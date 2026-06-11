Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. júna 2026

Philip Morris dostal v Taliansku miliónovú pokutu za zavádzanie o zdravotných rizikách


Tagy: Bezdymové tabakové výrobky Falošné reklamy Pokuta zavádzanie verejnosti

Úrady tvrdia, že reklama na bezdymové výrobky vytvárala dojem, že sú neškodné aj pre mladistvých. Taliansky protimonopolný úrad AGCM udelil spoločnosti



Zdieľať
gettyimages 1917625041 676x461 11.6.2026 (SITA.sk) - Úrady tvrdia, že reklama na bezdymové výrobky vytvárala dojem, že sú neškodné aj pre mladistvých.

Taliansky protimonopolný úrad AGCM udelil spoločnosti Philip Morris Italia pokutu sedem miliónov eur za zavádzanie spotrebiteľov vrátane mladistvých o zdravotných rizikách jej tabakových výrobkov.


Úrad uviedol, že reklamy vytvárali dojem, že produkty sú neškodné alebo menej škodlivé než tradičné cigarety. Vyšetrovanie spustil AGCM po podnete talianskeho ministerstva zdravotníctva.



Bezdymová budúcnosť


Podľa úradu boli zavádzajúce najmä slogany ako „bezdymové“, „bezdymové produkty“ či „budovanie bezdymovej budúcnosti“, ktoré spoločnosť používala pri propagácii bezdymových tabakových výrobkov.



Nepotvrdené tvrdenia


„Reklamy zavádzajú spotrebiteľov vrátane mladistvých,“ uviedol úrad vo vyhlásení. AGCM zároveň zdôraznil, že súčasné vedecké a klinické poznatky nepodporujú tvrdenia, podľa ktorých sú tieto výrobky menej škodlivé alebo neškodné, a to najmä pre prítomnosť nikotínu.


„Získané dôkazy ukazujú, že vedecké poznatky nepodporujú tvrdenie o nižšej škodlivosti alebo neškodnosti týchto produktov,“ uviedol úrad.


Spoločnosť Philip Morris Italia sa k rozhodnutiu bezprostredne nevyjadrila.




Zdroj: SITA.sk - Philip Morris dostal v Taliansku miliónovú pokutu za zavádzanie o zdravotných rizikách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezdymové tabakové výrobky Falošné reklamy Pokuta zavádzanie verejnosti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi pri letných brigádach v zahraničí, varuje pred podvodnými ponukami
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, turizmus na Slovensku a inšpekcia FIS v Jasnej

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 