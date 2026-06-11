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11. júna 2026
Polícia upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi pri letných brigádach v zahraničí, varuje pred podvodnými ponukami
Obchodovanie s ľuďmi je podľa polície celosvetovým fenoménom a prípady páchania tejto trestnej činnosti evidujeme aj na Slovensku. Mnohí mladí ľudia v letných mesiacoch odchádzajú do zahraničia s ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Obchodovanie s ľuďmi je podľa polície celosvetovým fenoménom a prípady páchania tejto trestnej činnosti evidujeme aj na Slovensku.
Mnohí mladí ľudia v letných mesiacoch odchádzajú do zahraničia s cieľom využiť pracovné príležitosti spojené s atraktívnym zárobkom a v snahe osamostatniť sa však nie vždy venujú dostatočnú pozornosť možným rizikám.
Upozorňuje na to Prezídium Policajného zboru s tým, že nedostatok skúseností, prílišná dôverčivosť alebo neznalosť prostredia ich môžu vystaviť nežiaducim rizikám. Tie podľa policajtov netreba nepodceňovať pričom je vhodné venovať pozornosť preventívnym odporúčaniam, aby sa jednotlivci nestali obeťou obchodovania s ľuďmi.
„Aj počas pobytu v zahraničí a získavania nových životných skúseností je potrebné zostať obozretný. Ak je osoba nútená vykonávať činnosti proti svojej vôli, má pocit neustáleho dohľadu alebo kontroly zo strany inej osoby, čelí vyhrážkam, násiliu alebo je obmedzovaná jeho sloboda pohybu, môže ísť o obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa paragrafu 179 Trestného zákona. Zvýšenému riziku sú v takýchto prípadoch vystavené najmä ženy a deti,“ zdôraznila polícia. Páchatelia obchodovania s ľuďmi podľa policajtov konajú s cieľom dosiahnuť finančný prospech a ich činnosť býva presne organizovaná.
„V rámci tejto trestnej činnosti vystupujú osoby zastávajúce rôzne úlohy. Vek páchateľov ako aj pohlavie je rôzne, avšak čoraz viac sa pri tomto trestnom čine objavujú mladistvé ženy ako páchateľky, konkrétne pri nábore. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od štyroch rokov až po doživotie,“ pripomenulo policajné prezídium.
Obchodovanie s ľuďmi je podľa polície celosvetovým fenoménom a prípady páchania tejto trestnej činnosti evidujeme aj na Slovensku.
„Podľa štatistických ukazovateľov v roku 2025 bolo ako obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaných 59 osôb, pričom trestné stíhanie bolo začaté v 37 prípadoch. V roku 2025 bolo v 10 prípadoch 15 podozrivým osobám vznesené obvinenie. Do konca mája 2026 eviduje polícia 21 prípadov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi,“ uviedla polícia s tým, že tento trestný čin sa vyskytuje v rôznych formách, avšak medzi najčastejšie formy vykorisťovania patrí sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie a nútené žobranie.
„Obete bývajú často zbavené osobnej slobody a pod stálym dohľadom páchateľov. V niektorých prípadoch im nie je poskytovaná dostatočná strava a sú nútené konzumovať alkohol alebo užívať omamné a psychotropné látky. Medzi zahraničné krajiny, v ktorých sú slovenskí občania najčastejšie vykorisťovaní, patria Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko," upozornili policajti.
Policajnou zložkou určenou na odhaľovanie a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi je jednotka nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, ktorá pri objasňovaní a operatívno-pátracej činnosti spolupracuje s Europolom, Interpolom, s policajnými pridelencami v zahraničí a s ďalšími policajnými službami iných štátov. „Zároveň sa každoročne zapája do akčných dní Europolu zameraných na identifikáciu možných obetí obchodovania s ľuďmi,“ pripomenula polícia.
V rámci prevencie polícia vyzýva na opatrnosť pri mimoriadne výhodných ponukách brigád, zamestnania alebo pomoci od neznámych osôb. „Požiadajte o zaslanie pracovnej zmluvy ešte pred odchodom do zahraničia. Dôkladne si preštudujte pracovné podmienky a v prípade nejasností sa poraďte so svojím okolím a rodinou. Nikdy nepodpisujte dokumenty, ktorým nerozumiete,“ zdôraznilo policajné prezídium. To tiež odporúča nikomu neodovzdávať cestové doklady.
