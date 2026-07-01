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01. júla 2026
Priame rokovania nie sú v pláne. Čakajú americkí a iránski predstavitelia, že sa mier dosiahne sám?
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Nepriame mierové rokovania Vojna na Blízkom východe
USA a Irán by mali v stredu v Dauhe viesť len nepriame technické rokovania. Spojené štáty a Irán budú v stredu v Dauhe viesť nepriame technické rozhovory o implementácii
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1.7.2026 (SITA.sk) - USA a Irán by mali v stredu v Dauhe viesť len nepriame technické rokovania.
Spojené štáty a Irán budú v stredu v Dauhe viesť nepriame technické rozhovory o implementácii memoranda o porozumení, ktoré by malo viesť ku konečnej dohode o ukončení vojny na Blízkom východe, potvrdil pre agentúru AFP diplomat blízky rokovaniam.
„Americkí a iránski predstavitelia majú v stredu v Dauhe viesť nepriame technické rokovania za sprostredkovania Kataru a Pakistanu o memorande o porozumení, ktoré nadväzuje na pokrok dosiahnutý na summite pri jazere Lucern,“ povedal nemenovaný diplomatický zdroj. Vyslanie svojich zástupcov potvrdili obe strany.
Technických rokovaní sa nezúčastnia americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff, ktorí sa v utorok stretli s katarským premiérom. Podľa katarského ministerstva zahraničia diskutovali o „prebiehajúcich rozhovoroch medzi Spojenými štátmi a Iránskou islamskou republikou v rámci memoranda o porozumení“ a tiež o vývoji v Libanone.
V stredu by do Dauhy mali pricestovať aj iránski predstavitelia, ale Teherán poprel skoršie tvrdenie prezidenta Donalda Trumpa o možných priamych rokovaniach. Hovorca rezortu diplomacie Esmaíl Bakáí potvrdil, že delegáciu povedie námestník ministra zahraničia Kazem Gharibabadi. Zdôraznil však, že iránski vyjednávači „v najbližších dňoch nemajú v pláne žiadne rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni“.
Zdroj: SITA.sk - Priame rokovania nie sú v pláne. Čakajú americkí a iránski predstavitelia, že sa mier dosiahne sám? © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty a Irán budú v stredu v Dauhe viesť nepriame technické rozhovory o implementácii memoranda o porozumení, ktoré by malo viesť ku konečnej dohode o ukončení vojny na Blízkom východe, potvrdil pre agentúru AFP diplomat blízky rokovaniam.
„Americkí a iránski predstavitelia majú v stredu v Dauhe viesť nepriame technické rokovania za sprostredkovania Kataru a Pakistanu o memorande o porozumení, ktoré nadväzuje na pokrok dosiahnutý na summite pri jazere Lucern,“ povedal nemenovaný diplomatický zdroj. Vyslanie svojich zástupcov potvrdili obe strany.
Technických rokovaní sa nezúčastnia americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff, ktorí sa v utorok stretli s katarským premiérom. Podľa katarského ministerstva zahraničia diskutovali o „prebiehajúcich rozhovoroch medzi Spojenými štátmi a Iránskou islamskou republikou v rámci memoranda o porozumení“ a tiež o vývoji v Libanone.
V stredu by do Dauhy mali pricestovať aj iránski predstavitelia, ale Teherán poprel skoršie tvrdenie prezidenta Donalda Trumpa o možných priamych rokovaniach. Hovorca rezortu diplomacie Esmaíl Bakáí potvrdil, že delegáciu povedie námestník ministra zahraničia Kazem Gharibabadi. Zdôraznil však, že iránski vyjednávači „v najbližších dňoch nemajú v pláne žiadne rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni“.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Priame rokovania nie sú v pláne. Čakajú americkí a iránski predstavitelia, že sa mier dosiahne sám? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt Nepriame mierové rokovania Vojna na Blízkom východe
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