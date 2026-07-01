|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 1.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Diana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júla 2026
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu
Tagy: Benešove dekréty Premiér Slovenskej republiky Redaktor Rokovanie Samit tlačová konferencia Výroky Vyšehradska štvorka
V uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie. Generálna riaditeľka
Zdieľať
1.7.2026 (SITA.sk) - V uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie.
Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovensko a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov.
Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril slovami:
„Úplne mimo, normálna hlupaňa. Normálne sto litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou jak v blázinci na tú redaktorku zo Slovenskej televízie“. Ficove slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov Organizácie nezávislej žurnalistiky.
Vo svojom stanovisku generálna riaditeľka STVR Flašíková skonštatovala, že v uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie. Na utorkovom zasadnutí Rady STVR preto šéfka verejnoprávneho telerozhlasu považovala za potrebné jasne povedať, že stojí za profesionálnou prácou ich redaktorov a redaktoriek.
„Kritika práce novinárov je legitímnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Osobné označenia a znevažujúce vyjadrenia však do verejnej diskusie nepatria. Rešpektujúca komunikácia medzi médiami a predstaviteľmi politického a verejného života je v záujme nás všetkých,” zdôraznila Flašíková.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovensko a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov.
Priebeh rokovania
Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril slovami:
„Úplne mimo, normálna hlupaňa. Normálne sto litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou jak v blázinci na tú redaktorku zo Slovenskej televízie“. Ficove slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov Organizácie nezávislej žurnalistiky.
Profesionálna práca redaktorov a redaktoriek
Vo svojom stanovisku generálna riaditeľka STVR Flašíková skonštatovala, že v uplynulých dňoch sa tieto výroky stali súčasťou verejnej a politickej diskusie. Na utorkovom zasadnutí Rady STVR preto šéfka verejnoprávneho telerozhlasu považovala za potrebné jasne povedať, že stojí za profesionálnou prácou ich redaktorov a redaktoriek.
„Kritika práce novinárov je legitímnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Osobné označenia a znevažujúce vyjadrenia však do verejnej diskusie nepatria. Rešpektujúca komunikácia medzi médiami a predstaviteľmi politického a verejného života je v záujme nás všetkých,” zdôraznila Flašíková.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Benešove dekréty Premiér Slovenskej republiky Redaktor Rokovanie Samit tlačová konferencia Výroky Vyšehradska štvorka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Petržalka už vlastní väčšinu pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak, Takáč ocenil prístup mestskej časti – VIDEO, FOTO
Petržalka už vlastní väčšinu pozemkov v okolí štrkoviska Veľký Draždiak, Takáč ocenil prístup mestskej časti – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov
Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov