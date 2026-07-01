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01. júla 2026

Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu


Tagy: Benešove dekréty Premiér Slovenskej republiky Redaktor Rokovanie Samit tlačová konferencia Výroky Vyšehradska štvorka

V uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie. Generálna riaditeľka



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slovensky rozhlas_budova na mytnej ul. v ba 1 676x380 1.7.2026 (SITA.sk) - V uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie.


Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovensko a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov.

Priebeh rokovania


Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril slovami:

Úplne mimo, normálna hlupaňa. Normálne sto litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou jak v blázinci na tú redaktorku zo Slovenskej televízie“. Ficove slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov Organizácie nezávislej žurnalistiky.

Profesionálna práca redaktorov a redaktoriek


Vo svojom stanovisku generálna riaditeľka STVR Flašíková skonštatovala, že v uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie. Na utorkovom zasadnutí Rady STVR preto šéfka verejnoprávneho telerozhlasu považovala za potrebné jasne povedať, že stojí za profesionálnou prácou ich redaktorov a redaktoriek.

Kritika práce novinárov je legitímnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Osobné označenia a znevažujúce vyjadrenia však do verejnej diskusie nepatria. Rešpektujúca komunikácia medzi médiami a predstaviteľmi politického a verejného života je v záujme nás všetkých,” zdôraznila Flašíková.


Zdroj: SITA.sk - Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benešove dekréty Premiér Slovenskej republiky Redaktor Rokovanie Samit tlačová konferencia Výroky Vyšehradska štvorka
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