej Športovej hale Draždiak. Letný aquapark Draždiak je v zmysle návštevného poriadku určený pre deti od 110 centimetrov aj dospelých, vstup na 30 minút je bezplatný, koordinovaný a povolený len so špeciálnymi plaveckými vestami. Na brehu pri atrakcii dohliadajú na bezpečnosť ľudí plavčíci aj záchranná služba.
Súčasťou aquaparku sú aj nafukovacie loďky, hneď vedľa onedlho pribudne aj drevené mólo so schodiskom, pričom toto všetko mohlo podľa Hrčku vzniknúť práve vďaka dohode s Lesmi SR. Aquapark bude otvorený denne, pred vstupom je potrebné sa registrovať na webe aquapark.petrzalkasportuje.sk. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou registráciou a registračným elektronickým náramkom za jednorazový poplatok dve eurá.
Nová bezbariérová lávka
Onedlho sa k novému mobiliáru na Draždiaku pridá aj nová bezbariérová lávka, ktorá prepojí brehy Chorvátskeho ramena a napojí sa novovznikajúci cyklochodník zo strany parkoviska na Topoľčianskej ulici. "Komplexná rekonštrukcia aktuálne zanedbanej a nebezpečnej pontónovej lávky prebieha v gescii petržalskej údržby, špecifické úkony zrealizuje dodávateľ," dodala hovorkyňa. V rámci projektu bude obnovené priľahlé schodisko a vytvorený bezbariérový zjazd na cyklochodník.
Cenu lávky Petržalka odhaduje na 100 až 140-tisíc eur bez DPH vrátane úprav terénu a nákladov na napojenie na existujúcu infraštruktúru. Samospráva na obnovu využije aj účelovú dotáciu 50-tisíc eur z Úradu vlády SR, ktorý jej poskytol financie na svojom prvom tohtoročnom výjazdovom rokovaní. Obnova lávky a výstavba cyklochodníka je možná vďaka memorandu o spolupráci uzavretom v novembri minulého roka so slovenskými vodohospodármi.
Memorandum umožňuje obom stranám okrem postupnej a dlhodobej revitalizácie brehov Chorvátskeho ramena opraviť aj asfaltový povrch koruny petržalskej dunajskej hrádze - od hranice s Rakúskom až po hranicu katastra s Jarovcami. Rovnaká zdieľaná lávka pre peších a cyklistov nahradí na jeseň aj tú pontónovú pri ihrisku na Lachovej.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/revitalizacia-strkoviska-velky-drazdiak-fotografie/">Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak (fotografie)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zmeny-na-strkovisku-velky-drazdiak-v-petrzalke-fotografie/">Zmeny na štrkovisku Veľký Draždiak v Petržalke (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Petržalka už vlastní väčšinu pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak, Takáč ocenil prístup mestskej časti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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