„Ak si niekto zapisuje údaje z vášho dokladu, zostaňte pri tom a žiadajte jeho okamžité vrátenie. Uchovajte si kópiu cestovného dokladu v mobilnom telefóne a pošlite ju aj blízkym osobám, ktorým dôverujete. Vždy majte pri sebe kontaktné údaje rodiny, priateľov alebo iných dôveryhodných osôb, ktoré vám môžu pomôcť v prípade núdze,“ radí polícia.
Podľa policajtov je tiež vhodné informovať blízkych o tom, kam cestujete, kde budete bývať a ako dlho sa plánujete v zahraničí zdržiavať.
„Pravidelne ich informujte o svojom pobyte a udržiavajte s nimi kontakt. Ak vás v cudzej krajine vyzdvihne neznáma osoba, napríklad na letisku, odfotografujte si evidenčné číslo vozidla a fotografiu bezodkladne pošlite rodine alebo priateľom. Pokiaľ vám vodič fotografovanie zakáže, do vozidla nenastupujte,“ zdôraznili policajti s tým, že rovnakú obozretnosť je potrebné zachovať aj pri ubytovaní. „Svojim blízkym zašlite fotografiu miesta, kde budete bývať, a informujte ich o svojej adrese,“ odporúča polícia
Ak máte pocit ohrozenia alebo nadobudnete podozrenie, že sprostredkovateľ dovolenky alebo pracovnej ponuky sa snaží obmedziť vaše práva, opustite ihneď ubytovanie a okamžite požiadajte o pomoc úrady, radí polícia. „Neváhajte kontaktovať zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Ak sa obávate o svoje zdravie alebo život, vyhľadajte bezpečné miesta, akými sú kostoly alebo nemocnice, a požiadajte o pomoc. Súčasťou prevencie je aj národná bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818,“ pripomenula polícia. Doplnila, že obchodovanie s ľuďmi predstavuje latentnú kriminalitu.
„Páchatelia využívajú moderné technológie, sofistikované postupy a rôzne metódy na zakrývanie svojej činnosti, pričom neraz zneužívajú neznalosť cudzieho jazyka či dôverčivosť svojich obetí. Preto je dôležité pamätať na to, že prevencia je vždy jednoduchšia a účinnejšia než riešenie následkov,“ dodalo policajné prezídium.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi pri letných brigádach v zahraničí, varuje pred podvodnými ponukami © SITA Všetky práva vyhradené.
Mnohí mladí ľudia v letných mesiacoch odchádzajú do zahraničia s cieľom využiť pracovné príležitosti spojené s atraktívnym zárobkom a v snahe osamostatniť sa však nie vždy venujú dostatočnú pozornosť možným rizikám.
Obozretnosť je základ
Upozorňuje na to Prezídium Policajného zboru s tým, že nedostatok skúseností, prílišná dôverčivosť alebo neznalosť prostredia ich môžu vystaviť nežiaducim rizikám. Tie podľa policajtov netreba nepodceňovať pričom je vhodné venovať pozornosť preventívnym odporúčaniam, aby sa jednotlivci nestali obeťou obchodovania s ľuďmi.
„Aj počas pobytu v zahraničí a získavania nových životných skúseností je potrebné zostať obozretný. Ak je osoba nútená vykonávať činnosti proti svojej vôli, má pocit neustáleho dohľadu alebo kontroly zo strany inej osoby, čelí vyhrážkam, násiliu alebo je obmedzovaná jeho sloboda pohybu, môže ísť o obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa paragrafu 179 Trestného zákona. Zvýšenému riziku sú v takýchto prípadoch vystavené najmä ženy a deti,“ zdôraznila polícia. Páchatelia obchodovania s ľuďmi podľa policajtov konajú s cieľom dosiahnuť finančný prospech a ich činnosť býva presne organizovaná.
„V rámci tejto trestnej činnosti vystupujú osoby zastávajúce rôzne úlohy. Vek páchateľov ako aj pohlavie je rôzne, avšak čoraz viac sa pri tomto trestnom čine objavujú mladistvé ženy ako páchateľky, konkrétne pri nábore. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od štyroch rokov až po doživotie,“ pripomenulo policajné prezídium.
Celosvetový fenomén
Obchodovanie s ľuďmi je podľa polície celosvetovým fenoménom a prípady páchania tejto trestnej činnosti evidujeme aj na Slovensku.
