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10. júna 2026
Philip Morris dostal v Taliansku miliónovú pokutu za zavádzanie o zdravotných rizikách
Úrady tvrdia, že reklama na bezdymové výrobky vytvárala dojem, že sú neškodné aj pre mladistvých. Taliansky protimonopolný úrad AGCM udelil spoločnosti
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Taliansky protimonopolný úrad AGCM udelil spoločnosti Philip Morris Italia pokutu sedem miliónov eur za zavádzanie spotrebiteľov vrátane mladistvých o zdravotných rizikách jej tabakových výrobkov.
Úrad uviedol, že reklamy vytvárali dojem, že produkty sú neškodné alebo menej škodlivé než tradičné cigarety. Vyšetrovanie spustil AGCM po podnete talianskeho ministerstva zdravotníctva.
Bezdymová budúcnosť
Podľa úradu boli zavádzajúce najmä slogany ako „bezdymové“, „bezdymové produkty“ či „budovanie bezdymovej budúcnosti“, ktoré spoločnosť používala pri propagácii bezdymových tabakových výrobkov.
Nepotvrdené tvrdenia
„Reklamy zavádzajú spotrebiteľov vrátane mladistvých,“ uviedol úrad vo vyhlásení. AGCM zároveň zdôraznil, že súčasné vedecké a klinické poznatky nepodporujú tvrdenia, podľa ktorých sú tieto výrobky menej škodlivé alebo neškodné, a to najmä pre prítomnosť nikotínu.
„Získané dôkazy ukazujú, že vedecké poznatky nepodporujú tvrdenie o nižšej škodlivosti alebo neškodnosti týchto produktov,“ uviedol úrad.
Spoločnosť Philip Morris Italia sa k rozhodnutiu bezprostredne nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Philip Morris dostal v Taliansku miliónovú pokutu za zavádzanie o zdravotných rizikách © SITA Všetky práva vyhradené.
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