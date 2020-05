Vedci objavili vysokú koncentráciu mikroplastov na morskom dne, dostať sa môžu aj do tiel živočíchov

Mikroplasty sa usádzajú v sedimente

Odpad na hladine je len "vrchol ľadovca"

Mikroplasty sa môžu dostať do tiel živočíchov

1.5.2020 - Na morskom dne je mimoriadne vysoká koncentrácia mikroplastov. Zistil to medzinárodný tím vedcov, ktorý skúmal vzorky sedimentu z Tyrrhenského mora.V nich objavili dosiaľ najvyššiu nameranú úroveň mikroplastov na morskom dne - 1,9 miliónov čiastočiek plastu na jeden meter štvorcový.Z 10 miliónov ton plastov, ktoré ročne skončia vo svetových oceánoch, predstavujú plasty plávajúce na hladine menej ako jedno percento. Zvyšných 99 percent sa nahromadí hlboko v oceáne, no dosiaľ nebolo známe, kde takéto plasty skončia.Vedci vo svojej štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise Science, poukazujú na to, že hlbinné prúdy pôsobia ako dopravné pásy a prepravujú malé plastové čiastočky a vlákna cez morské dno. Vďaka týmto prúdom sa potom mikroplasty usádzajú v sedimente a vytvárajú "mikroplastové ohniská".Tím vedcov z Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska objav "šokoval". Vedúci štúdie Ian Kane z University of Manchester, ktorá výskum viedla, pre televíziu CNN povedal, že "odpadkové škvrny" plné fliaš, tašiek a slamiek plávajúce na hladine sú len "vrchol ľadovca"."Naozaj nás šokoval objem mikroplastov, ktoré sme našli na hlbokom morskom dne. Bol oveľa vyšší ako čokoľvek, čo sme dovtedy videli," vyjadril sa.Dané mikroplasty pozostávali hlavne z textilných vlákien, ktoré neprefiltrujú čističky odpadových vôd a ľahko sa dostanú do riek a následne do mora.Odborníci oddelili mikroplasty od sedimentu a skúmali, ako oceánske prúdy riadia distribúciu mikroplastov po morskom dne. Keď sa drobučké plastové čiastočky dostanú do oceána, epizodické turbiditné prúdy, čo sú v podstate podmorské lavíny, ich rýchlo premiestnia. Mikroplasty sa tak dostávajú do podvodných kaňonov a hlbokého morského dna."Samotné mikroplasty sú relatívne chemicky neaktívne, ale časom pôsobia ako jadro kontaminantov a toxínov," upozornil Kane. Mikroplasty sa môžu dostať do tiel mikroorganizmov a následne do ďalších živočíchov vyššie v potravovom reťazci.Štúdia je podľa jej autorov prvá, ktorá dokazuje priame spojenie medzi koncentráciami mikroplastov na morskom dne a prúdmi. Vedci dúfajú, že vďaka tomu budú môcť vedieť predpovedať ohniská mikroplastov a skúmať ich vplyv na morský život.