„Podľa štatistických ukazovateľov v roku 2025 bolo ako obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaných 59 osôb, pričom trestné stíhanie bolo začaté v 37 prípadoch. V roku 2025 bolo v 10 prípadoch 15 podozrivým osobám vznesené obvinenie. Do konca mája 2026 eviduje polícia 21 prípadov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi,“ uviedla polícia s tým, že tento trestný čin sa vyskytuje v rôznych formách, avšak medzi najčastejšie formy vykorisťovania patrí sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie a nútené žobranie.
„Obete bývajú často zbavené osobnej slobody a pod stálym dohľadom páchateľov. V niektorých prípadoch im nie je poskytovaná dostatočná strava a sú nútené konzumovať alkohol alebo užívať omamné a psychotropné látky. Medzi zahraničné krajiny, v ktorých sú slovenskí občania najčastejšie vykorisťovaní, patria Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko," upozornili policajti.
Kópie dokladov a iné opatrenia
Policajnou zložkou určenou na odhaľovanie a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi je jednotka nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, ktorá pri objasňovaní a operatívno-pátracej činnosti spolupracuje s Europolom, Interpolom, s policajnými pridelencami v zahraničí a s ďalšími policajnými službami iných štátov. „Zároveň sa každoročne zapája do akčných dní Europolu zameraných na identifikáciu možných obetí obchodovania s ľuďmi,“ pripomenula polícia.
V rámci prevencie polícia vyzýva na opatrnosť pri mimoriadne výhodných ponukách brigád, zamestnania alebo pomoci od neznámych osôb. „Požiadajte o zaslanie pracovnej zmluvy ešte pred odchodom do zahraničia. Dôkladne si preštudujte pracovné podmienky a v prípade nejasností sa poraďte so svojím okolím a rodinou. Nikdy nepodpisujte dokumenty, ktorým nerozumiete,“ zdôraznilo policajné prezídium. To tiež odporúča nikomu neodovzdávať cestové doklady.
„Ak si niekto zapisuje údaje z vášho dokladu, zostaňte pri tom a žiadajte jeho okamžité vrátenie. Uchovajte si kópiu cestovného dokladu v mobilnom telefóne a pošlite ju aj blízkym osobám, ktorým dôverujete. Vždy majte pri sebe kontaktné údaje rodiny, priateľov alebo iných dôveryhodných osôb, ktoré vám môžu pomôcť v prípade núdze,“ radí polícia.
Podľa policajtov je tiež vhodné informovať blízkych o tom, kam cestujete, kde budete bývať a ako dlho sa plánujete v zahraničí zdržiavať.
„Pravidelne ich informujte o svojom pobyte a udržiavajte s nimi kontakt. Ak vás v cudzej krajine vyzdvihne neznáma osoba, napríklad na letisku, odfotografujte si evidenčné číslo vozidla a fotografiu bezodkladne pošlite rodine alebo priateľom. Pokiaľ vám vodič fotografovanie zakáže, do vozidla nenastupujte,“ zdôraznili policajti s tým, že rovnakú obozretnosť je potrebné zachovať aj pri ubytovaní. „Svojim blízkym zašlite fotografiu miesta, kde budete bývať, a informujte ich o svojej adrese,“ odporúča polícia
Čo robiť, ak sa cítite v ohrození?
Ak máte pocit ohrozenia alebo nadobudnete podozrenie, že sprostredkovateľ dovolenky alebo pracovnej ponuky sa snaží obmedziť vaše práva, opustite ihneď ubytovanie a okamžite požiadajte o pomoc úrady, radí polícia. „Neváhajte kontaktovať zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Ak sa obávate o svoje zdravie alebo život, vyhľadajte bezpečné miesta, akými sú kostoly alebo nemocnice, a požiadajte o pomoc. Súčasťou prevencie je aj národná bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818,“ pripomenula polícia. Doplnila, že obchodovanie s ľuďmi predstavuje latentnú kriminalitu.
„Páchatelia využívajú moderné technológie, sofistikované postupy a rôzne metódy na zakrývanie svojej činnosti, pričom neraz zneužívajú neznalosť cudzieho jazyka či dôverčivosť svojich obetí. Preto je dôležité pamätať na to, že prevencia je vždy jednoduchšia a účinnejšia než riešenie následkov,“ dodalo policajné prezídium.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi pri letných brigádach v zahraničí, varuje pred podvodnými ponukami © SITA Všetky práva vyhradené.
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